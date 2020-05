Dem Skatclub in Wurzen gehen die Spieler aus

Wurzen

Trotz der großen Skattradition hierzulande ist das 200 Jahre alte Kartenspiel auf dem absteigenden Ast. „Der Nachwuchs fehlt an allen Ecken und Enden“, bringt es Dieter Neustadt, Vorsitzender des Skatclubs Wurzen 81, auf den Punkt. Und zwar nicht nur in seinem Verein, sondern vielmehr in der Mehrzahl der im Deutschen Skatverband organisierten Vereine. Dabei stelle der Rückgang der Wurzener Mitgliederzahlen von einst weit über 50 auf mittlerweile 15 noch nicht einmal das größte Problem dar.

Hohes Durchschnittsalter im Wurzener Skatclub

„Unser Durchschnittsalter liegt bei über 60 Jahren, und jene Mitglieder, die inklusive meiner Person am Punktspielgeschehen in der Bezirksliga teilnehmen, sind allesamt über 70 Jahre", so der Grubnitzer, der Gründungsmitglied ist und mittlerweile auf die 84 zugeht. Dabei habe diese Entwicklung seiner Auffassung nach nichts damit zu tun, dass der Deutsche Skatverband nach dem Mauerfall womöglich zu wenig die Trommeln für das urdeutsche Kartenspiel gerührt hat. „Es ist sehr viel geworben worden, allein der Erfolg ist überschaubar geblieben, weil es die Jugend eher zum Pokern und darüber hinaus zu Spielangeboten ins Internet zieht“, so Neustadt, der Mitte der 90er Jahre den Vereinsvorsitz übernahm.

In einer Zeit, in der die Welt im Bereich der Mitgliederzahl respektive der Altersstruktur auch bei den Wurzener Skatern noch einigermaßen in Ordnung war. „Wir haben bis in die 90er Jahre hinein regelmäßig an allen Wettbewerben bis hin zur Deutschen Meisterschaft teilgenommen, hatten zwischenzeitlich sogar ein Damenteam, das in der 1. Bundesliga vertreten war“, blickt der Skatclub 81-Vorsitzende auf die guten Vereins-Zeiten zurück.

Der Entwicklung zum Trotz lassen sich die beiden Muldentaler Skatvereine – neben dem Wurzener gibt es noch die Grimmaer Muldeperlen – nicht unterkriegen. „An unseren regelmäßig veranstalteten und für alle offen stehenden Clubabenden findet immer auch der eine oder andere Skatspieler aus der Grimmaer Region den Weg zu uns, sodass sie mit bis zu 20 Teilnehmern recht gut besucht sind“, so Neustadt. Seite Mitte März müsse jedoch auch das Skatspiel im Muldental eine Zwangspause einlegen. „Unser Vereinsraum im Landgasthof Deuben ist so eng, dass darin Abstandsregeln nicht ansatzweise einzuhalten wären, sodass uns nichts anderes übrig bleibt als abzuwarten, bis sich die Zeiten wieder normalisieren. Ganz abgesehen davon, dass das Gros unserer Mitglieder zur Corona-Risikogruppe gehört.“

Kein anderes Kartenspiel ist so eng mit dem Land zwischen Nord- und Ostsee und den Alpen verbunden wie das Skatspiel. Aus dem älteren Schafkopf hervorgegangen, trat Skat in der Zeit der Befreiungskriege gegen Napoléon von Altenburg ausgehend seinen Siegeszug quer durch Europa an.

Von Roger Dietze