Denkmalschutz hat bei Wurzener Wasserturmprojekt kein Einsehen

Die Hoffnung stirbt zuletzt: Auf diesen Nenner bringt Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) das jüngste Treffen mit dem Landesamt für Denkmalpflege und der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises am Wasserturm. „Hierbei ging es vor allem darum, die Details unserer Umbaupläne zu besprechen“, so der 50-Jährige. Ebenfalls vor Ort war Landrat Henry Graichen ( CDU), dessen Botschaft der Stadthauschef mit Freude aufnahm.

„Herr Graichen sicherte immerhin in der Runde zu, dass die Untere Denkmalschutzbehörde das Vorhaben in Wurzen unterstützen wird.“ Ansonsten aber trete die Stadt Wurzen im aktuellen Konflikt mit den Denkmalschützern weiterhin auf der Stelle. „Viel ist beim aktuellen Termin leider nicht herausgekommen“, zeigt sich Röglin enttäuscht.

Denkmalschutz lehnt Turmumbau mit fünf Etagen ab

Das Veto aus der Kreisverwaltung Borna in Sachen Erschließung der Brache am Clara-Zetkin-Platz richtet sich einerseits auf den Erhalt des alten Werkstattgebäudes. Doch gerade jenes Grundstück benötigt der Investor Klaus Landau, um die vorgeschriebene Anzahl von 80 Pkw-Stellflächen des neuen Aldi-Marktes einzuhalten. Bliebe das marode Werkstattgebäude stehen, würden indes zehn bis zwölf Parkplätze verloren gehen und Aldi dann das Handtuch werfen.

Die Musikschule benötigt künftig beide Objekte: im Vordergrund die Villa, ehemals „Herberge zur Heimat“, und den Wasserturm.. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Andererseits regt sich auch Widerstand der Denkmalpfleger beim angedachten Ausbau des Wasserturms. Während Wurzen für die Musikschule Muldental fünf Etagen mit Proberäumen sowie Konzertsaal plant, befürwortet die Kreisbehörde lediglich einen ebenerdigen Veranstaltungssaal. Die Folge: Ein Teil der Musikschule müsste am bisherigen Standort in der Ringelnatz-Grundschule verbleiben, da die frühere Herbergsvilla am Clara-Zetkin-Platz inklusive einer Turm-Minimalvariante keineswegs den gewünschten Anforderungen entspricht.

Musikschule äußert mittlerweile Zweifel am Umzug

Eben darauf verwies jetzt auch Klaus-Dieter Anders, Leiter des Eigenbetriebes „Bildung und Kultur des Landkreises Leipzig“, zu dem die Musikschule gehört. In seinem Schreiben von Anfang Juli teilte er der Stadtverwaltung mit: „Ein wesentlicher Aspekt für eine gelingende Musikschularbeit ist für uns, die Gesamtheit der Musikschulräume und der Verwaltung an einem Ort zu haben.“ Aus Sicht der Pädagogen und Schüler wäre eine Trennung einzelner Unterrichtsräume nachteilig und „macht einen Umzug unattraktiv“, heißt es weiter.

Ferner äußerte sich Anders zur möglichen Parkplatzsituation. Den derzeitigen Unterlagen nach verfüge die Musikschule am Wasserturm über keine separaten Stellflächen. „Nach unserer Erfahrung werden wir im Nachmittagsbereich jedoch kontinuierlich mindestens 30 Stellplätze benötigen.“

Wurzen investierte bereits 170 000 Euro in die Planung

Oberbürgermeister Röglin hofft auf eine rasche Einigung mit dem Denkmalschutz und zwar schon deshalb, weil die Stadt bisher 170 000 Euro in die Projektierung des Geländes investierte. „Damit gelangen wir an die Grenze unserer Leistungsfähigkeit und werden weitere Planungen erst in Angriff nehmen, wenn für das Projekt eine realistische Aussicht auf Erfolg besteht.“ Bei alledem hält er an seiner Kritik gegenüber den Denkmalschützern fest. „Wir präsentieren Vorschläge, und die Denkmalpflege sagt stets nur, was nicht geht. Selbst unsere E-Mails, zum Beispiel an das Landesamt, werden ignoriert.“

Von Kai-Uwe Brandt