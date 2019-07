Wurzen

Das DRK Muldental will jetzt Neuland mit der Kita Kinderland Sonnenschein in Wurzen betreten und hat dafür zwei ausgewiesene Fachleute gewinnen können. „Seit Anfang Juni sind Berit Mühl und Daniel Kemp als Organisationsentwickler in unserer Einrichtung“, informiert DRK-Vorstand Bettina Belkner. Sie sollen das Objekt in der Eduard-Schulze-Straße 5 inhaltlich neu strukturieren und damit ein Signal nach außen setzen. Dabei werde es auch um das Thema Kita-Sozialarbeit gehen.

Kita-Sozialarbeit stärkt die Chancengleichheit der Kinder

„Prävention statt Intervention – Kita-Sozialarbeit stärkt die Chancengleichheit und eröffnet unabhängig von der Herkunft der Kinder gleiche Zukunftschancen“, erläutert Kemp das Modell, welches in anderen Städten bereits Erfolge verzeichnet. Der 42-Jährige arbeitet zuletzt als Leiter der Leipziger Outlaw-Kita in der Hildegardstraße. Gelernt hat Kemp Hotelfachmann, wechselte beizeiten in den Sozialbereich. Er ist Erzieher und Familientherapeut, studierte Kita-Management, wirkte als Fachreferent für Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern sowie Jugendlichen und baute unter anderem in Köthen eine Beratungsstelle für Schulverweigerer auf.

Belkner lernte den gebürtigen Dessauer und Berit Mühl beim Fachtag Kita-Sozialarbeit in Leipzig kennen und war sofort Feuer und Flamme. „Die Chemie zwischen uns hat gleich gestimmt.“ Da bislang in der Wurzener DRK-Einrichtung eine pädagogische Leitung fehlte, überlegte die DRK-Chefin, wie sie das Duo für den DRK-Kreisverband gewinnen könnte. Letztlich seien sich alle einig geworden. Was Belkner besonders freut: „Beide sprudeln nur so vor Ideen.“

Einrichtung arbeitet eng mit den Familien zusammen

Kitas anders denken ist zum Beispiel der Ansatz von Mühl. Die 38-jährige Grund- und Förderschullehrerin musste im Laufe ihres Berufslebens feststellen, dass das Fundament für Bildungschancen in der Kita gelegt werden. Daher entschloss sich die Mutter einer Tochter, noch einmal die Schulbank zu drücken. Mit dem Master Soziale Arbeit traf die gebürtige Hallenserin 2015 auf Kemp, konzipierte und etablierte an seiner Seite die Kita im Leipziger Osten. „Weil es hier mittlerweile läuft, habe ich eine weitere Herausforderung gesucht und in Wurzen gefunden“, begründet Mühl ihr neues Arbeitsumfeld.

„Vor allem geht es uns darum, die Kita Kinderland zu stabilisieren, in die Zukunft zu führen und den Nachfolgern ein geebnetes Feld zu hinterlassen.“ Schließlich sei die Einrichtung von häufigem Leitungswechsel geprägt gewesen, fügt Belkner an. „Uns ist es natürlich ganz wichtig, in der Sache mit den Familien zusammenzuarbeiten und die Kita als Bildungseinrichtung zu sehen“, verdeutlicht Kemp das Ziel. Aus Sicht von Mühl bietet das Kinderland Sonnenschein jedenfalls hierfür optimale Bedingungen, um „etwas Besonderes zu kreieren“.

In der Kita werden 350 Kinder betreut

Mit aktuell 57 Krippe- und 123 Kindergartenplätzen sowie 170 Hortkindern betreibt das DRK Muldental in der Eduard-Schulze-Straße 5 die größte Kindereinrichtung der Muldestadt. Das heutige Objekt wurde 1982 für 2,8 Millionen Ost-Mark auf dem Gelände des ehemaligen Schulgartens errichtet und am 6. Dezember 1982 eingeweiht. Am 1. Juli 1996 erhielt der DRK-Kreisverband Muldental die Immobilie. 2005 erfolgte schließlich die Umgestaltung des Kinderlandes Sonnenschein und die Übernahme des Hortes durch den Wohlfahrtsverband.

Von Kai-Uwe Brandt