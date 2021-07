Depression: Neue Selbsthilfegruppe will sich in Machern gründen

Machern

Für den Aufbau einer neuen Selbsthilfegruppe in Machern werden Menschen gesucht, die unter Depressionen, Ängsten und/oder einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden. „Die Selbsthilfegruppe will Raum für Gespräche in angenehmer Atmosphäre unter Betroffenen schaffen und gegenseitige Unterstützung bieten“, teilt die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe in Grimma mit. Auch gemeinsame Aktivitäten und das Knüpfen sozialer Kontakte seien dabei wichtig. Es ist geplant, sich einmal in der Woche nachmittags oder abends zu treffen.

Unterstützung erhält die Initiative von der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS), welche unter dem Dach der Diakonie arbeitet. Weitere Informationen zu Selbsthilfegruppen im Landkreis Leipzig erhalten Interessenten unter www.selbsthilfe-ehrenamt.de

Kontakt für Interessierte: Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfe, Nicolaiplatz 5, 04668 Grimma, Frau Franke, Telefon 03437/701622, Mail: kiss@diakonie-leipziger-land.de

Von sp