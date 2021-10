Das Leben wird immer teurer – auf der Suche nach Schnäppchen und Erklärungen im Landkreis Leipzig

Landkreis Leipzig

In seinen knapp zehn Jahren an der Tanke in Colditz hat Randy Zyma schon manches erlebt. Eine ältere Dame, erzählt der Angestellte, hatte die Zapfpistole nicht exakt in den Tankstutzen geführt. Dadurch liefen 15 Liter Sprit daneben. Bei einem Stromausfall ging fast nichts mehr: „Da standen wir mit Teelichtern im Container und verkauften lediglich Zigaretten. Jede Schachtel ein Strich auf der Liste.“

Waren es bislang Ausreißer wie diese, die den sonst eher geordneten Alltag des Tankwarts aufmischten, wird inzwischen der Ausnahmezustand zur Regel: „Die Leute rufen an, fragen, was der Liter kostet. Zehn Minuten später sind sie da und reagieren erbost, wenn es in der Zwischenzeit teurer geworden ist.“ Dabei habe er keinerlei Einfluss auf die Zahlen an der Tafel, sagt der 41-jährige Familienvater.

Randy Zyma (41) ist Mitarbeiter an der Tankstelle in Colditz. Quelle: Haig Latchinian

Das laufe alles über die Zentrale in München, sagt der Colditzer. „Vor der Bonpflicht hatten wir noch gesehen, wann an der Preisschraube gedreht wurde. Da kam aus dem System ein kleiner Schnipsel von der Rolle, und wir wussten bescheid.“ Mittlerweile müsse auch er zum Mast schauen oder in die Kasse tippen, um zu sehen, was zu löhnen sei. Täglich ändere sich der Preis 20 bis 25 Mal, sagt der Tankwart.

E 10 als kleineres Übel

Regelmäßigkeiten seien nicht mehr zu erkennen: „Das war zuletzt anders. Da stiegen die Preise alle drei Stunden sprunghaft – also meinetwegen viertel acht, viertel elf, viertel zwei und so weiter. Dazwischen ging es jeweils in kleinen Schritten nach unten.“ Heutzutage wisse niemand, wie hoch der Preis in zwei Minuten sei. Schnäppchenjäger hätten nichts zu lachen. Die flüchteten vermehrt in E 10, das pro Liter runde sechs Cent billiger sei.

Viele zapften nur für zehn oder 15 Euro und hofften auf morgen. Voll tankten fast nur Geschäftsleute mit Tankkarte, die nicht auf Heller und Pfennig achten müssten, sagt der Mitarbeiter. Kein Wunder: Bei Super rangiere man derzeit zwischen 1,60 und 1,80 Euro, bei Diesel zwischen 1,40 und 1,55. Zum Vergleich: „Anfang des Jahres gab es den Diesel schon ab 1,20 Euro, Super Benzin ab 1,40.“

Aufgrund der gestiegenen Preise wirkt derzeit auch diese Tankstelle in Grimma wie verwaist. Quelle: Thomas Kube

Vor fünf Jahren fiel der Dieselpreis sogar knapp unter einen Euro, erinnert sich Zyma. „Den Liter Super Benzin konntest du da schon für 1,20 Euro haben.“ Peter Emmrich aus Trebsen glaubt nicht, dass solche Preise demnächst wieder zu erwarten seien. Er macht dafür seinen Lieblingsfeind verantwortlich: „Dass die Grünen jetzt an die Macht kommen – was Schlimmeres könnte uns nicht passieren.“

„Wir sind aufs Auto angewiesen“

Er sei zwar auch für Umweltschutz, sagt der 82-Jährige: „Die Lasten sollten aber bitteschön gerecht verteilt sein.“ Man dürfe die Kosten fürs Klima nicht pauschal der Landbevölkerung aufhalsen: „Wir können nicht mit der Straßenbahn zum Arzt fahren. Wir sind aufs Auto angewiesen.“ Die Geringschätzung der Befindlichkeiten schlage sich im Wahlergebnis nieder. „Trebsen hat in der Region den höchsten Anteil an AfD-Wählern.“

Sein Großvater Carl Herzog hatte die Siedlung am Trebsener Ortsrand mitgegründet, fährt Emmrich fort. „Vor fast 100 Jahren hat er das Haus gebaut. Er setzte auf Zentralheizung und Koks.“ Nach 1945 sei in seinem Elternhaus mit Kohle geheizt worden, sagt der rüstige Senior. 1990 habe er das Haus saniert und auf Heizöl umgestellt. Er führt hinab in den Keller und zeigt sechs Tanks zu je 1000 Litern.

Peter Emmrich (82) im Keller seines Trebsener Hauses. Hinter ihm befinden sich die sechs Tanks je 1000 Liter Heizöl. Quelle: Haig Latchinian

Nein, auf seine alten Tage werde er sich hüten, noch einmal alles umzumodeln. „Wer soll das bezahlen?“, fragt der Rentner, der lange für die Linke im Ortsparlament saß. Anfangs habe er für den Liter Heizöl lediglich 35 Cent berappen müssen. Jetzt koste der Spaß fast einen Euro. „Das ist eine Steigerung um 300 Prozent. Eine Zumutung!“ Glück im Unglück: Weil er noch so viel auf Reserve habe, müsse er jetzt nicht kaufen.

Heizöl derzeit stark nachgefragt

Peter Bernsdorf vom gleichnamigen Brennstoffhandel in Borna ist ein echter Star. Als einer der letzten Kohlehändler weit und breit hat er es sogar ins Fernsehen geschafft. Noch heute huckt er den einen oder anderen Sack in die Keller der Leutchen. Doch die sterben immer mehr weg, sagt der 58-Jährige. Die Kohle mache höchstens noch einen Prozent aus. Kerngeschäft bilde das Heizöl. Damit beliefere er Kunden in und um Borna.

Brennstoffhändler Peter Bernsdorf aus Borna verkauft Heizöl an Kunden in Borna und Umgebung. Quelle: Thomas Kube

Derzeit ist bei ihm die Nachfrage so hoch, dass es Wartezeiten von einer Woche gibt. „Natürlich lasse ich niemanden im Kalten sitzen, habe im Notfall auch am Wochenende immer noch einen Schluck Heizöl stehen“, lächelt der Unternehmer. Bereits seine Vorfahren sorgten für warme Stuben in Borna. Opa Richard gründete die Firma, Vater Helmut setzte fort. 2002 übernahm Peter Bernsdorf das Traditionsgeschäft.

Die meisten seiner Kunden tankten jetzt voll, sagt der Händler. Nachdem sie im Sommer noch auf fallende Preise spekulierten, ahnten sie nun, dass die Kostenentwicklung nur noch eine Richtung kenne – nach oben. „Das liegt nicht etwa daran, dass es kein Heizöl geben würde, nein. Vielmehr ist die Nachfrage auf dem Weltmarkt gestiegen. Entsprechend zieht die Börse bei den Preisen an.“ Seit zwei Wochen verteuere sich der Liter täglich um einen Cent.

Kunden reagieren gefasst

Im Oktober 2020 kostete der Liter Heizöl noch zwischen 40 und 50 Cent. Im April 2021 war man mit 70 Cent dabei. „Jetzt musst du sogar zwischen 80 und 90 Cent, ja bis zu einem Euro hinlegen“, beschreibt Profi Peter Bernsdorf die Situation. Es werde nicht billiger, denn zum Jahreswechsel komme der nächste Kohlendioxid-Aufschlag, fügt er hinzu. 12,5 Kubikmeter Heizöl passen in seinen Wagen.

Bisher gilt Heizöl als günstigster Brennstoff. Zum Beweis zeigt Händler Peter Bernsdorf das entsprechende Säulendiagramm. Quelle: Thomas Kube

Ein Einfamilienhaus verbrauche pro Jahr zwischen 2000 und 3000 Liter Heizöl. Es habe Zeiten gegeben, da hätten die Leute im Vergleich zu heute halb so viel „Kohle“ locker machen müssen. Ob er als Blitzableiter für den Frust der Kunden herhalten müsse: „Nein, obwohl sie schockiert sind, reagieren sie gefasst“, sagt Bernsdorf. „Aber natürlich. Das ist ein Batzen Geld. Ein Drittel des Preises konnte sparen, wer im Sommer getankt hat. Doch da dachten die meisten an Urlaub.“

Was viele schon vergessen hätten: 2013 sei das Heizöl noch teurer als heute gewesen, weiß Bernsdorf. „2020 das ganze Gegenteil. Durch Corona und die geringe Nachfrage war der Preis relativ günstig. Viele gingen davon aus, dass es in diesem Jahr ähnlich aussieht. Heute wissen wir, dass 2020 eine Ausnahme war.“ Seiner Meinung nach habe es keinen Sinn, eine funktionstüchtige Ölheizung jetzt auszutauschen.

Kassenbons sammeln und Haushaltsbuch führen

Und so ist er zuversichtlich, dass er mindestens noch sieben, acht Jahre Heizöl ausfahren wird dürfen. Dann gehe er ohnehin in Rente. Elke und Wolfgang Weniger, sie 66, er 67, haben das Rentenalter schon jetzt erreicht. Beide leben in Würschwitz, einem kleinen Dorf bei Grimma. Regelmäßig kaufen sie für Elkes Mutter, Marianne Eckelmann, ein. Die 88-Jährige verfolgt das Geschehen an der Preisfront akribisch.

Elke Weniger (66) aus Würschwitz freut sich über ein Schnäppchen: Jetzt können Berge von schmutzigem Geschirr kommen. Quelle: Haig Latchinian

Sie sammelt die Kassenbons und führt Haushaltsbuch. So kann sie belegen, dass es auch bei Lebensmitteln teurer werde. Sie steuert gegen, indem sie Sonderangebote nutzt. Jeden Sonnabend bekommt sie bis zu 15 Werbeprospekte. „Sie sucht sich die Schnäppchen aus, und wir bringen sie mit“, sagt die Tochter. Und doch, die Preise stiegen: Das Pfund Weißbrot koste statt 1,89 nun 2,60 Euro, fünf Doppelbrötchen statt 2,50 jetzt 2,65 Euro.

Obst und Gemüse, so die Berechnungen der Großmutter, ziehen von Wochen zu Woche groschenweise an, und auch der Haushaltsreiniger habe sich verteuert. So „general“-stabsmäßig man auch rangehe, 750 Milliliter kosteten statt 1,29 mittlerweile 1,89 Euro. Bloß gut, dass die Wenigers ab und zu weniger hinblättern müssen. Letztens gab es im Sonderangebot fünf Flaschen Fit für nur fünf Euro. Alles im Eimer? „Ja, im Gratiseimer. Allein der kostet sonst 1,99 Euro.“

Von Haig Latchinian