DRK wirbt in Böhlen, Großpösna und Borsdorf um Mitglieder

Landkreis Leipzig

Der DRK-Kreisverband Leipzig-Land wirbt um neue Mitglieder. Dafür sind ab 1. September drei Mitarbeiter des Vereins in den Kommunen Böhlen, Großpösna und Borsdorf unterwegs. „Sie gehen von Tür zu Tür und sind bis etwa 20 Uhr unterwegs“, teilt Kristina Krüger, Sprecherin des Kreisverbandes mit Sitz in Zwenkau, mit. Die DRK-Mitarbeiter Annerose, Dieter und Manfred Herold tragen Dienstkleidung, weisen sich mit Dienstausweisen des DRK aus und nehmen keine Bargeld- und Sachspenden entgegen.

Kreisverband bekommt für viele Aufgaben keine staatlichen Zuschüsse

„Vielen Bürgern sind die Aktivitäten des DRK-Kreisverbandes Leipzig-Land. Gemäß unseren Grundsätzen ist es unser oberstes Ziel, Menschen in Not zu helfen.“ Als eingetragener Verein stehe der Kreisverband auf „eigenen Füßen“. Vielfältige Aufgaben, wie beispielsweise Katastrophenschutz, Sozialmärkte, Wasserwacht, Jugend- und Seniorenbetreuung, würden die Mitarbeiter täglich aufs Neue fordern. „Diese Aufgaben werden nicht vom Staat finanziert. Um sie wahrnehmen zu können und unser Angebot zu erweitern, benötigen wir dringend Förderer, denn gerade in und nach der Corona-Pandemie sind wir auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen“, so Krüger.

Kreisverband Leipzig-Land dankt aktiven Unterstützern

Gleichzeitig dankt der Kreisverband allen Bürgern, die ihn bereits jetzt unterstützen und teilweise seit vielen Jahren mit einem regelmäßigen Mitgliedsbeitrag oder einmaligen Spenden helfen.

Weitere Informationen erhalten Interessenten bei Mitarbeiterin Ramona Kühn-Fleck unter der Telefonnummer 034203/49250 oder per E-Mail unter mitgliederverwaltung@drk-leipzig-land.de.

