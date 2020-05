Deich bei Pausitz soll weg – Bennewitz wird klagen

Bennewitz/Pausitz

Pausitz hat leidvolle Erfahrungen mit Hochwasser. Im Haus von Familie Sallie beispielsweise stand die Mulde 1954 etwa hüfthoch, 2002 erreichte sie zwei Meter Höhe und 2013 erneut 1,70 Meter. Jetzt denkt die Landestalsperrenverwaltung darüber nach, den Deich bei Pausitz zu entwidmen, was bedeutet, dass er nicht mehr unterhalten wird. Die Überlegungen sind Teil der derzeitigen Aktualisierung des Hochwasserschutzkonzeptes Vereinigte Mulde, deren Ergebnisse 2021 vorliegen sollen. Zur angedachten Entwidmung führt die Landesdirektion Sachsen (LD), bei der das Verwaltungsverfahren liegt, momentan eine Anhörung der betroffenen Eigentümer durch.

Anzeige

Entwidmung wäre Gefahr für Pausitz

Die Position der Gemeinde ist eindeutig: Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) sieht in einer Entwidmung eine Gefahr für Pausitz, so wie er auch schon 2015 die Entwidmung des benachbarten Deiches zwischen Trebsen und Walzig mit Sorge verfolgt hat. „Direkt vom Deich Pausitz geschützt werden unter anderem die Kläranlage des AZV Muldenaue und sieben Gehöfte“, zählt Laqua auf. Nach der Flut 2013 hatte sich die Gemeinde 2014/15 um die Umsiedlung der Familien bemüht – nur für zwei war das innerhalb des Ortes gelungen.

Weitere LVZ+ Artikel

Deich verschafft der Wasserwehr wertvolle Zeit

Der Deich war in den 1950er-Jahren gebaut worden, um Hochwasser der Stufe drei, die einem fünfjährlichen Hochwasser (HQ 5) entspricht, abzuwehren. Bei der Anlage handelt es sich um einen Leitdeich, der die Strömung der Mulde von der Ortslage Pausitz weglenkt. „Ohne intakten Deich“, stellt Laqua klar, „wäre die Strömungsrichtung an dieser Stelle direkt auf Pausitz gerichtet.“ Nachdem das Hochwasser am Deich vorbei geleitet wird, beginnt ein langsames Zurückströmen über die nördlich angrenzenden Wiesen sowie ein langsamer Einstau über die Pausitzer Lache. Erst nach Rückstau durch die Bahnbrücke bei Wurzen kommt es zum schnellen Wasseranstieg in der Pausitzer Lache. „Die Leitwirkung des Deiches verschafft der örtlichen Wasserwehr die dringend notwendige Zeit, um einen provisorischen Hochwasserschutz vom Klärwerk über die Straßen zu errichten“, erklärt der Bürgermeister.

Der Deich in Pausitz soll aufgegeben werden. 2013 war an dieser Stelle ein Teil des Deiches weggebrochen, eine Spundwand ersetzt ihn. Quelle: Thomas Kube

Landesdirektion bestreitet Schutzwirkung

Dagegen argumentiert die Landesdirektion in ihrem Schreiben an die Betroffenen, dass der Deich keine einheitliche Höhe aufweist, in seinen Konturen am Anfang kaum wahrnehmbar ist und laut Überschwemmungskarte bereits bei HQ5 umströmt wird. „Ein Schutz vor Hochwasser geht mit dem Deich daher nicht einher“, schlussfolgert die Behörde. Des Weiteren schütze der Deich „keine bedeutenden Werte und keine geschlossenen Siedlungen beziehungsweise Einzelobjekte“. Der Ort selbst sei „durch seine Höhenlage zu großen Teilen ausreichend geschützt“, und im unmittelbaren Hinterland des Deiches befinden sich Naturlandschaften respektive landwirtschaftlich genutzte Fläche. „Damit werden vor allem Individualinteressen beziehungsweise Flächen geschützt, bei denen die Rechtfertigung für ein hohes Schutzniveau bedenklich ist“, so die Argumentation. Das würde die Auffassung stärken, dass es sich bei dem Deich nicht um eine öffentliche Hochwasserschutzanlage handelt. Eine solche nämlich diene per Definition dem Schutz der Allgemeinheit und nicht nur dem der Grundstücke einiger weniger Eigentümer.

Gemeinde fordert statt Entwidmung eine Ertüchtigung

Inzwischen fanden mehrere Beratungen mit der Landesdirektion statt, darunter Ende April auch ein Vor-Ort-Termin, bei dem Laqua anhand der Topografie den Ablauf eines Hochwasserereignisses erläuterte sowie die Abwehrmaßnahmen seitens der Gemeinde. Bei den Beratungen verdeutlichte die Gemeinde ihren Standpunkt, dass der Deich zu erhalten und sogar in Teilbereichen zu ertüchtigen sei – insbesondere entlang des Lausegrundbaches, wo auch die Bäume zu fällen sind. Außerdem fordert sie die modelltechnische Betrachtung eines Szenarios ohne Deich. Und erwartet eine Klärung, wer im Falle einer Entwidmung für die Deichaufstandsflächen oder die Beräumung weggespülter Deichteile zuständig sei. Ohne öffentliche Widmung nämlich haben die Eigentümer der Grundstücke, auf denen sich die Anlage befindet, die Verkehrssicherungspflicht. „Der einzelne Betroffene kann das nicht allein stemmen“, sagt Laqua.

Hinter dem Deich betreibt der AZV Muldenaue ein kleines Klärwerk. Quelle: Thomas Kube

Bürgermeister gibt sich kämpferisch

Bis 31. Mai müssen Gemeinde und Grundstückseigentümer ihre Stellungnahmen abgeben. Die Gemeinde werde um erneute grundlegende Prüfung des Hochwasserschutzdeiches bitten und hoffe auf dessen Einstufung als öffentliche Hochwasserschutzanlage, informierte der Bürgermeister in der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Falls der Deich trotzdem entwidmet wird, werden wir dagegen klagen“, kündigte er an. „Denn ohne den Deich werden die menschliche Gesundheit und erhebliche Sachwerte stark beeinträchtigt.“

Von Ines Alekowa