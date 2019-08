Wurzen

Es dauerte nur gut eine Stunde und dann stand das parlamentarische Grundgerüst für die neue Legislatur. Dennoch war die erste Sitzung des Wurzener Stadtrates anders als sonst. Denn draußen vor dem Stadthaus demonstrierten etwa 100 Personen unter dem Motto „Keine Stimme den Faschos. Rechten Foren den Raum nehmen“. Dazu aufgerufen hatten die Bündnisse „Ladenschluss“ und „Irgendwo in Deutschland“ sowie die Gruppierung „Rassismus tötet!“.

Banner der Demonstranten: Im Vorfeld der ersten Stadtratssitzung in Wurzen protestierten etwa hundert Personen gegen Rechts. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Im Plenarsaal des Stadthauses füllten sich indes die Besucherreihen nahezu bis auf den letzten Platz vor allem aus Neugierde, da mit der Alternative für Deutschland (AfD) und dem Neuen Forum für Wurzen (NFW) zwei Neulinge die kommunalpolitische Bühne betraten und schon deshalb für mediales Interesse sorgten.

Schweigeminute für verstorbenen AfD-Stadtrat Oldenburger

Bei alledem eröffnete Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) pünktlich 18.02 Uhr die Tagung. Doch auch der Beginn verlief eher ungewöhnlich. So bat Röglin um eine Schweigeminute für den AfD-Abgeordneten Thilo Oldenburger. Der 58-Jährige verstarb am 29. Juli. Trotz der Lücke, die er noch vor der konstituierenden Sitzung hinterließ, bleibt sein Platz frei. Die AfD schickte zur Wahl am 26. Mai lediglich vier Bewerber ins Rennen und errang auf Anhieb vier Mandate. Einen Nachrücker gibt es also nicht.

Die Ausschüsse des Wurzener Stadtrates Ausschuss für Haushalt-, Finanz- und Verwaltungsangelegenheiten: Kay Ritter und Andreas Kewitz ( CDU), Thomas Zittier und Ronny Wedekind (BfW), René Opolka ( AfD), Jens Kretzschmar (Linke), Lars Vogel (NFW) sowie Heinz Richerdt ( SPD); Ausschuss für Technik und Stadtverwaltung: Andreas Kewitz und Michael Freigang ( CDU), Andreas Fricke und Matthias Lange (BfW), René Opolka ( AfD), Peter Poppe (Linke), Benjamin Brinsa (NFW) sowie Steffi Kretzschmar ( SPD); Ausschuss für Kultur, Jugend, Schulen, Sport und Soziales: Hannelore Dietzschold und Lothar Schlegel ( CDU), Claudia Zittier und Thomas Schumann (BfW), Nancy Aßmann ( AfD), Petra Röber (Linke), Christoph Mike Dietel (NFW) sowie Martina Schmerler ( SPD); Ausschuss für den Eigenbetrieb Kulturbetrieb Wurzen: Kay Ritter und Michael Freigang ( CDU), Ronny Wedekind und Andreas Fricke (BfW), Nancy Aßmann ( AfD), Petra Röber (Linke), Christoph Mike Dietel (NFW) sowie Martina Schmerler ( SPD).

Röglin und Rieder geben ihr Mandat ab

Kurz darauf übergab Röglin die Moderation des Plenums an Stadtrat Peter Poppe (Linke), der die erste Beschlussvorlage verlas: „Hinderungsgrund zur Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit“. Das Papier betraf das Stadtoberhaupt nämlich selbst. Der 49-Jährige hatte sich zur Kommunalwahl gestellt und mit seinen 1254 Stimmen für drei SPD-Sitze gesorgt. Allerdings untersagt die sächsische Gemeindeordnung im Paragrafen 32, Absatz eins, Bürgermeistern, Beigeordneten und Arbeitnehmern der Verwaltung das politische Ehrenamt.

Ebenfalls auf sein Mandat verzichtete der ehemalige Fraktionschef der CDU, Matthias Rieder, trotz seiner Kandidatur und 1440 Wählerstimmen. Jene Personalie erregte insbesondere beim NFW für harsche Kritik. Christoph Mike Dietel (NFW) erinnerte daran, dass Rieder bereits am 6. Mai zur Sitzung des Finanzausschusses in nicht öffentlicher Sitzung die Stelle des Sachbearbeiters Recht und Ordnung in der Stadtverwaltung erhielt und deswegen hätte von vornherein nicht antreten dürfen. „Ich nenne das Betrug am Wähler“, so Dietel.

Die beiden niedergelegten Mandate von Röglin und Rieder erhielten im Nachgang Steffi Kretzschmar ( SPD, 120 Stimmen) und Michael Freigang ( CDU, 219 Stimmen).

Fraktionschefs und Röglins Stellvertreter stehen fest

Benjamin Brinsa (r.) ist Fraktionschef des Neuen Forums Wurzen im Stadtparlament der Kommune. Quelle: Frank Schmidt

Fest stehen seit Dienstagabend nun auch die Vorsitzenden der fünf Fraktionen. Demnach leitet die CDU (7 Sitze) Kay Ritter, die Bürger für Wurzen (BfW, 6 Sitze) Thomas Zittier, die AfD (3 Sitze) René Opolka, die Linke (3 Sitze) Jens Kretzschmar, das NFW (3 Sitze) Benjamin Brinsa sowie die SPD (3 Sitze) Heinz Richerdt. Zum ersten parlamentarischen Stellvertreter von Oberbürgermeister Röglin wählte das Gremium den Christdemokraten Roland Mühlner und zum zweiten Vize Matthias Lange (BfW).

Zuletzt besetzten die Ratsmitglieder in offener Abstimmung und ohne Veto die jeweiligen Ausschüsse, denen je acht Abgeordnete plus Oberbürgermeister angehören. Die politische Zusammensetzung orientiert sich am Wahlergebnis.

