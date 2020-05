Dauercamper dürfen, Touristen müssen sich weiter gedulden

Borna/Grimma

Wo bis Anfang der neunziger Jahre ein halbes Jahrhunderte lang Braunkohle aus der Erde geholt wurde, dehnt sich zwischen Espenhain und Kahnsdorf heute der Hainer See. Ein Eldorado für Erholung Suchende, Ausflügler wie Touristen. Doch 2020 ist alles anders: Der Campingplatz am Nordufer ist geschlossen. Immerhin dürfen wenigstens Dauercamper nach Wochen der Unsicherheit seit 22. April ihre Domizile wieder nutzen. Hier wie andernorts im Landkreis Leipzig geht man erste Schritte in eine Normalität, die Beschränkungen einschließt. In Pahna, nur weniger Meter hinter der Landesgrenze auf Thüringer Gebiet, schienen die Schotten auf lange Zeit sogar gänzlich dicht. Doch jetzt steuerte das Sozialministerium um.

Hainer See: Auf fünf gute Jahre folgt ein verflixtes sechstes

„Viele unserer Dauercamper wollten im April schon mal gucken, ihre Unterkünfte herrichten für die Saison. Die Verunsicherung war groß“, sagt Susann Ritter von der Blauwasser Seemanagement GmbH. Das Unternehmen betreibt unter anderem den Camping Hain mit 100 Stellplätzen für Wohnwagen und Caravans. Die eine Hälfte wird von Dauercampern genutzt, die andere von Urlaubern - üblicherweise. Doch trotz Öffnung für Erstere gilt die Urlaubssperre weiter. „Das wichtige Ostergeschäft ist uns schon weggebrochen. Unser Blick geht jetzt Richtung Himmelfahrt und Pfingsten. Aber wir wissen nicht, ob wir da endlich für Touristen öffnen dürfen“, sagt Ritter. Momentan schaffe man es noch, die Einbußen abzufedern, „aber wenn das so weiter in die schönen Monate hinein geht…“

Zu Ostern waren es fünf Jahre, dass der Campingplatz auf dem oft sonnenverwöhnten Hochufer des einstigen Tagebaus den Betrieb aufnahm. Ein Jubiläum, das ein guter Grund gewesen wäre zu feiern, nun aber ausfiel. Im vergangenen Jahr war der Platz in den Ferienwochen und an den Wochenenden komplett ausgebucht. Die Gäste kamen nicht nur aus Sachsen und Thüringen, sondern aus dem gesamten Bundesgebiet, aus Dänemark und Großbritannien.

Mutzschen : Familien-Refugium am Langen Rodaer See

Familiär geht es zu in dem Refugium, das sich der Verein Campingfreunde Mutzschen/Roda am Langen Rodaer See geschaffen hat. Über Jahrzehnte war das 1927 eröffnete Naturbad ein Begriff. Heute ist das Gewässer eher ein Geheimtipp. Gecampt wird an ihm seit Generationen; der Verein übernahm 1999 die Regie. „Manche stehen hier seit 40 Jahren. Für die ist das ein Stück ihres Lebens. Hier zu sein, baut sie richtig auf“, sagt ver 1. Vorsitzende Klaus-Günther Deininger. Gerade in Corona-Zeiten sei es für die Dauernutzer – nicht wenige sind in den Siebzigern, Achtzigern – wichtig, draußen in der Natur zu sein. „Wir sind unter freiem Himmel, halten mehr Abstand als sonst. Die Sanitärgebäude werden einzeln genutzt“, beschreibt Deininger die Situation der „Alteingesessenen“.

An die 40 Plätze für Dauercamping gibt es, außerdem ein halbes Hundert für jene, die nur ein paar Tage bleiben. „Dass die Durchgänger fehlen und damit Einnahmen, bereitet uns Sorge. Unser Glück wäre, könnten wir den Campingplatz Pfingsten öffnen, dann hätten wir sofort Zulauf.“

Pahna : Öffnung für Dauercamper am 4. Mai

Während sich am Hainer See, in Roda und auf anderen Dauercamping-Plätzen im Landkreis die Pächter ein paar Sonnentage nutzen konnten, blieb das den in Pahna Stationierten bisher verwehrt: In Thüringen gelten restriktivere Beschränkungen als in Sachsen. Mit der Konsequenz, dass der Landkreis Altenburg – obwohl wie Frohburg, Windischleuba und Fockendorf selbst Gesellschafter des Zweckverbandes See-Camping Altenburg-Pahna – jeglichen Betrieb bisher strikt untersagte. Aufgrund von Petitionen und Protesten Betroffener steuerte er erst Mitte vergangener Woche um: Ab Montag dürfen die Dauercamper endlich in ihre Behausungen - unter Auflagen, versteht sich.

„ Dauercamping ist zulässig, da die Nutzung auf der Grundlage eines längerfristigen Miet-, Nutzungs- oder Pachtvertrages basiert und sich somit von den eher kürzeren Übernachtungsangeboten für touristische Zwecke unterscheidet“, heißt es aus der Pressestelle des Landratsamtes. „Die Nutzung des See-Campings liegt nunmehr in der Verantwortung des Betreibers.“ Man rechne damit, dass in den nächsten Tagen bis zu 1000 Menschen von dieser Lockerung Gebrauch machten. Auf dem Platz gibt es 500 Dauercampingplätze und 50 Bungalows, die vor allem von Menschen aus einem Umkreis von 50 Kilometern genutzt werden.

Dauercamper-Blockade setzte Existenz aufs Spiel

„Dass wir endlich starten können, ist ein großer Erfolg. Wir freuen uns sehr“, sagt Christine Döhler von der Leitung des Campingparks. Um Abstands- und Hygieneregeln entsprechen zu können, werde man alle vier Sanitärgebäude öffnen. Wer den Platz verlasse, habe Mundschutz zu tragen. Besucher dürften nicht empfangen werden. Tagesbesucher und touristische Übernachtungen - etwa in den 36 Ferienhäusern - blieben bis auf Weiteres tabu.

Die Zukunft des Parks mit seinen 16 Mitarbeitern habe in den vergangenen Wochen auf der Kippe gestanden, sagt Döhler. „Die Verärgerung unter den Dauercampern war groß, logisch. Nicht wenige wollten ihre Miete nicht mehr bezahlen, das würde uns in Existenznot bringen.“ Dass die Menschen gerade in Pandemie-Zeiten „rauskommen aus ihrem Wohnblock und rein in die Natur“, wäre schon in den vergangenen Wochen wichtig gewesen. Doch obwohl die Dauernutzer über eigene Toiletten verfügten und autark seien auf ihren Parzellen, habe man bisher nicht einmal Aufenthalte tagsüber gestatten dürfen.

Kritik an Messen mit zweierlei Maß

Dass andererseits private Campingplätze in Thüringen längst Dauercamper zuließen, etwa in Hohenfelden, pariert der Landkreis damit, als öffentlich-rechtlicher Verband in besonderer Weise an Recht und Gesetz gebunden zu sein. Für Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) ist dieses Messen mit zweierlei Maß nicht hinnehmbar. „Der Naherholungspark kämpft um seine Existenz. Während woanders eventuell Steuerzahler, Bund und Länder die wirtschaftlichen Ausfälle privater Betreiber kompensieren könnten oder dazu Versprechungen gemacht werden, muss der Zweckverband als öffentliche kommunale Einrichtung sich selbst wirtschaftlich tragen. Die jährlichen Pachteinnahmen und Umsätze sind existenznotwendig. Ansonsten müssten die Verbandsmitglieder Verluste ausgleichen“, meint er. Für den Unmut der ausgesperrten Dauercamper habe er Verständnis: „Das Verbot, den Platz oder Bungalow zu betreten, ist ungefähr so wie ein Verbot zum Betreten ihrer Wohnung oder ihres Kleingartens.“ Höchste Zeit, dass Thüringen jetzt umsteuere.

