Leipzig

Der Leipziger Ortsteil Plaußig hat in dieser Woche den Abschluss der diesjährigen Beringung von Weißstörchen in der Stadt und im Landkreis Leipzig sowie im Kreis Nordsachsen erlebt. Der langjährige ehrenamtliche Experte für diesen Job, der Seebenischer Dietmar Heyder, wurde mithilfe einer Feuerwehr-Drehleiter in die Höhe gehievt, um zwei Jungtiere im Horst auf dem Schornstein gleich neben der Kita „Die Strolche“ zu registrieren. Logisch, dass etliche Kinder und Erwachsene auf das Gelände der Johanniter-Unfall-Hilfe in der Alten Theklaer Straße strömten, um bei dem Spektakel dabei zu sein.

Exakt 32 Jungstörche wurden in dieser Saison mit Ringen der Beringungszentrale Hiddensee markiert, für die Heyder arbeitet. „Das Storchenjahr lag im Trend der vergangenen Jahre. Die zum Ausfliegen gekommene Jungenzahl ist mit circa 180 Tieren annähernd konstant geblieben“, rechnete der „Storchenvater“ vor. Unterschiede habe es nur bei der Rückkehr der Altstörche an ihre Brutplätze gegeben.

Zur Galerie Abschluss der Storchenberingung durch Dietmar Heyder im Juli 2019 in Leipzig-Plaußig (Gelände der Johanniter-Unfall-Hilfe in der Alten Theklaer Straße 13).

Dies spiegele sich auch bei der Spätbrut von Plaußig wider. „Einige Horste wie in Borna und Modelwitz blieben unbesetzt. Und in Leipzig-Knauthain wurde die Brut nach einem Storchenkampf verlassen“, schilderte Heyder und dankte den Freiwilligen Feuerwehren, Hebebühnenverleihern und Horstbesitzern vor Ort für die Unterstützung. In diesem Zusammenhang durfte der Name Erhard Klingner (76) nicht fehlen. Der Leipziger Bergsteiger steht Heyder seit vielen Jahren bei der Beringung am 34 Meter hohen Dölziger Schornstein bei – „und zwar jedes Mal mit einer gewagten Klettertour“.

Von Dominic Welters