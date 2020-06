Das grüne Paradies: 16 Gärten im Muldental öffnete ihre Pforten

Grimma/Leipnitz/Muldental

Am Anfang hat man einen Garten, später hat einen der Garten: In diesem Sinn lautet ein Spruch im blumenreichen Grundstück von Monika Harder. Ob damit gemeint sei, dass der Pflege der eigenen Scholle Suchtpotenzial innewohnt, oder diese vielmehr den Gärtner zeitlich vereinnahmt? „Beides“, meint die Leipnitzer Grundstücksbesitzerin. „Mein Garten ist für mich grünes Paradies, und manchmal ist er auch eine grüne Hölle“, deutet die Rand-Grimmaerin an, dass die Pflege eines Gartens mit einiger Arbeit verbunden ist.

Die Gartenoase von Monika Harder

Ganz ohne Mühen, so der einmütige Tenor der 20. Auflage der Veranstaltungsreihe „Offene Gartenpforte Muldental“, an der sich am Sonnabend 16 Gärten aus dem Muldental sowie je ein weiterer aus dem ehemaligen Leipziger Land und Mittelsachsen beteiligten, sei ein besonders gestalteter Garten nicht zu haben.

Anzeige

Blumen an allen Ecken und Enden: Die Leipnitzerin Monika Harder betreibt die Gärtnerei auf ihrem Hanggrundstück mit Leidenschaft, aber ohne Perfektionszwang. Quelle: Roger Dietze

Weitere LVZ+ Artikel

Zum wiederholten Mal mit von der Garten-Landpartie war die Leipnitzerin Monika Harder, die die ihre einmal mehr zahlreich erschienenen Gäste über ihr rund 1500 Quadratmeter großes Grundstück in Hanglage führte, in dem es derzeit an allen Ecken und Enden blüht und das seinen besonderen Reiz aus vielen lauschigen Sitz- und Liegemöglichkeiten schöpft. „Ich habe für jede Gelegenheit und für jede Tageszeit eine passende Örtlichkeit“, so die leidenschaftliche Gärtnerin und rüstige Rentnerin, die noch als Hausverwalterin nebenberuflich tätig ist. „Deshalb bin ich sehr froh darüber, dass mir mein Nachbar im Grundstück unter die Arme greift“, so die gebürtige Fuchshainerin, die es über einige Lebensstationen wieder zurück in die ländliche Region des Muldentals gezogen hat, in der sie diese ihre Gärtner-Leidenschaft ausleben kann.

Der poetische Garten an der alten Bäckerei

Frei nach dem Motto „Hier darf auch Unkraut wachsen“. „Ein perfekter Garten ist weder mein Anspruch, noch wäre ich zu seiner Pflege in der Lage“, so Harder, der es unter den Blumen vor allem die britische Kletterrosen-Art Ramblerrose angetan hat, wobei „rambler“ übersetzt „Wanderer“ bedeutet. „Außerdem muss man aufgrund der ausbleibenden Niederschläge Abstriche machen, denn bei einem Grundstück dieser Größe kommt man in diesen regenarmen Zeiten kaum mehr mit dem Gießen nach.“

Mit Liebe zum Detail: Niedergeschrieben auf kleinen Schiefertafeln, hat Monika Harder Sprüche und Weisheiten in ihrem Grundstück verteilt. Quelle: Roger Dietze

Einiges zu bewässern haben nur einen Steinwurf entfernt auch die beiden Schwestern Maria und Christa Kern, die in Leipnitz mit Unterbrechungen seit ihrer Kindheit leben und ein betagtes und in früheren Zeiten eine Bäckerei beherbergendes Haus bewohnen. Vor sieben Jahren nahm sich das Geschwister-Paar zusätzlich des benachbarten rund 1000 Quadratmeter großen Gartens an und gestalteten diesen seitdem zu einer grünen Oase um, deren Zentrum von alten schattenspendenden Obstbäumen gebildet wird.

Bau einer biologischen Schilfkläranlage

Ein weiterer zentraler Bestandteil des ebenfalls terrassierten Grundstückes ist eine in den beiden vergangenen Jahren mit großem Aufwand gebaute biologische Schilfkläranlage, die im unteren Bereich in einen Teich mündet. „Wir bauen zudem viel Gemüse bis hin zur Kartoffel an und achten bei der Auswahl der Blumen auf offene Blütenstände, um Bienen die Arbeit zu erleichtern“, berichtet Maria Kern, ihres Zeichen Physiotherapeutin in Grimma, die mit ihrer Schwester in diesem Jahr zum dritten Mal die Initiative „Offene Gartenpforte Muldental“ unterstützt.

Blumen mit offenen Blütenständen: Maria und Christa Kern erleichtern Bienen in ihrem Leipnitzer Grundstück die Arbeit. Quelle: Roger Dietze

An dieser beteiligten sich im Rahmen der diesjährigen 20. Auflage neben den beiden Leipnitzer Gärten der Grimmaer Göschengarten, der Aline Park unterhalb der Gattersburg, der Kräutergarten an der Wassermühle Höfgen, die Kaditzscher Naturschaustätte „Mohdschegiebchn“, der Schlossgarten des Rittergutes Kössern sowie weitere private Gärten in Erdmannshain, Thallwitz, Großbardau, Rohrbach, Großbothen und Brandis. „Ich hätte in diesem Jahr nicht mit einer solch großen Beteiligung gerechnet, da ja die Durchführung der Jubiläums-Veranstaltung lange Zeit nicht sicher war“, berichtet die Hohnstädterin Annett Antonia Gräske, die die bundesweite Veranstaltung mit Wurzeln in Großbritannien 2011 im Muldental ins Leben rief und die seitdem als Hauptorganisatorin fungiert.

Von Roger Dietze