Der Cotta des Muldentals: Naturschützer ehren Wolfgang Köcher

Brandis/Polenz

Johann Heinrich Cotta gilt als einer der bedeutendsten Baumkenner. In Tharandt bei Dresden machte er sich unter anderem durch die Gründung der Forstlehranstalt einen Namen. An seinem 80. Geburtstag im Jahr 1843 pflanzten die Studenten ihm zu Ehren 80 Eichen auf Höhe des Kienberges. Ein Jahr später starb der legendäre Waldbauer und wurde unter den 80 Eichen begraben. Den Ort seiner letzten Ruhe kann man noch heute besuchen.

Auge, Nase und Maul: Die Holzarbeit am Gedenkort für Wolfgang Köcher erinnert an den Kopf eines Tieres. Quelle: Haig Latchinian

Die Schutzhütte im Polenzwald erinnert ein wenig an Cottas Grab. Auch hier – mitten im Forst zwischen Wurzen, Naunhof und Trebsen – würdigen einstige Weggefährten ihren langjährigen Vordenker, Wolfgang Köcher. Ihm zu Ehren pflanzten Familie und Freunde eine symbolische Eibe, für die sich der Grimmaer bis zu seinem Tod 2018 stark gemacht hatte. Auf einem Holzschild ist einer seiner Lieblingssätze zu lesen: „Es lebe die Erde mit ihrer Vielfalt an Lebensräumen.“

Köchers Vorträge waren beliebt

Gerd Misselwitz aus Altenhain, 79 Jahre, war früher Schulungsleiter der LPG in Beiersdorf. Er erinnert sich noch gut an den rastlosen Naturschützer: „Auf seinem Motorrad, später im Trabi, fuhr er zu Vorträgen in die Dörfer. Ich konnte ihn für unsere Winterschulung gewinnen. Und die Kollegen fragten schon im Sommer, ob denn der Wolfgang wieder käme ...“ Kein Wunder: Köcher konnte begeistern.

Der Gedenkort für Wolfgang Köcher bietet Wanderern die Möglichkeit zur Rast. Quelle: Haig Latchinian

In die Geheimnisse der Esskastanie, die im Polenzwald wächst, weihte Köcher selbst seine Fußpflegerin ein. Weil die Interesse bekundete, brachte er ihr prompt ein leckeres kugelig-braunes Früchtchen mit in den Salon. Sie selbst schwöre inzwischen auf die nahrhaften Kalorienbömbchen voller Mineralien und Spurenelemente, sagt Alina Heidemann. Dabei war aller Anfang schwer. So winkte ihr Bruder damals ab: Er sei doch kein Wildschwein.

Werbung für die Esskastanie

Über Dritte lancierte Köcher im Jahr seines Todes einen Artikel über Esskastanien in die Presse. Er, der der Journaille zeitlebens ähnlich scheu begegnete wie das Reh dem heran nahenden Jäger, hielt sich dezent im Hintergrund. Ihm ging es um die Esskastanie, den Baum des Jahres 2018, nicht um seine Person. Ähnlich legte er sich für die Eibe ins Zeug. Matthias Förster, Naturschutzhelfer, hatte das Glück, eine Eiben-Führung des Meisters mitzuerleben.

Wolfgang Köchers Polenzwald. Neben dem Schmielteich, der Heimat für viele seltene Tierarten ist, achtete er auf einen guten Mischwaldbestand. Seine besondere Vorliebe galt dem Eiben-Baum. Quelle: Thomas Kube

Der 60-Jährige bezeichnet die Eibe als „letzte große Liebe“ des engagierten Naturschützers. Er habe für den Fortbestand und die Wiedereinführung der Eiben (Taxus baccata) geworben – aus ökologischen und ökonomischen Gründen. „In seinem Privatwald setzte er diese Überzeugungen in die Tat um“, sagt Förster. Gern möchte er neben den kleinen Unterstand einen Gedenkstein setzen. „So würden die Eiben der Nachwelt als Köcher-Eiben erhalten bleiben.“

Spenden sammeln für Gedenkstein

Er will einen würdigen Erinnerungsort schaffen, der von denen, die Wolfgang Köcher mochten, angelaufen werden kann. Der entsprechende Gedenkstein sei inzwischen besorgt, nun bitte er seine Freunde um Spenden, sagt Förster. Auf der Vorderseite werde er Namen, Geburts- und Sterbedaten sowie den Zusatz „Köcher-Eiben“ vermerken, auf der Rückseite „von deinen Naturfreunden“.

Naturschützer Wolfgang Köcher aus Grimma verstarb im Sommer 2018 mit nur 67 Jahren. Quelle: Sven Möhring

Schon jetzt rasten Wanderer gern an der Schutzhütte. Der 34-jährige gelernte Forstwirt Stefan Schuricht aus Kaditzsch bei Grimma hat hier bereits für eine sehenswerte Inschrift in Holz gesorgt. „Die Hütte hatte Wolfgang Köcher noch zu Lebzeiten mit Naturstammbauer Christoph Werner aufgestellt. Mit seiner Familie saß er dort immer gern.“ Köcher sei ihm ein väterlicher Freund gewesen, sagt Schuricht. Im Auftrag der Familie kümmere er sich nun um die Waldarbeit.

Sturmtief Herwart sorgt für Schäden

Bis zuletzt sei Köcher mit Aufräumungsarbeiten beschäftigt gewesen, weiß Schuricht, sein Vertrauter. „Natürlich empfand er die Sturmschäden nach Herwart als Katastrophe. In gewisser Weise zerstörten sie sein Lebenswerk.“ Die Eiben aber hätten die anschließende Dürre gut überstanden. In vier bis fünf Jahren seien sie mannshoch, sagt Schuricht, der genau wie sein verehrter Lehrmeister in Freiberg die Schulbank drückte.

Der Schmielteich. Für das geschützte Gewässer konnte Wolfgang Köcher schwärmen. Quelle: Thomas Kube

Sven Möhring (49) arbeitete viele Jahre gemeinsam mit Wolfgang Köcher in der Abteilung Naturschutz des Landratsamtes. Er bezeichnet den 67-jährig verstorbenen Kollegen als profunden Ornithologen. „Vor 50 Jahren war er Mitbegründer der Grimmaer Fachgruppe Ornithologie, 1995 initiierte er den Treffpunkt Vogelkunde in Bahren.“ Zahlreiche Veröffentlichungen, die Standardwerke wurden, wiesen ihn als überregional bedeutsamen Naturschützer aus.

Entdeckungen aus aller Welt

Die Welt hörte für Köcher nicht am anderen Ufer des Schmielteiches auf. Mehrfach flog er in den Iran. Er mochte Land und Leute. Seine Reiseberichte seien stets gut besucht gewesen, weiß Möhring: „Der Höhepunkt seiner letzten Iranreise war die mehrfache Sichtung des Pleskehähers. Aber auch Schwarzkopfbeutelmeisen, Kurzzehenlerchen, Kaiseradler, Alexandersittiche und Wüstengimpel konnte Wolfgang im Bild festhalten.“

Wegweiser in Wolfgang Köchers Polenzwald. Die Schilder sind allesamt eigenwillig gestaltet. Quelle: Thomas Kube

Sein Tagebuch zu vogelkundlichen Beobachtungen wurde Kult. Gleichgesinnte hatten die jeden Sonntag im Netz verbreiteten Folgen stets sehnsüchtig erwartet. Auf fast 3000 Seiten verewigte Köcher eigene aber auch Berichte und Bilder befreundeter Ornithologen. Drei Tage vor seinem Tod erschien die 334. Ausgabe, sagt Sven Möhring: „Wir vermissen Wolfgangs Fachwissen, aber auch seinen manchmal etwas rauen Charme und schwarzen Humor.“

Von Haig Latchinian