Wurzen

Gabriele Schmidt aus Lossatal sollte pumpen, pumpen, pumpen. Sie pumpte auch – und schäumte vor Wut. Dabei wollte sie auf Höhe Friedhof nur tanken. Doch zweimal binnen 24 Stunden ging das schief. Dieselbe Tanke, dieselbe Säule: 007! Am Vortag kurz nach sechs war bei 1,36 Litern Schluss, am Morgen drauf nach nur 1,26 Litern.

Beide Male musste sie ihren Obolus entrichten. Einmal 2,30, das andere Mal 2,12 Euro. Soweit, so gut. Doch wie könne es sein, fragt die Frau, dass sie zweimal in die Falle tappte, obwohl der Mangel offenbar bekannt war: „Beim ersten Mal wurde mir versichert, dass die Probleme weiter gemeldet worden seien.“

Zusatz „Derzeit defekt“ vermisst

Na, wie schön, dachte sich die Lossatalerin. Aber wieso reagiere man an Säule 7 nicht wenigstens mit dem Zusatz „Derzeit defekt“? Sie blieb ruhig, zahlte brav und fuhr weiter auf Arbeit. Mit der „Füllung“ kam sie noch hin. Und auch noch bis nach Hause. Und am nächsten Tag bis zur Tankstelle.

Wieder Deckel abgeschraubt, Pistole rein und pumpen, pumpen, pumpen. Doch vergeblich. Hinter dem Schalter stand ein Mann. Es war nicht Kurt Felix von „Verstehen Sie Spaß“. Dessen Kommentar kurz und bündig: Man wüsste um die Probleme mit Zapfsäule 7, erinnert sich Gabriele Schmidt.

Der Kampf ums schwarze Gold

„So, und nun hatte ich ein Problem“, ärgert sich die Lossatalerin: Wieso sei hier immer noch kein Hinweis angebracht worden? „Erfreut es die Mitarbeiter, wenn man sich hier verbiegen muss, um ans schwarze Gold zu kommen oder ist es einfach nur Ignoranz der Kundschaft gegenüber?“

Das jedenfalls müsse sie sich nicht bieten lassen, dachte Frau Schmidt und fuhr trotzig eine Tankstelle weiter. Am Nachmittag kehrte sie zurück an Säule 7. Nicht um zu tanken, aus reiner Neugier. An ihrer Seite hatte sie nun den bestellten Reporter. Ein Kunde tankt und geht zahlen. Klassischer Fall von Vorführeffekt?

LVZ-Reporter will’s wissen

LVZ fragt nach beim Kunden 007. Lief alles? „Es hat immer wieder gestockt. Aber letztlich hat’s funktioniert.“ Sie sei seit halb zwei im Dienst, gibt die Dame hinterm Tresen zu Protokoll. Jetzt haben wir es gegen vier: „In der Zeit gab es keine Beschwerden“, sagt die Tankwartin. Mitunter führten Kunden die Pistole nicht richtig ein...

Ah ja, am Ende heiße es wieder, Frauen hätten keine Ahnung von Technik, winkt Autolenkerin Gabriele Schmidt ab. Das kenne sie schon. Dabei wisse sie sehr wohl, wie’s geht. Sie tanke ja nicht das erste Mal. An der nächsten Tanke habe es ja geklappt. „Im ersten Versuch und – nach nur einmal Pumpen.“

Von Haig Latchinian