Das „kleine Olympiastadion“ von Grimma

Grimma

Pfiff – und schon schoben sich FC-Kapitän Oliver Kurzbach und Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) den Ball zu. Der Ehrenanstoß kurz vorm Oberligaspiel zwischen dem FC Grimma und dem VfB Krieschow läutete am Sonnabend eine neue Sport-Ära in Grimma ein. Mit einem Empfang, dem Punktspiel sowie am Sonntag dem Tag der offenen Tür nebst Turnier wurden an der Lausicker Straße die drei neuen Fußballplätze und das Funktionsgebäude ihrer Bestimmung übergeben. Für die Fußballer der Muldestadt ging die Premiere bei Kaiserwetter allerdings in die Hose. Sie verloren gegen die Rand-Cottbusser mit 2:4.

Das Premierenspiel ging für Oberligist Grimma verloren. Quelle: Thomas Kube

Zu Beginn hatte Berger dem Vizechef des FC Grimma, Daniel Kurzbach, den symbolischen Schlüssel in die Hand gedrückt. Denn der 300-köpfige Verein, unter dessen Dach auch elf Nachwuchsmannschaften spielen, ist der Betreiber und Hauptnutzer der neuen Sportstätte. Mit der Anlage für die Fußballer werde das erste Teilstück des Husaren-Sportparks Grimma eingeweiht, sagte Berger und führte die nächste Vision vor Augen. Abhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Stadt und den Fördermöglichkeiten soll am Funktionsgebäude eine Zwei-Felder-Halle angebaut werden. „Eine große Grimmaer Stadthalle“, so der Rathauschef. „Wir werden beweisen, dass das was wird.“

Schon nach Hochwasser 2002 ähnliche Pläne

Schon nach dem Hochwasser 2002 habe es Überlegungen gegeben, die Sportplätze an den Broner Ring zu verlegen, erinnerte Berger. Nach der neuerlichen Überflutung von Jahn- und Freundschaft-Stadion im Jahr 2013 wurden die Pläne wieder aufgegriffen. 2014 stimmte der Stadtrat der Verlegung in ein Hochwasser sicheres Gebiet zu – ein bis heute umstrittener Beschluss angesichts der traditionsreichen Sportstätten in Zentrum-Nähe. Schon im Jahr darauf erwarb die Kommune von der TLG Immobilien AG die benötigten Flächen des ehemaligen Kasernengeländes am Stadtrand und ließ sie revitalisieren. Der vier Millionen Euro teure Stadionbau, finanziert aus dem Fonds zur Beseitigung von Hochwasserschäden und dem Verkauf des Jahn-Stadions an den Rewe-Investor, zog sich dann eineinhalb Jahre hin. „Die Anlage hat uns politisch, finanziell und technisch sehr beschäftigt“, konstatierte der OB.

Projekt wurde laufend den Kosten angepasst

Das Projekt sei immer den Kosten angepasst worden, sagte Thomas Näther, Inhaber der SNP Architekten und Ingenieure GmbH Leipzig und verantwortlicher Projektbetreuer. Um den Finanzrahmen zu halten, waren deshalb zum Ärger des Vereins auch Abstriche gemacht worden, etwa an der Kapazität des Stadions und am Gebäude. Entstanden sind ein Rasenplatz und ein Flutlicht-Kunstrasenplatz in den Maßen von 100 mal 68 Meter und damit in DFB-Norm. Der FC Grimma hat auf eigene Rechnung noch ein Kleinfeld für 120.000 Euro errichten lassen. Insgesamt waren 22 regionale Firmen am Bau beteiligt.

Die Kapazität soll schrittweise auf 3000 Zuschauer erweitert werden, auch Überdachungen sind noch geplant. Derzeit können sich 1200 Leute die Spiele ansehen. Übrigens stammen 350 der knapp 400 Sitze aus dem Münchener Olympiastadion. Ein Coup des Vereins, der sie für die neue Spielstätte in Grimma besorgte. „Es ist praktisch das kleine Olympiastadion“, scherzte Näther.

Blick auf den Hauptplatz. Quelle: Thomas Kube

FC-Vizechef Kurzbach bezeichnete die neue Sportstätte als „schöne Anlage“. Nun sei alles an einem Fleck, freute er sich und dankte den Vereinen, die dem FC während der Bauzeit Asyl gewährten. Auch FC-Ehrenpräsident Egon Pape, einer der Väter des Projekts, stand zur Einweihung im Rampenlicht. „Die Anlage ist wunderschön, doch das Gebäude hat einige Fehler“, gab der gegenüber der LVZ zu Protokoll. Es sei zu klein. Der FC, der das gesamte Gelände managen müsse, „hat das kleinste Büro“.

Bei der Stadioneinweihung: Grimmas OB Matthias Berger, FC-Ehrenpräsident Egon Pape und FC-Vizechef Daniel Kurzbach (v.l.). Quelle: Thomas Kube

Sachsens Fußallpräsident Hermann Winkler, selbst in Grimma zu Hause, hatte für den Fußballverein fünf Bälle im Gepäck. Er freue sich über jeden Neubau in Sachsen, sagte er. Die Fußballer fänden in Grimma „beste Bedingungen“ vor. Er habe aber auch ein „kleines weinendes Auge“, meinte er mit Blick auf das verschwundene Jahn- und umgebaute Freundschaft-Stadion.

Fans sind von der neuen Anlage überrascht

Wolfgang Eisert hatte es sich in einem der Sitze bequem gemacht und verfolgte das Spiel gegen die tief stehende Sonne. Er verpasse kein Heimspiel, erzählte der 67-jährige Grimmaer. Seiner Meinung nach hätte man mit dem Geld zwar auch das Freundschaft-Stadion ausbauen können, die neue Anlage findet er dennoch gelungen und wünscht sich nur noch eine Überdachung. „Positiv überrascht“ vom neuen Stadion zeigte sich Heinz Böttger, der ebenfalls jedem Heimspiel seiner Kicker beiwohnt. „So schön habe ich mir das gar nicht vorgestellt“, so der 89-Jährige. Der alten Spielstätte trauere er nicht hinterher.

Von Frank Prenzel