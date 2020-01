Das Muldental drückt Skispringer Martin Hamann weiter die Daumen

Bennewitz/Muldental

Zweimal überstand der Altenbacher Martin Hamann die Qualifikation bei der Vierschanzentournee 2019/20. Sowohl beim Auftakt in Oberstdorf als auch beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen erreichte der 22-Jährige vor Zigtausenden Fans den Wettkampf. In den jeweiligen ersten Durchgängen scheiterte der Muldentaler gegen Moritz Baer ( Deutschland) beziehungsweise Michael Hayböck ( Österreich) denkbar knapp.

Obwohl er derzeit nicht zu den besten sechs Deutschen zählt und somit in Innsbruck sowie Bischofshofen fehlt, bleibt es seine bisher beste Saison. Nach Training und kurzer Erholung will er sich nun auf den Continentalcup konzentrieren und durch Spitzenleistungen einen siebten Weltcup-Startplatz für Deutschland erkämpfen. Das Muldental drückt ihm dabei weiter fest die Daumen. Sportbegeisterten aus der Region, die den Entwicklungsweg des Flachlandtirolers bis in die Weltspitze seit Jahren verfolgen, stehen fest zu Hamann.

Harald Sather, Präsident des Fußballverbandes Muldental. Quelle: Andreas Döring

Harald Sather (59), Grimma, Präsident des Fußballverbandes Muldental und einstiger Fifa-Schiedsrichter-Assistent: „Es ist eine tolle Leistung von Martin. Er ist ein großartiger junger Mann, der den Anschluss an die Weltspitze geschafft hat. Und das, obwohl er aus dem Flachland kommt. In Oberstdorf oder Garmisch werden die Jungs ja mit Skiern geboren, bei uns dagegen liegt nicht mal mehr Schnee. Ich verpasse im Fernsehen kein Springen. Klar fieberst du ganz anders mit, wenn du weißt, dass ein Athlet aus unserer Ecke dabei ist. Nur 1,8 Punkte hatten in Garmisch gefehlt. Schade, aber natürlich: Kopf hoch!“

Philipp Wende aus Wurzen wurde zweifacher Olympiasieger und Weltmeister mit dem Ruder-Doppelvierer. Quelle: Andreas Döring

Philipp Wende (34), Wurzen, zweifacher Olympiasieger und Weltmeister mit dem Ruder-Doppelvierer: „Ich schaue regelmäßig Skispringen im Fernsehen, war selbst auch schon zu Gast an der Eilenburger Schanze, auf der Martin ja mit dem Springen angefangen hatte. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Fans in den Stadien dabei sind. Selbst bei der Qualifikation waren die Arenen proppevoll. Da musst du als junger Sportler erstmal die Nerven behalten, um in den Wettkampf zu kommen. Das hat Martin zweimal geschafft. In Oberstdorf Platz 38, in Garmisch 32. – das ist aller Ehren wert und macht absolut Hoffnung für die Zukunft.“

Ute Kniesche aus Fremdiswalde, Kreisrätin für die UWV (Unabhängige Wählervereinigung) und Skisprungfan. Quelle: E-Mail-LVD

Ute Kniesche (59), Fremdiswalde, Kreisrätin für die UWV (Unabhängige Wählervereinigung): „Anders als die meisten, die Skispringen nur um den Jahreswechsel verfolgen, reise ich auch zu vermeintlich weniger spektakulären Wettbewerben – etwa nach Klingenthal oder Liberec. Die Jungs sind mir in all den Jahren schon irgendwie ans Herz gewachsen, ob sie nun Simon Ammann, Andreas Kofler oder Thomas Morgenstern hießen. Ich weiß, dass Martin Hamann in jungen Jahren ein großer Fan von Gregor Schlierenzauer war. Umso verrückter, dass er ihn in den Wettbewerben inzwischen sogar hinter sich lässt. Das ist eine Leistung, die gar nicht hoch genug einzuschätzen ist. Für mich ist Martin der heimliche Sportler des Jahres im Landkreis Leipzig.“

Marathonläufer Jens Schlosser (58) aus Schmölen war schon auf allen Kontinenten am Start . Foto: Andreas Döring Quelle: LVZ

Jens Schlosser (58), Schmölen, Leichtathlet und Mitglied des 100er-Marathonclubs Deutschlands: „ Martin kommt wie ich aus der Gemeinde Bennewitz. Genau wie ich ist auch er oft fern der Heimat. Ich weiß, was es bedeutet, als Einzelkämpfer in der ganzen Welt herum zu reisen. In zwei Monaten mache ich in Tansania rund um den Kilimandscharo meinen 122. Marathon. Umso mehr freue ich mich für Martin, dass er bei der Vierschanzentournee die verdiente, auch medial große Bühne genießen kann. Ich verfolge jedes Springen von ihm und habe höchsten Respekt vor seiner Leistung. Martin wird immer ein bisschen besser und konstanter. Er ist noch jung und kann jetzt im Continentalcup neu angreifen.“

Uwe Rosenberg ist der Cheforganisator des Muldentaler Städtelaufes. Quelle: Frank Schmidt

Uwe Rosenberg (65), Grimma, Cheforganisator des Muldentaler Städtelaufs: „Super, Martin, ganz große Klasse! Wenn man bedenkt, dass unser Rand-Wurzener nun beinahe schon konstant in der erweiterten Weltspitze mitspringt, ist es traurig, dass er am Ende des Tages von den Fernsehkommentatoren meist unterschlagen wird. Die Herren interessieren sich eben nur für die Jungs, die unter die besten zehn, 20 oder 30 gekommen sind. Die anderen fallen mir zu oft hinten runter. Dabei ist es für jeden Teilnehmer eine Riesensache, sich überhaupt für dieses Top-Springen zu qualifizieren. Erst recht für einen Flachlandtiroler! Ich warte immer darauf, dass mal unser Muldental mit erwähnt wird. Immerhin: Zuletzt wurde Martin in die Nähe von Leipzig verortet. Aber was noch nicht ist, kann ja noch kommen. Spätestens, wenn Martin eines Tages vielleicht den Sprung nach ganz oben schafft. Wir drücken ihm fest die Daumen.“

Kay Ritter, CDU-Landtagsabgeordneter aus Wurzen. Quelle: privat

Kay Ritter (49), Wurzen, CDU-Landtagsabgeordneter: „ Martin kann stolz darauf sein, was er schon jetzt geschafft hat. Als Flachlandtiroler ist er auf den größten Schanzen der Welt so etwas wie der Schwimmer in der Wüste! Ich hatte das Glück, ihn persönlich kennengelernt zu haben. Beide sind wir Mitglieder des Fanclubs RB-Freunde Bennewitz. Er ist ein netter Kerl. Super. Ich kann ihm nur weiter viel Erfolg wünschen. Ich hatte Martin auf seiner Facebook-Seite zur überstandenen Quali gratuliert und ihm versichert, dass das ganze Muldental die Daumen drückt. Es ist schon Wahnsinn, welchen Mut jeder der Springer beweist. Ich stand mal am Bergisel in Innsbruck auf Höhe Schanzentisch. Schon allein dieser Blick sorgt für weiche Knie. Ich glaube direkt unterhalb des Bakkens befindet sich sogar der Friedhof ... Martin, weiter viel Glück, das Muldental zählt auf dich!“

Randy Zyma ist Vorsitzender des Colditzer Kanu- und Sportvereins. Quelle: privat

Randy Zyma (39), Colditz, Vorsitzender des Colditzer Kanu- und Sportvereins: „Schade, dass Martin in beiden Duellen des ersten Durchganges mit Moritz Baer und Michael Hayböck so starke Gegner erwischt hatte. Es war besonders bei Hayböck ganz knapp. Ich glaube, er wäre in Garmisch-Partenkirchen sogar in den zweiten Durchgang gekommen, wenn es diese direkten Duelle nicht geben würde. Aber egal. Ich halte ihm weiter die Daumen.“

Matthias Vogel. Quelle: privat

Matthias Vogel (49), Nerchau, langjähriger Mitorganisator des Muldental-Triathlons: „Ich war nie ein so großer Skisprungfan. Die Sportart ist natürlich spektakulär, wegen der vielen Unterbrechungen fand ich das Springen aber ein wenig monoton und langweilig. Das hat sich geändert, als Martin Hamann dazu kam. Ich muss sagen, dass ich einen riesigen Respekt vor seiner Leistung habe. Er ist eben einer der wenigen, die nicht in den Alpen oder sonst wo geboren wurden, sondern auf dem flachen Land. Das einzige Gebirge, das wir haben, ist die Hohburger Schweiz. Und dort gibt es gerade mal ein paar Hügel. Ich weiß, ja, es gab dort sogar mal eine Schanze. Aber das ist lange, lange her.“

Von Haig Latchinian