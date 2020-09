Landkreis Leipzig

In der realen Welt wäre es lebensgefährlich, seinen Fuß in die oberen Etagen des Wilhelm-Wundt-Hauses zu setzen. Das Sterbehaus des berühmtem Wissenschaftlers konnte durch Notsicherungen gerade erst vom Einsturz bewahrt werden. Eine Besichtigung zum Tag des offenen Denkmals wäre deshalb unter normalen Umständen gar nicht möglich. „Deshalb kommt es uns sehr gelegen, dass der Denkmaltag in diesem Jahr in digitalem Rahmen abläuft“, meint Andreas Jüttemann, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Wilhelm-Wundt-Haus.

Mit wenigen Klicks geht’s bis unters Dach des Wundt-Hauses

Der Berliner Medizinhistoriker hat sich zusammen mit weiteren Mitstreitern etwas einfallen lassen. Auf der Homepage des Fördervereins öffnet sich die Tür zu einem virtuellen Rundgang durch die Grimmaer Straße 28. Was auf Grund der extremen Bauschäden, eingestürzter Gebäudeteile und wackliger Treppengeländer vor Ort undenkbar wäre, lässt sich nun bequem am Computer erledigen: Mit wenigen Klicks lässt man den Hauseingang hinter sich, erklimmt die ersten Treppenstufen und kann jede einzelne Etagen inspizieren. Neugierige können bis unters Dach steigen und sogar einen Blick in die Badewanne werfen. „Die Fotos machen es möglich, alle Räume des denkmalgeschützten Gebäudes zu besichtigen“, hebt der Wissenschaftler hervor.

Fotograf setzt denkwürdigen Ort digital ins Szene

Jüttemann, der sich wie sein Vater Gerd dem Erhalt von Wundts einzig noch erhaltener Wirkungsstätte verschrieben hat, konnte für die 360-Grad-Entdeckungsreise den Berliner Fotografen Wolfgang Chodan gewinnen. „Die Villa strahlt schon einen besonderen Charme aus“, ist Letzterer nach seinen Schnappschüssen vor Ort noch ganz angetan.

Der Media-Profi aus Berlin-Grunewald ist darauf spezialisiert, denkwürdige Orte in Szene zu setzen. Zu seinen letzten Aufträgen gehörten Visualisierungen der Siemens-Stadt Berlin, der Charité oder des gigantischen KdF-Seebades der Nazis in Prora. „Für Großbothen brauchten wir extrem hochauflösende Aufnahmen, um eine gute Qualität zu erreichen“, erklärt Chodan. So setzen sich eindrucksvolle Panoramafotos, die auf der Website des Fördervereins gezeigt werden, aus jeweils 18 einzelnen Bildern zusammen, von denen jedes 400 MB umfasst. In dem man einzelne Motive anklickt, kann man von Raum zu Raum springen oder sich durch das Bewegen von Pfeilen durchs gesamte Gemäuer zoomen.

Digitale Fototour erschließt neue Zielgruppen

Andreas Jüttemann sieht in der digitalen Herangehensweise mehrere Vorteile: „So kann noch mehr Interesse auch über das Muldental hinaus für den Erhalt der Villa geweckt werden.“ Außerdem spreche man mit dieser Variante möglicherweise komplett neue Zielgruppen an, die sonst nie einen Fuß in ein Denkmal setzen würden. „Durch die digitale Konservierung kann der jetzige Zustandes außerdem für alle Zeit erhalten werden und führt nach der geplanten Sanierung noch einmal vor Augen, wie das Haus einmal aussah.“ Aktuell sei der Bauantrag in Arbeit, so dass möglicherweise im kommenden Jahr die eigentliche Sanierung starten könne.

Kitzen feiert Kirchensanierung im nächsten Jahr

Deutlich weiter ist man am anderen Ende des Landkreises – im Pegauer Ortsteil Kitzen. Nach jahrelangen Bemühungen erstrahlt die sanierte Kreuzkirche wieder in neuem Glanz. Eigentlich sollte dies unter dem Motto „10 Jahre Sanierung Kirche Kitzen“ mit einer zentralen Veranstaltung unter Beteiligung von Landrat Henry Graichen gefeiert werden. „Wir haben uns allerdings entschlossen, diesen Termin abzusagen und im nächsten Jahr im Rahmen des Denkmaltages zu wiederholen“, gibt Ingrid Riedel, Vorsitzende des Fördervereins, zu Protokoll. Um Neugierigen dennoch einen Blick ins Innere des Kleinods zu ermöglichen, werde die Kirchentür am Sonntag ab 11 Uhr für die Bevölkerung geöffnet sein. Gezeigt wird dann auch ein neuer Image-Film, der für die touristische Nutzung des Kulturdenkmals unter anderem durch Busreisen werben soll. „So langsam wollen wir uns auch wieder an erste Konzerte heranwagen“, verrät die Kitzenerin. So werde sich der Leipziger Rockmusiker Tino Standhaft am 26. September die Ehre geben und auch das Leipziger Symphonieorchester trete am 18. Oktober in abgespeckter Besetzung auf.

Denkmäler erkunden – digital oder hautnah Bauernrathaus Prießnitz: Da das mehr als 300 Jahre alte Bauernrathaus ohnehin eine große Baustelle ist, kann der Verein, der sich um die Sanierung kümmert, mit einem digitalen Denkmal-Tag leben. Eigens für diesen Tag haben die Mitstreiter die Homepage neu gestaltet. Sie ist ab Sonntag online: https://bauernrathaus.wixsite.com/priessnitz. Kernpunkt ist eine digitale Ausstellung zur Geschichte dieses besonderen Bau- und Kulturdenkmals. Bereichert wird sie durch ein Erklär-Video zum Bauernrathaus, das Arno Heinker, Karl Vorwerk, Gustav Härtig und Maja Ebers – Kinder der Vereins-Familien – drehten. Ein zweiter Clip erzählt die Geschichte des Salzes, das hier für die Einwohner ausgegeben wurde. Parallel zum Baugeschehen entwickelten Lehramts-Studenten in den vergangenen Monaten Unterrichtsmaterialien. Arbeitsblätter entstanden und das Konzept für eine auch Wandertag-kompatible Schnitzeljagd, die zu den vielen Baudenkmälern in Prießnitz führt. KZ-Gedenkstätte Flößberg (Stadt Frohburg): Die Geschichtswerkstatt Flößberg ist dem Aufruf der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gefolgt und bietet am 13. September eine Online-Veranstaltung an. Von 14 bis 15 Uhr wird es einen Vortrag mit Diskussion „Geschichte und Perspektiven des Erinnerns an das KZ-Außenlager Flößberg“ geben. Zentral ist dabei die Frage, wie künftig erinnert werden kann, wenn nur noch wenige Spuren auf diese Orte des Verbrechens hinweisen und keine Zeitzeugen mehr da sein werden. Der Vortrag findet als Videokonferenz statt. Interessierte melden sich unter der E-Mail-Adresse geschichtswerkstatt@web.de an. Es wird dann ein Link versendet, mit welchem man Zugang zum Online-Vortrag erhält. Arvedshof Elbisbach (Stadt Frohburg): Hier gibt es ab 11 Uhr in kleinen Gruppen Führungen, bei denen sich die Besucher ein Bild vom Sanierungsstand der einstigen Landwirtschaftsschule machen können. Es gelten die Corona-Regeln. 14 Uhr folgt im Park ein Mozart-Wandelkonzert mit dem Leipziger Querflöten-Ensemble Quintessenz. Anmelden unter der Telefonnummer 0371/6949444 oder unter www.mozart-sachsen.de/termine-tickets. Zwiebelhaus Borna: Das Museum der Stadt Borna lädt zu einer Baustellenführung ein. Falk Pidun, Architekt und Projektsteuerer, wird das „Zwiebelhaus“ für alle Interessierten öffnen und über die Kunst am Bau von Kurt Feuerriegel, über Geschichte und Zukunft des Hauses sprechen. Treffpunkt ist 14 Uhr in der Bahnhofsstraße 34. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, um Voranmeldung bis zum 10. September wird gebeten Senderanlage Wiederau (Stadt Pegau): Interessenten können sich nicht nur die frühere Rundfunksendeanlage anschauen. Es gibt bei einer Leistungsshow auch einen Einblick in die Arbeit von Rettungsdiensten und Feuerwehren. Die Immobilie wird von der Akademie der Johanniter-Unfall-Hilfe für ein Trainings- und Weiterbildungszentrum genutzt. Los geht es 10 Uhr. Ziegelei Erbs (Stadt Pegau): Mit den restaurierten Anlagen und Einrichtungen im Technischen Denkmal kann demonstriert werden, wie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Mauerziegel hergestellt wurden. Geöffnet ist von 11 bis 16 Uhr. Heimatmuseum und Türmerstube Pegau: Im Museum kann von 9 bis 16 Uhr die Sonderschau mit Werken des einheimischen Maler Johannes Bierende besichtigt werden. Zu sehen sind vor allem Aquarelle mit Pegauer Motiven, viele Gässchen und Winkelchen, aber auch deutsche Landschaften zu sehen. Außerdem gibt es die Dauerausstellungen „Aus dem Leben der alten Pegauer“ und „Mammute, Mönche und Macher“ zur regionalen Geschichte. Kirche St. Nikolai Kitzen (Stadt Pegau): Ab 11 Uhr kann das Gotteshaus besucht werden, dessen Anfänge aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts stammen. Der Förderverein hat die Kirche in den vergangenen zehn Jahren zu großen Teilen saniert und zu einem gemeinnützigen Begegnungszentrum gestaltet. Bürgerhaus „Stadtmühle“ Groitzsch: Der Bürgerverein öffnet das Gebäude von 14 bis 17 Uhr. Es können die noch vorhandene Mühlentechnik, der große Mühlengarten sowie der Winzerkeller besichtigt werden. Frauenkirche Groitzsch: Es wird 14 Uhr zu einem Konzert eingeladen. Es erklingt die frisch restaurierte und im Mai geweihte Geißler-Orgel. Es spielt Kantor Dirk Zimmermann. Sparkassenmuseum Grimma: Von 13 bis 17 Uhr sind das Treppenhaus und die Sonderausstellung „ Hugo Koch - Baumeister und 90 Jahre Sparkassengebäude am Markt“ zu sehen. Dreiseithof Polenz: Von 10.30 bis 18 Uhr ist die Schau des Grimmaer Fotografen Gerhard Weber zum Thema Landkultur zu sehen. 14 Uhr beginnt ein Hofkonzert. Wundt-Haus Großbothen: Unter http://wilhelm-wundt-haus.de/ ist ab sofort ein virtueller Rundgang durch das Haus möglich. Kirche Großpötzschau: In der Kirche in Großpötzschau können die Besucher den Chor von Dreiskau-Muckern unter Leitung von Gudrun Selle erleben. Das Konzert, zu dem der Förderverein der Kirche einlädt, beginnt 17 Uhr. Der Chor wird deutsches und internationales Liedgut quer durch die Jahrhunderte zu Gehör bringen. Abwechslungsreich gestaltet wird das Programm außerdem mit schwedischen Melodien vom Duo „Sveriges Vänner“ aus Dreiskau-Muckern. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die Großpötzschauer Kirche wird gebeten.

Von Simone Prenzel