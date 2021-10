Landkreis Leipzig

Trotz Corona-Krise, Materialknappheit sowie hier und da zeitlicher Verzögerung: Das Investitionsgeschehen in der Leipziger Region bleibt auf hohem Niveau. Zu dieser Einschätzung kommt die Industrie- und Handelskammer (IHK) in ihrer aktuellen Übersicht zu großen Bauvorhaben hierzulande.

Die Zahl der Investitionsprojekte habe gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich zugelegt. Dabei erfasste die IHK 153 Vorhaben mit einem Gesamtvolumen von 11,2 Milliarden Euro. Am meisten wird in Leipzig gebaut, aber auch im Umland gibt es eine ganze Reihe millionenschwerer Großbaustellen.

Der Kohleausstieg habe dabei für eine Finanzspritze gesorgt. Aufwändige Infrastrukturmaßnahmen sowie Ansiedlungen wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen, aber auch eine Vielzahl kleinerer kommunaler Vorhaben sollen aus Mitteln des Strukturstärkungsgesetzes für die Kohleregion im Leipziger Süden finanziert werden.

Diese zehn großen Millionen-Vorhaben gibt es nach IHK-Angaben im Landkreis Leipzig:

1. Neubau der A 72 zwischen Rötha und A 38: Dabei geht es um den letzten Abschnitt dieser neuen Autobahn bis zur Anschlussstelle der A 38. Auf dem sieben Kilometer langen Stück begannen die ersten Arbeiten im Herbst 2018. Problem: Der Abschnitt verläuft zu 80 Prozent auf unverdichtetem Kippengelände des ehemaligen Tagebaus Espenhain. Die Fertigstellung ist momentan Ende 2026 geplant. Kosten 237 Millionen Euro.

Bau und Verkehr sind bei der Entstehung der A 72 seit Jahren eng beieinander: hier an der Abfahrt Rötha, gesehen in Richtung Leipzig. Quelle: Jens Paul Taubert

2. Sanierung des Westflügels auf der Burg Gnandstein: Damit sollen die baupolizeilichen Sperrungen der Terrasse und des angestammten Restaurants beendet und der Tourismus in der Region gefördert werden. Allerdings lassen die Fördermittel seit langem auf sich warten, was vor Ort für Ärger sorgt. Kosten: 6,7 Millionen Euro.

3. Erweiterung Braunkohlen-Tagebau der Mibrag: Im Tagebau „Vereinigtes Schleenhain“ soll ein Masseverteiler als logistisches Herzstück für den schrittweisen Übergang des Tagebaus in das neue Abbaufeld Peres gebaut werden. Geplant ist, die gesamte Förderanlage für die künftige Sortierung und Verteilung von Kohle und Abraum in fünf Ausbaustufen bis 2023 zu errichten. Kosten 45 Millionen Euro.

Grundsteinlegung für das Hafendorf Hain am Nordufer des Hainer Sees: Christian Conrad und seine Tochter Lotta setzen eine mit Erinnerungen gefüllte Hülse in einen Wandfuß. Quelle: André Neumann

4. Hafendorf Hain am Hainer See: Seit Juni dieses Jahres entsteht direkt am Ufer des Hainer Sees ein Hafendorf mit einem zentralen Haus mit multifunktionalem Veranstaltungsraum, zwei Ferienwohnungen und einer großen Dachterrasse. Daneben werden weitere 37 Gebäude errichtet. Diese sollen alle eine Geschäftseinheit im Erdgeschoss sowie ein oder zwei Ferienwohnungen haben. Voraussichtlich 2027 soll das „Dorf“ fertig sein. Kosten: 26 Millionen Euro.

5. Umbau der ehemaligen Brikettfabrik Witznitz in Borna: Das Trockenhaus mit 4000 Quadratmetern der einstigen Brikettfabrik soll zum Wohnstandort umgebaut werden. Es entstehen 27 Loftwohnungen – zum Teil über zwei Etagen mit 90 bis 180 Quadratmeter Fläche. Im Erdgeschoss könnte es ein Café als Begegnungsstätte geben. Die Fertigstellung ist 2023 geplant. Kosten: 15 Millionen Euro.

In der Industriehalle der einstigen Brikettfabrik Witznitz in Borna entstehen Loftwohnungen. Quelle: privat

6. Firma Faun Viatec baut neues Werk in Grimma: Der Grimmaer Kehrmaschinenproduzent startete den Bau eines Werkes im neuen Industrie- und Gewerbegebiet im Norden Grimmas. Auf sechs Hektar Grundstücksfläche entstehen eine 8500 Quadratmeter große Produktionshalle sowie zusätzlich Administrations- und Sozialräume. Das bisherige Werk im Süden der Stadt zieht dann an den neuen Standort um, die Mitarbeiterzahl soll sich um 20 auf 145 erhöhen. Statt bisher 300 sollen künftig 500 Fahrzeuge das Werk im Jahr verlassen. Kosten: 20 Millionen Euro.

7. Investitionen der Wohnungsgenossenschaft Böhlen: Das Unternehmen möchte in Pegau zwei Mehrfamilienhäuser errichten mit 22 Wohnungen. In Zwenkau sind drei dreigeschossige Häuser mit insgesamt 26 Wohnungen geplant. Überall soll es Balkon und Fahrstuhl geben. Die Wohnungsgenossenschaft möchte sukzessive ihre Bestände erweitern. Kosten: 14 Millionen Euro.

Spatenstich für neues Werk von Faun Viatec im Grimmaer Norden: Der Kehrmaschinenhersteller investiert etwa 20 Millionen Euro und zieht in die Nähe der Autobahn 14. Quelle: Thomas Kube

8. Technologiepark in Markranstädt: Auf ihrem Firmengelände errichtet die Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG eine große Fertigungshalle, wo künftig Gasanalysatoren gefertigt sowie Büros und Labore untergebracht werden sollen. Weiterhin geplant ist der Umbau des ehemaligen Kohlebunkers auf dem Gelände, aus dem ein Technologie- und Energiezentrum werden soll. Dabei werden industrielle Wärmespeicher für die Klimatisierung und Heizung sowie im Erdgeschoss „leistungsstarke Stromspeicher“ integriert, heißt es. Ebenso sind 20 E-Ladestationen geplant. Seit Frühjahr dieses Jahres wird gebaut, geplante Fertigstellung ist Ende 2022. Kosten: 14 bis 16 Millionen Euro.

9. Neubau einer Kompost- und Energieanlage (KEA) am Entsorgungsstandort Cröbern: Die KEA wird für die nachhaltige Verwertung von Bioabfall errichtet. In der hochmodernen Bioabfallvergärungsanlage auf Großpösnaer Flur sollen ab dem ersten Quartal 2022 pro Jahr 42 000 Tonnen Bioabfall aus Stadt und Landkreis Leipzig zu Kompost und Biogas weiterverarbeitet werden. Die Anlage soll 3,8 Millionen Kubikmeter Biogas im Jahr erzeugen, das in zwei Blockheizkraftwerken mit je 1125 kW elektrischer Leistung verstromt wird. Die anfallenden 18 000 Tonnen Kompost sollen für landwirtschaftliche Flächen in der Bergbaufolgelandschaft genutzt werden. Kosten: 25 Millionen Euro.

Luftbild von der Baustelle vom Harth-Kanal zwischen Zwenkauer und Cospudener See. Quelle: Andre Kempner

10. Harthkanal: Damit soll eine Verbindung zwischen dem Cospudener und Zwenkauer See mit Anschluss zum Gewässerverbund der Stadt Leipzig geschaffen werden. Es entsteht eine Schleuse im nördlichen Teil des 790 Meter langen Kanals, die für die Überwindung des Höhenunterschieds beider Seen sorgt. Der Fertigstellungstermin des Großprojektes wird in der IHK-Übersicht nicht angegeben. Kosten: 160 Millionen Euro.

Von Claudia Carell