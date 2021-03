Darum tanzen Muldentaler DRK-Leute die Jerusalema-Challenge

Grimma/Wurzen

Krankenhaus-Belegschaften tanzen sie, ebenso Polizisten, Feuerwehrleute und andere mehr. Jetzt beteiligte sich auch das Team des DRK Kreisverbandes Muldental an der Jerusalema-Dance-Challenge und möchte damit in der Corona-Krise Kraft schenken und Zuversicht vermitteln. Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter aus sieben Bereichen gingen selbstbewusst vor die Kamera. Seit Montagabend steht das Viereinhalbminuten-Minuten-Video online.

Sieben Bereiche des DRK Muldental machen mit

„Unsere Mitarbeiter aus den verschiedenen Teilbereichen haben sich in den letzten Tagen zusammengefunden und für ein eigenes Video fleißig das Tanzbein geschwungen“, so Pressesprecher Nils Geldner. „Damit möchten sie den Menschen in dieser schwierigen Zeit, die für alle nicht sehr einfach zu stemmen ist, ein Lächeln und Zuversicht schenken.“

Auch die Chefin tanzt im Jerusalema-Rhythmus

Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes vereint rund 450 Mitstreiter. Für die Challenge setzten sich 40 hauptamtliche Mitarbeiter aus der Geschäftsstelle, der ambulanten Pflege Wurzen, dem Rettungsdienst Wurzen, der Kita „Spatzennest“ und der Physiotherapie in Grimma in Szene. Selbst Chefin Bettina Belkner tanzte im Rhythmus der Melodie. 17 Ehrenamtler der Wasserwacht Grimma und des Katastrophenschutzes Muldental komplettierten den Auftritt beziehungsweise Zusammenschnitt.

Der DRK Kreisverband Muldental ist jetzt auch mit einer eigenen Jerusalema-Challenge in den sozialen Medien zu finden. Somit vermitteln haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes nunmehr auch Lebensfreude durch Tanzdarbeitungen. Quelle: DRK/Geldner

Als Drehorte wählte Geldner, der mit seinem Handy filmte, nicht nur die DRK-Einrichtungen. Auch vor der Grimmaer Schwimmhalle und sogar auf der Hängebrücke unterhalb der Gattersburg bewegten sich die DRK-Leute im Takt. „Wir haben es mit Absicht etwas witzig angelegt“, verrät der Sprecher des Kreisverbandes. So gibt es auch einen kleinen Seitenhieb auf streitbare Kollegen und den Blick auf eine süße Versuchung.

Rechtliche Genehmigung im Vorfeld eingeholt

Lebensfreude vermitteln: Der virale Trend geistere seit einiger Zeit durch die sozialen Medien und sei zu einem Virus der guten Laune geworden, so Geldner. Weltweit fänden Menschen zusammen, „um für einige Zeit die Pandemie auszublenden, Freude in den Alltag anderer zu bringen und somit Teil eines gemeinsamen Gedankens zu werden“. #gemeinsamgegencorona und #jerusalemadancechallenge seien mehr als nur irgendwelche Hashtags im Internet, sondern zu einer Art Lebenseinstellung geworden, mit Mut und Kraft diese Pandemie gemeinsam zu meistern.

Geldner zufolge hat der Kreisverband die rechtlichen Bedingungen in Form der Synchronisationslizenz im Vorfeld mit den Musikverlagen geklärt.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=GrVOqyO6CX4 / Instagram: https://www.instagram.com/drkmuldental / Facebook:https://www.facebook.com/drkmuldental

Von Frank Prenzel