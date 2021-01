DRK kündigt Impfung in Seniorenanlage Bennewitz an

Bennewitz

Das Impfen gegen das Coronavirus hat in Sachsen am 27. Dezember in Pflegeheimen begonnen, am 11. Januar nahmen die Impfzentren den Betrieb auf, wo laut Sozialministerium zunächst „Angehörige prioritär zu impfender Berufsgruppen“ also etwa Mitarbeiter von Rettungs- und Pflegediensten, geimpft werden sollen. Doch was ist mit den Bewohnern im betreuten Wohnen, wie zum Beispiel dem in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Alten Gasthof in Bennewitz? Die im Herbst 2018 eröffnete und voll belegte Seniorenanlage mit 25 Wohneinheiten zählt im Moment rund 30 Bewohner.

Noch keine Corona-Fälle in den Seniorenanlagen des DRK

„Gott sei dank haben wir bis dato noch in keiner unserer Wohnanlagen – mit Grimma und Wurzen sind es insgesamt drei – Corona-Fälle gehabt“, zeigt sich Bettina Belkner, Vorstand des DRK Kreisverbandes Muldental und Geschäftsführerin unter anderem der Tochtergesellschaft DRK Wohnen, Pflege und Service im Muldental, erleichtert. Da bei den über 50-Jährigen das Risiko eines schweren Covid-19-Krankheitsverlaufes mit dem Alter steigt, „fühlen wir uns natürlich in der Verantwortung, eine Impfung für unsere zu Betreuenden zu organisieren“, betont Belkner. Termine gebe es allerdings noch nicht. Sie geht davon aus, dass nach den Pflegeheimen und dem medizinischen Personal im nächsten Schritt die Seniorenwohnanlagen an der Reihe sind. Das DRK habe den Bedarf über den Kreisverband eingesteuert, „aber die Organisation liegt beim Landkreis“, sagt sie und wirbt um Geduld: „Man muss den Organisatoren erst mal die Luft lassen. Jeder Bürger denkt, das geht mit Fingerschnipp von einem Tag zum anderen. Aber das Problem besteht ja auch in den momentan nur begrenzt verfügbaren Impfdosen.“

Maske auf, heißt es im betreuten Wohnen. Quelle: Thomas Kube

Betreutes Wohnen erst an dritter Stelle

Eveline Bergmann jedenfalls würde sich sofort impfen lassen. Die 80-Jährige, vielen Bennewitzern noch als Inhaberin des Friseurladens am Rathaus und als Gemeinderätin bekannt, bewohnt im Alten Gasthof eine 64-Quadratmeter-Wohnung. „Mein Mann ist Risikopatient, wir warten schon lange“, sagt sie. Die Ungewissheit über die zeitlichen Abläufe sei belastend, sagt sie und hofft nur, dass das Impfen vor Ort stattfindet und die Senioren nicht per Shuttle quer durch den Landkreis ins Impfzentrum nach Borna gefahren werden.

Dafür, dass Bewohner betreuten Wohnens nicht wie die in Pflegeheimen an erster Stelle stehen, obwohl es sich um dieselbe Altersgruppe handelt, hat Belkner Verständnis: „Wir haben nicht diese Erkrankungen wie in den Heimen, weshalb die Gefährdungssituation nicht vergleichbar ist“, erklärt sie. „Wer im Heim ist, hat ja vom Gesundheitszustand schon einen Punkt erreicht, wo er einer permanenten Betreuung bedarf. Das ist bei unseren Bewohnern nicht so.“

Seit 2018 betreibt das DRK das betreute Wohnen „Alter Gasthof“ an der Leipziger Straße in Bennewitz. Quelle: Thomas Kube

Verständnis für Einschränkungen ist groß

Trotzdem trage man im Alten Gasthof natürlich Sorge dafür, dass die Hygienemaßnahmen eingehalten werden, es bestehe Maskenpflicht. Eveline Bergmann allerdings bemängelt fehlende Desinfektionsmittelspender an den Eingängen für Hausfremde wie Pflegedienste und Post. „Das ist nicht in Ordnung.“ Ein Besuchsverbot indes wurde schon bei der ersten Welle nicht ausgesprochen. „Wir können nur an die Vernunft der Leute appellieren. Aber das Verständnis ist sehr groß“, sagt Belkner. „Schließlich geht es um die Sicherheit der eigenen Angehörigen.“

Zusammenkünfte fehlen den Bewohnern

Gestrichen sind neben der geschlossenen Tagespflege allerdings – wie auch außerhalb des Hauses –Veranstaltungen. „Die unterschiedlichen Angebote vom Kaffeekränzchen bis zu Ausfahrten richten sich nach den Neigungen der Bewohner und fehlen unseren Senioren sehr“, weiß Belkner. Eveline Bergmann kann das nur bestätigen. „Es gab wöchentliche Zusammenkünfte, man konnte sich unterhalten“, erinnert sie sich zum Beispiel noch gern an das letzte Grillfest im September. „Dass das jetzt fehlt, ist besonders für allein Wohnende und die Älteren – die meisten sind über 80 – schlimm“, sagt sie und fügt hinzu: „Es geht aber nun mal nicht anders.“ Um so mehr lobt sie, dass DRK-Mitarbeiter den Bewohnern zu Weihnachten ein Menü gekocht und vor die Tür gestellt haben. „Das war eine schöne Geste.“

Solche Aufmerksamkeiten, das Spazierengehen im Wald oder der Gedanke an eine hoffentlich bald wieder mögliche Fahrt ins fränkische Bad Staffelstein mit seiner Thermalsole helfen Eveline Bergmann, ihren Optimismus zu bewahren. „Man wird sonst depressiv, wenn man nicht vorwärts schaut und sich Ziele setzt“, sagt sie.

Von Ines Alekowa