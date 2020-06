Demo vor Borsdorfer Gemeinderat

Borsdorf

Der Borsdorfer Gemeinderat kommt am 15. Juni zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. In der Sitzung geht es um den Bau eines Aldi-Marktes am Borsdorfer Ortsausgang. Dagegen wird erneut Protest laut. Es ist eine Demonstration gegen das Vorhaben vor der Sitzung angekündigt worden. Diese findet wieder in der Grundschule in Panitzsch statt und beginnt um 18.30 Uhr

Nachdem der Gemeinderat im Januar die Aufstellung zweier Bebauungspläne – für ein Wohngebiet und einen Aldi-Einkaufsmarkt am linken Ortsausgang von Borsdorf in Richtung Panitzsch – beschlossen hat, soll nun der Planentwurf für den Einkaufsmarkt abgesegnet werden sowie im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben „nördliche Erweiterung/Abrundung Ortslage Borsdorf“ eine erste Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde erfolgen.

Die Pläne von Aldi waren schon im Januar im Gemeinderat auf Kritik gestoßen. Jetzt formiert sich auch Bürgerwiderstand. Vor der Ratssitzung wird es 17.30 Uhr eine Demonstration gegen das Bauvorhaben geben. Organisator Gerd Fritzsche aus Panitzsch kündigt zudem die Gründung einer Bürgerinitiative an. Die Kritik richtet sich nicht nur gegen die geplante Flächenversiegelung – Wohngebiet und Markt entstünden auf einer jetzt noch landwirtschaftlich genutzten Fläche. Fritzsche verweist auch auf die bereits vorhandene Versorgungsdichte – mit dem neuen gäbe es an der Panitzscher Straße dann auf einer Strecke von nur 600 Metern vier Märkte: Penny, Netto, Rewe und Aldi. Dafür soll der Aldi im benachbarten Machern geschlossen werden.

Des Weiteren wird es Information zum Thema Parthelandbibliothek geben. Anschließend geht es um die Vergabe der Bauleistung für die Außenanlagen beim Ersatzneubau der Fahrzeughalle am Feuerwehrhaus Zweenfurth und um die Wiederherstellung und Neugestaltung des Spielplatzes „Vogelsiedlung“ in Panitzsch, wo in einem ersten Abschnitt ein komplexer Spielhügel entstehen soll. Des Weiteren bestimmt der Gemeinderat die Vertretung der Gemeinde in der „Bürger Energie Borsdorf eG“. Eine Bürgerfragestunde ist auf Grund der Corona-Krise nicht vorgesehen.

