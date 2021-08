Dauerregen im Wurzener Land: Lossa tritt über die Ufer

Wurzener Land/Lossatal

Lossatal nennt sich die „verschlafene“ Gemeinde bei Wurzen. Der namensgebende Bach ist in Normalzeiten nicht breiter als anderthalb Meter. Nach dem Dauerregen Anfang der Woche war das anders. Da verließ die Lossa stellenweise ihr „Bett“, und mancher Einwohner tat es ihr gleich. Peter Brendler (73) etwa. Der Hohburger Ortsvorsteher zeigte sich einigermaßen aufgewühlt.

Erinnerungen an die Flut 2002

2002 war sein Grundstück in Müglenz eine Insel. Die Karpfen der benachbarten Fischzucht seien bereits auf der Straße geschwommen. Es hätten nur wenige Zentimeter gefehlt, und das Wasser wäre in sein Haus geschwappt. „Davon sind wir augenblicklich natürlich weit entfernt“, sagt der Müglenzer. Dennoch habe er zwei Pumpen im Drainageschacht laufen, um zu verhindern, dass das Wasser weiter ansteigt.

Ortsvorsteher Peter Brendler auf der Brücke in Müglenz. Die Lossa hat ihr Bett verlassen. Quelle: Haig Latchinian

Nahe der Schickemühle erinnert das Lossatal derzeit an das Muldental – das sonst 40 Zentimeter tiefe Bächlein hat sich dort in einen kleinen Fluss verwandelt. Kein Wunder, dass bei Bürgermeister Uwe Weigelt (SPD) die Alarmglocken schrillten. In der Spitze, so verlautete es aus dem Gemeindeamt in Falkenhain, seien am Montag drei Tonnen Wasser pro Sekunde durch die Lossa geströmt.

Entwarnung am Montagabend

Weigelt behielt im Unterlauf sämtliche Brücken im Blick. Am kritischsten sei die Lage in Kleinzschepa gewesen: „Dort hatten wir einen Pegelstand von 1,84 Metern. Das Wasser schwappte bereits gegen die Brücke, lief aber nicht drüber“, so der Bürgermeister. Gegen 21 Uhr konnte er vorsichtig Entwarnung geben. Es regnete nicht mehr. Der Pegel stagnierte. Am Dienstagmorgen betrug der Wasserstand 1,69 Meter.

Bei der Arbeit: Lossatals Bürgermeister Uwe Weigelt. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Dass die Lossa auf Überflutungsflächen ihr Bett verlasse, sei im Zweifel sogar so gewollt, sagt Weigelt: „Gefahr aber droht, wenn sich angeschwemmte Baumstämme verkeilen und das Wasser nicht mehr konstant ablaufen kann. Das aber war diesmal nicht passiert.“ Ortsvorsteher Brendler will es damit nicht bewenden lassen: „Wenn der Bachlauf ordnungsgemäß unterhalten worden wäre, hätte das Wasser nicht so hoch gestanden.“

Brendler: Problem war bekannt

Seiner Meinung nach müsse das Gewässer jedes Jahr von Schilf befreit werden, fordert Brendler. „Genau das aber war 2019 letztmalig geschehen. Seitdem wurde es nur abschnittsweise beräumt.“ Er habe bereits vor einem Jahr auf das Problem hingewiesen und mit der zuständigen Flussmeisterei Grimma in Briefkontakt gestanden. „Im Juli 2021 sollte es losgehen, ging es aber eben nicht“, ärgert sich Brendler.

So klein ist die Lossa sonst: Blick von Kleinzschepa über die Lossa nach Kapsdorf an einem kalten sonnigen Januarvormittag. Quelle: Helga Jacob

Man habe die Sache auf dem Schirm, betont Melanie von Graevemeyer von der Landestalsperrenverwaltung in Rötha. Auf LVZ-Nachfrage sagte sie, dass sich Bearbeiter vor Ort ein Bild der Lage machten. Die Flussmeisterei Grimma habe nur ein Mähboot, das derzeit aber in der Parthe im Einsatz sei, so die Behördensprecherin. Je nach Notwendigkeit könne es auch in der Lossa arbeiten.

Bürgermeister: Mahd alsbald nachholen

Zuletzt habe die Lossa jedoch zu wenig Wasser geführt, um den Bachlauf per Boot befahren zu können, hieß es aus Rötha. Die Lossa entspringt im Wald bei Meltewitz und mündet nach etwa 25 Kilometern bei Kollau in die Mulde. Er würde es begrüßen, wenn die Mäharbeiten alsbald nachgeholt werden könnten und man das Treibgut entfernt, so Bürgermeister Weigelt an die Adresse der Flussmeisterei.

Ein Wettkampf, der die Zuschauer des Parkfestes in Großzschepa begeistert: das Entenrennen auf der Lossa. Quelle: Jörg Ryborsch

Dabei helfen die aufgeweckten Lossataler bei der Bachpflege selber mit. Wer wüsste das besser als Jürgen Schmidt vom Förderverein Rittergut Großzschepa: Jedes Jahr werde ein Parkfest veranstaltet. Dabei gebe es auch das Gummientenrennen. „Entsprechend beräumen Mitglieder in dem Abschnitt den Bachlauf, damit das Wasser frei fließen kann und sich keine Ente verfängt.“ Da sage nochmal einer, das Lossatal wäre ein verschlafenes Nest...

Von Haig Latchinian