Wurzen

Zum Tag der Deutschen Einheit hat der Verwaltungsleiter des Wurzener Museums, Raymund Töpfer, eine Delegation aus der Partnerstadt Warstein im Kontor begrüßen können.

Buchautorin Schlegelmilch ist Überraschungsgast

Als Überraschungsgast war die Berliner Soziologin und Fotografin Cordia Schlegelmilch anwesend und brachte den Warsteinern ihr Wurzener Buch „Eine Stadt erzählt die Wende“nahe. Die Autorin beantwortete viele interessierte Fragen der Gäste aus dem Sauerland. Schlegelmilch, die erst vorige Woche im Kontor des Museums ihr neuestes Werk den Wurzenern präsentiert hatte, verlängerte dazu extra ihren Aufenthalt um einen Tag.

Im Anschluss führte Töpfer die Besucher durch das Museum. Auf dem zweitägigen Programm standen ein Konzert der Leipziger Symphoniker zum Tag der deutschen Einheit im Wurzener Dom, eine Stadtführung mit dem Ehrenbürger und Ortschronisten Wurzens, Wolfgang Ebert, der Besuch des Landgutes Nemt mit einer hochinteressanten Führung durch Geschäftsführer René Döbelt sowie eine Fahrt mit der Sellnitz II auf der Mulde. Auch die Wurzener Gastronomie erwies den Gästen der Partnerstadt alle Ehre.

Warsteiner Bürger sind begeistert von Wurzen

Wie Töpfer sagte, geht der Besuch der Warsteiner auf die intensive Partnerschaft des Wurzener Museums mit dem Haus Kupferhammer in Warstein zurück. So wurde bei vielen Warsteiner Bürgern der Wunsch geweckt, einmal selbst nach Wurzen zu kommen. „Was gibt es Schöneres, als zum Tag der deutschen Einheit eine Delegation von Bürgerinnen und Bürgern aus unserer Partnerstadt in Wurzen begrüßen zu können“, so Töpfer Die Warsteiner zeigten sich durchweg begeistert und versprachen, wiederzukommen.

Von LVZ