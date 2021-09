Das sagen Kommunalpolitiker aus dem Muldental zum Wahlausgang

Muldental

Parthensteins Bürgermeister Jürgen Kretschel zeigt sich vom Wahlausgang in seiner Kommune mit dem erneut guten Abschneiden der AfD, die sowohl die meisten Erst- als auch Zweitstimmen gewinnen konnte, überrascht. „Ich hatte ein anderes Wahlergebnis erwartet, sehe das jetzt vorliegende aber als Ergebnis des Gezerres der vergangenen Wochen im politischen Berlin“, so der parteilose Gemeindechef. Die Frage, warum auch in seiner Kommune der Anteil an AfD-Wählern so hoch ist, treibe ihn durchaus um. „Ich habe keine Ahnung und vermag auch nicht in die Köpfe der Menschen zu schauen.“

Unstimmigkeiten bei der Auszählung

Etwas klarer ist die Sachlage bezüglich der Frage, warum in Parthenstein erst am frühen Montagmorgen alle Stimmen ausgezählt waren. „Es gab in einem Wahllokal Unstimmigkeiten, weshalb sowohl die Erst- als auch die Zweitstimmen ein zweites Mal ausgezählt werden mussten. Das hat einiges an Zeit in Anspruch genommen“, berichtet der Parthensteiner Wahlleiter Uwe Hankwitz.

Vor der Haustür der CDU kehren

In Borsdorf konnten sich die beiden großen deutschen Volksparteien zwar gegenüber der AfD behaupten, für Bürgermeisterin Birgit Kaden ist dies aber nur ein schwacher Trost. „Das Wahlergebnis meiner Partei kann mich nicht befriedigen“, so die CDU-Lokalpolitikerin. Es werde auch nicht besser dadurch, das es in dieser Form erwartbar gewesen sei. „Ich stimme voll und ganz mit unserem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer überein, wenn er sagt, dass wir zunächst vor unserer eigenen Haustür kehren sollten, bevor wir in Berlin die Hand nach der Regierung ausstrecken“, so Kaden. Dieser zufolge hat ihre Partei in Sachsen zwar einen „phantastischen“ Wahlkampf geführt, dies entbinde sie aber nicht davon, grundsätzlich tiefer mit der Basis ins Gespräch einzusteigen. „Unser Ministerpräsident ist diesbezüglich beispielgebend. Nun ist die Partei in Berlin am Zug, es ihm gleichzutun.“

CDU sollte in die Opposition gehen

Machern ist neben Borsdorf die einzige Kommune im Landkreis Leipzig, in der die Wähler die CDU nach wie vor auf Platz 1 setzen. „Das freut mich natürlich, weil wir in der CDU-Ortsgruppe keine schlechte Arbeit machen und es uns offenbar gelingt, die Bürger bei bestimmten Themen nach wie vor abzuholen“, erklärt Bürgermeister Karsten Frosch (CDU). „Allerdings erschreckt mich das AfD-Ergebnis“, bekennt der Gerichshainer. Er persönlich könne nicht nachvollziehen, warum die Partei in Sachsen so einen Aufwind habe, meint der Rathauschef. „Dafür gibt es aber sicher Ursachen, über die man offen und ehrlich reden muss.“ Auf mögliche Koalitionen im Bund angesprochen, hält es Frosch für keine gute Idee, wenn die CDU aus den Zahlen des Wahlabends einen Regierungsanspruch ableitet. „Man könnte sich auch mal in die Opposition begeben, um die Partei zu erneuern.“

Niederlage für die Region

Dass die AfD zur Bundestagswahl das Wurzener Land mit den vier Gemeinden Wurzen, Thallwitz Bennewitz und Lossata flächendeckend hellblau färben wird, hat Thallwitz‘ Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) zwar erwartet, aber nicht gehofft. Denn aus kommunaler Sicht sei der Sieg des AfD-Kandidaten Edgar Naujok eine Niederlage für die Region und für den Landkreis Leipzig. „Mit ihm sind unsere Kommunikationsweg nach Berlin definitiv abgeschnitten.“ Vor allen deshalb, weil Naujok nicht einmal kommunal verankert ist, während sich bereits gute Kontakte zum CDU-Bewerber Georg-Ludwig von Breitenbuch anbahnten, fügt der Verwaltungschef von Lossatal, Uwe Weigelt, (SPD), an.

Wo liegen die Schwächen der Bundespolitik

„Die nächsten vier Jahre werden schwer“, ist er sich sicher. Das Wahlergebnis werteten Weigelt wie Pöge übrigens als eine Art Protest von unten, wobei so mancher der jetzigen Verlierer nichts für das schlechte Abschneiden seiner Partei könne. „Doch letztlich habe auch Corona gezeigt, wo die Schwächen der Bundespolitik liegen“, sagt Pöge. Denn immer dann, wenn der Freistaat mit klaren Regeln auf die Pandemie reagierte, erfolgte seitens des Bundes eine Rolle rückwärts. Darüber hinaus, so Weigelt, nehme die Bundespolitik die Problemlagen vor Ort gar nicht mehr wahr. Und dies führe zu einer gewissen Resignation bei den Bürgern, die jetzt meinten, dass das Kreuz bei der AfD ein Denkzettel sei - „leider hier im Wurzener Land und in Sachsen“.

Von Simone Prenzel, Kai-Uwe Brandt, Roger Dietze