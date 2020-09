Denkmaltag mal anders: Zwischen Kohleofen und digitalem Rundgang

Landkreis Leipzig

Der Tag des offenen Denkmals – im Corona-Jahr 2020 unter besonderen Vorzeichen. Wo Veranstaltungen vor Ort möglich waren, galten besondere Hygienebedingungen. Andere Veranstalter zogen sich mit der Präsentation besonderer Bauwerke ins Internet zurück.

Arvedshof in Elbisbach – bald ist es geschafft

Staunendes Gemurmel, begeisterte Ausrufe und viele lobende Worte: all das galt am Sonntag Rainer Kuchenbrod und Susan Meyer. Die beiden Eigentümer hatten anlässlich des Tages des offenen Denkmals die Tore zu Arvedshof im Frohburger Ortsteil Elbisbach geöffnet – und unzählige Besucher begrüßt. Hier gaben sich Alt und Jung, Leipziger und Landkreisbewohner sprichwörtlich die Klinke in die Hand. Seit vier Jahren mittlerweile sanieren Kuchenbrod und Meyer den 1906 als Landwirtschaftliche Frauenschule errichteten Gutskomplex. Vier Jahre, in denen das Paar weit gekommen ist.

„Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass es hier so schön ist“, schwärmte Besucherin Elisabeth Ungvari. Sie hatte in den 60er-Jahren hier ihre „Unterrichtstage in der Produktion“ absolviert, dabei Ställe ausgemistet, auf den Feldern gearbeitet und gar die Traktorprüfung abgelegt. Nun schlenderte sie zusammen mit ihrem Mann Johannes – wegen der Corona-Regeln im Einbahnstraßensystem – durch das Erdgeschoss, begutachtete historische Fotos, kam mit Meyer ins Gespräch und blieb vor allem in der einstigen Küche hängen. Hingucker hier: ein alter Herd samt Backöfen. „Wir hoffen, ihn wieder in Betrieb nehmen zu können“, erklärte Meyer.

Zur Galerie Der Arvedshof in Elbisbach war am Sonntag eine Pilgerstätte. Hunderte Besucher zog es zu dem Gutskomplex, in dem einst eine Landwirtschaftliche Frauenschule untergebracht war. Das Erstaunen über die Baufortschritte war offensichtlich.

Auch Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch und Bauamtsleiterin Anke Vogel ließen sich die Gelegenheit nicht nehmen, sich auf dem Gut umzusehen. „Unglaublich, was seit einem Jahr schon wieder passiert ist“, machte Hiensch deutlich, der die Baufortschritte regelmäßig verfolgt. Laut Kuchenbrod und Meyer sei wohl der diesjährige Denkmaltag der letzte auf einer Baustelle. Ende 2021 will das Paar mit der Rundumsanierung des Ensembles fertig sein. „In den nächsten Monaten kommen nur noch die Flächengewerke ins Haus, also Fliesenleger und Maler“, erzählte Kuchenbrod. Die schwierigste Zeit – samt unzähliger Überraschungen – hätten sie überstanden.

Zu einem echten Besuchermagnet wurde am Sonntagnachmittag dann das Konzert des Leipziger Querflöten-Ensembles Quintessenz. Allein hierfür hatten sich 200 Gäste angemeldet.

Online-Austausch mit KZ-Häftling John Casey

Der Zeitverschiebung wegen stand John Casey am Sonntag extra zeitig auf: Der in den USA Lebende wollte die Videokonferenz, die die Geschichtswerkstatt Flößberg zu ihrem ersten digitalen Denkmal-Tag organisierte, keinesfalls versäumen. Casey, dessen Vater Stephen P. Casey ab Februar 1945 bis zur Auflösung des KZ-Außenlagers bei Flößberg von den Nazis hier gefangen gehalten wurde und der Anfang der 90er-Jahre noch einmal hierher kam, ist es wichtig, an das grauenhafte Geschehen zu erinnern. Das Thema des Gesprächs traf seine Intentionen: „Geschichte und Perspektiven des Erinnerns an das KZ-Außenlager Flößberg“. Allerdings war das Interesse, am Sonntagnachmittag online mit zu diskutieren, äußerst begrenzt: null Anmeldungen.

„Wir wissen nicht genau, woran das liegt. Vielleicht war es zu kurzfristig, vielleicht schreckte manchen das Anmelde-Prozedere ab“, sagt Katrin Henzel von der Geschichtswerkstatt. Den Versuch sei es Wert gewesen und der neuerliche Austausch mit John Casey ebenso, auch wenn man dabei sozusagen unter sich blieb. Dabei werde es immer wichtiger, über neue Formen der Erinnerungskultur nachzudenken, da nur noch wenige Spuren den Ort des Verbrechens im Fürstenholz hinwiesen und bald keine Zeitzeugen mehr da sein würden.

Der Verein, 2005 gegründet, bemühe sich seit Jahren sehr intensiv darum, sagt Henzel, doch das gerate jetzt ins Stocken: „Man hat Konzepte und Ideen, doch dann steht man immer öfter vor verschlossenen Türen.“ Der Geschichtswerkstatt, die sich unter anderem für die Herrichtung des Häftlingsfriedhofs, für die Kenntlichmachung baulicher Spuren des Lagers und für die Sammlung von Zeitzeugen-Berichten engagiert, geht es um würdevolles Gedenken wie um Wissensvermittlung. Man gelange an einen Punkt, wo man über Strategien und Projekte neu nachdenken müsse. Die Videokonferenz am Denkmaltag hätte ein Weg sein können in eine breit angelegte Diskussion.

Grimmaer Sparkassenverein zeigt Ausstellung zu Hugo Koch

Mit einer Sonderausstellung wurde das vor 90 Jahren vom Architekten Hugo Koch erbaute und eröffnete Sparkassengebäude am Grimmaer Markt gewürdigt. Viele Besucher nahmen das Angebot zu einer Besichtigung an, in der sie neben dem Objekt insbesondere zur Geschichte der Sparkasse in Grimma und der Region Wissenswertes erfuhren. Die zahlreichen Exponate geben einen Einblick, wie sich die Bedeutung des Geldes entwickelte. Zahlreiche Besucher erinnerten sich noch daran, dass ein einfacher Tresen für die Erledigung der Geldgeschäfte genügte, was aus heutiger Sicht etwas befremdlich wirkt.

Sonderausstellung in Grimma würdigt Architekten Hugo Koch. Die Besucher schauen sich im Kassenraum des Sparkassengebäudes um. Quelle: René Beuckert

Angela Elsner vom Sparkassenverein fand besonders aufschlussreich, wie die DDR Bürger sorglos die Geldangelegenheiten in der Sparkasse erledigen konnten. „Da gab es noch keine Sicherheitsmaßnahmen wie heute und Überweisungen wurden noch kostenlos am Schalter getätigt“, meint sie. Die Vereinsmitglieder führten die Besuchern durch die regionale Sparkassengeschichte und wiesen auf den Baumeister Hugo Koch hin, der das Sparkassengebäude in Grimma prägte.

Analoge und digitale Informationen zum Polenzer Dreiseithof

In Polenz stand zum Denkmaltag Musik, Kunst und die lokalgeschichtliche, sowie die landwirtschaftliche Ausstellung, „LandKultur - Arbeit und Leben auf dem Lande.“ im Mittelpunkt des denkmalgeschützten Dreiseithofes. Adam Jones erklärte, dass adäquat zum Besuch auf dem Dreiseithof auch die Internetpräsenz Beachtung findet, wo ein digitaler Einblick in die umfangreiche landwirtschaftliche Sammlung gegeben wurde. Trotz Corona nutzten etliche Besucher das Angebot zum Tag des offenen Denkmals, dem Dreiseithof einen Besuch abzustatten, zumal eine Sonderausstellung mit Schwarzweißfotos von Gerhard Weber einen Überblick zum Thema „Landkultur im Muldental“, gibt. Am Nachmittag fand zudem ein Hof-Konzert statt.

Museologin Kristin Günther und Adam Jones erklären Landtechnik im Dreiseithof Polenz. Quelle: René Beuckert

Museologin Kristin Günther sagte, dass Erklärungen über die Ausstellung auf dem Heuboden mit dem Handy abgespielt werden konnten. „In der digitalen Sammlung sind einige Exponate zu sehen, die bisher noch nicht gezeigt wurden.“ Eine besondere Begebenheit erlebte Adam Jones als der erste Besucher des Tages erzählte, dasa der Bruder seines Urgroßvaters der Besitzer dieses Hofes war.

Von Julia Tonne, Ekkehard Schulreich und René Beuckert