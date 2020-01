Das sind die Gewinner des Ehrenamtspreises im Landkreis Leipzig

Seit über 25 Jahren engagiert sich Martina Voll in Borna ehrenamtlich. Als eines der Mitglieder bei der Neugründung des Gewerbevereins Borna im Jahr 1994 kümmerte sie sich fortan immer für die Belange und das Wohl derer, die es im Leben nicht leicht hatten. Deshalb wurde ihr in diesem Jahr der Preis für soziales Engagement verliehen.

Im Fokus stehen dabei Volls herausragende Bemühungen, um in Borna ein Weihnachtsfest für bedürftige und behinderte Kinder aus den Einrichtungen in der Stadt auf die Beine zu stellen. Mit ihren Bemühungen und vielen weiteren helfenden Händen hat es Voll in all den Jahren geschafft, in der Weihnachtszeit für Augenblicke großer Emotionen zu sorgen.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sie in diesem Zusammenhang über 60.000 Euro an Geldspenden sammeln können – und das für mehr als 6.000 Kinder. Ebenfalls in der Weihnachtszeit stieß sie einen Glühweinverkauf auf dem Bornaer Weihnachtsmarkt an, dessen Erlöse für wohltätige Zwecke gespendet werden. Auch dadurch kamen in den vergangenen Jahren mehrere Zehntausend Euro an Spendengeldern zusammen.

Und auch darüber hinaus ist die 71-jährige immer wieder aktiv, wenn es darum geht bedürftigen Kindern oder Kindern in Not zu helfen. Gemeinsam mit dem Verein Pro Kinder und Jugendliche Leipzig rief sie zum Beispiel das Projekt „Sabaki“ ins Leben. Eine Initiative, die sich um Gewaltprävention gegenüber Minderjährigen und der Schaffung von Schutzräumen kümmert. In ihrer Position als Vorstandsmitglied im Gewerbeverein schuf sie so Rückzugsorte für gefährdete Kinder in den Räumlichkeiten der Vereinsmitglieder.