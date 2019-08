Wurzen

Im Dehnitzer Weg in Wurzen gilt ab sofort für Kraftfahrer: Fuß vom Gas. Nach einer Verkehrsschau der Verkehrsbehörde wurde hier im Einvernehmen mit der Polizei eine weitere Tempo-30-Zone in Wurzen eingerichtet. Die Untere Verkehrsbehörde verspricht sich davon mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere der Schulweg der Dehnitzer Kinder, ob sie nun als Radfahrer oder zu Fuß unterwegs sind, werde so sicherer gestaltet.

Dehnitzer Weg auf gesamter Länge betroffen

Die Tempo-30-Zone betrifft den Dehnitzer Weg, der Wurzen mit dem Ortsteil Dehnitz verbindet, auf seiner gesamten Länge. Sie beginnt auf Wurzener Seite vor der Einmündung des Conleyringes und endet nach Einmündung des Lindenweges. Der bisherige Hauptstraßenverlauf im Zuge des Dehnitzer Weges und die Vorfahrtstafeln in den bisher untergeordneten Seitenstraßen entfallen, denn die Vorfahrt ist innerhalb einer Tempo-30-Zone grundsätzlich durch die Regel rechts vor links festgelegt – alle Straßen sind gleichberechtigt. Mit Beginn dieser Neuregelung werden Verkehrszeichen, die der Bauhof am Mittwoch aufgestellt hat, für eine Dauer von sechs Wochen auf die veränderte Vorfahrtsregelung hinweisen.

Von Ines Alekowa