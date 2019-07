Kommentar von Ines Alekowa

Offener für Mitstreiter als das Brandiser Forum für Demokratie und Vielfalt kann eine Initiative nicht sein. Ohne dem Zwang einer Mitgliedschaft zu unterliegen, ist hier jeder willkommen, unabhängig davon, ob er/sie sich in einem Verein, in einer Schule, Kirche, in einem Ortschafts- oder Stadtrat engagiert. Wichtig allein ist, dass demjenigen die Stadt und deren demokratische Entwicklung am Herzen liegt, dass er/sie menschenverachtende Handlungen und Gedanken nicht dulden will. Trotzdem folgte der Einladung des Forums, das wieder verstärkt aktiv werden will, nur eine Hand voll Bürger in den Ratssaal. Darunter die, die sich auch sonst für die Stadt einsetzen. Und wo waren die anderen der rund 9500 Einwohner?

Es war nie richtig, dem Zeitgeschehen nur von der Couch aus zuzusehen. Und heute ist es wichtiger denn je, die Komfortzone zu verlassen und für Demokratie und Vielfalt aufzustehen. NSU-Terror, die wachsende Fremdenfeindlichkeit, die erst am Montag wieder in Schüsse auf einen Eritreer in Hessen gipfelte, das Erstarken der rechtspopulistischen AfD – wie vieler Warnsignale bedarf es noch, bis auch der Letzte aufgerüttelt wird?

Im Brandiser Forum, lange in der Versenkung verschwunden, sind die Signale angekommen. Hier will man nicht nur auf Aktionen, sondern vor allem auf Information und Diskussion setzen. Miteinander ins Gespräch kommen, zuhören, Meinungen aushalten. Wichtig wird dabei sein, mit solchen Angeboten nicht nur die ohnehin für Argumente Aufgeschlossenen zu erreichen, sondern vor allem die Verbitterten, die meinen, eine Protestwahl genüge, und die damit doch nur Geister rufen, die schwer wieder los zu sein werden.

