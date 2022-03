Oelzschau

Bloß gut, dass Paradiesvogel Jan Niedergesäß seine drei Kinder hat. Sonst wäre er jetzt bestimmt wieder ausgeflogen und ganz woanders: beim Wellenreiten in Marokko, bei den Flamingos in Bolivien, im Regenwald von Chile. Aber Kindergarten, Schule und Verein gibt’s eben nicht im siebten Himmel.

Der 45-jährige Papa liebt die Freiheit. Das hat er schon immer getan. Gleich nach dem Studium musste der Ingenieur ausbrechen. Zusammen mit Kumpel Stefan tourte er durch Amerika. Von San Francisco bis Feuerland. Drei Jahre lang. Über 100 000 Kilometer legte er dabei in seinem VW-Bus zurück, den er zuvor verschifft hatte.

Was kostet die Welt: Jan Niedergesäß reist gern und oft. Ein Hotel braucht er dazu nicht. Quelle: Haig Latchinian

Was hat er auf dieser Reise von 2006 bis 2009 nicht alles erlebt: Die Gletscher von Patagonien, die rauchenden Vulkane in Nicaragua, die netten Leute in Kolumbien. Auf den Landstraßen genoss er die Mugge im Autoradio, die erfrischende Zugluft, den Knatter-Sound seines Bullis: „Was kostet die Welt?!“

Der Weg ist das Ziel

Zwischen Mexiko und Brasilien kostete sie damals nicht allzu viel. Die jungen Männer lebten von der Hand im Mund. Und wenn das nicht reichte, jobbten sie als Barkeeper. Hotelkosten sparten sie sich. Sie hatten ja ihren Campingbus. Der Weg war das Ziel. Ein Leben, das den gebürtigen Cottbuser bis heute prägt.

Der Liebe wegen ging Jan Niedergesäß nach Leipzig. Im Szeneviertel Connewitz fand er mit Partnerin Anett Rößler jene Insel im Großstadtdschungel, wo sich’s aushalten ließ. Beide beschlossen, Campingbusse aufzumotzen und zu verleihen. Anfangs parkten sie die Bullis noch ganz gewöhnlich auf der Straße.

Der kultige VW T3 Campingbus ist in Oelzschau zu mieten. Quelle: Haig Latchinian

Vor sechs Jahren kauften sie sich das alte Lehmhaus in Oelzschau, machten es nach allen Regeln der ökologischen Handwerkskunst schick und wohnen dort gern. Jan ist fürs Technische zuständig, Anett fürs Gestalterische. Das ist im Haushalt nicht anders als bei den Bussen im Hof.

Jeder Bulli ist ein Unikat

Während ihr Göttergatte an den Oldtimern schraubt, bemalt Anett die Flotte und sorgt für die stylische Innendeko. Keiner der sechs Bullis gleicht dem anderen. Alle VW T3 Campingbusse sind Unikate – komplett ausgestattet mit Fahrradgepäckträger, Grill und Geschirr. „Es fehlt nur noch die Decke und schon kann’s losgehen!“

In der Hauptsaison von Juni bis Ende August kostet der Bulli 90 Euro pro Tag. Von September bis Mai 80 Euro pro Tag, ab fünf Tage 75, ab zehn Tage 70 Euro. In der Nebensaison gibt es auch ein Schnupperangebot. Da kostet das lange Wochenende von Freitag, 10 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, 250 Euro.

Meerkunst: Der Name dieses Hakenbrettchens ist Programm. Quelle: Haig Latchinian

Niemand freut sich bei den fünf Oelzschauern mehr auf die Ferien als Papa Jan. Denn spätestens dann ist er wieder in seinem Element – im Bulli auf der Piste. In Spanien, Frankreich oder Portugal frönt er seiner großen Leidenschaft, dem Surfen. Mutti Anett geht derweil auf Suche nach Strandgut.

Markt der schönen Dinge

Im Sand findet sie jenes Treibholz, das später als Meer-Kunst verkauft wird. Sie hat dafür nicht nur ein Händchen, sondern auch einen Blick. Sie sieht, welches Holz sich als Schwan eignet, welches als Kerzenständer oder Tischbein. Eine Auswahl ist derzeit beim „Markt der schönen Dinge“ im Naunhofer Kranwerk zu bewundern.

Auch hierbei arbeiten sie Hand in Hand: Anett Rößler ist die Kreative, die Ideengeberin. Jan Niedergesäß ist der Praktiker. Er montiert Lampen und Eisenfüße ans Holz. Die Frau arrangiert vom Meer rundgelutschte Fliesen und Scherben, der Mann bringt die Muster an die Wand. Beide erfreuen sich gleichermaßen daran. Jeden Tag.

Kunstgewerbe made in Oelzschau. Quelle: Haig Latchinian

Atlantik sei das eine, Störmthaler See das andere. Jan Niedergesäß arbeitet im Verein „UferLeben“ mit. Dessen Ziel sei die Vernetzung von Leuten im Leipziger Südraum, sagt der Berufsoptimist. Sein strahlendes Lachen ist typisch für ihn. Eine Träne im Knopfloch hat er nur, wenn er an seine Nica denkt. Die Hündin aus Nicaragua liegt im Vorgarten begraben.

Regenbogenfahne im Hof

So wie die Wolke den Regen in sich trägt, kommt der Alltag mit Regeln daher. Umso heiß ersehnter sei der Sommerurlaub. Dann lebt die Familie zwanglos, picknickt im Wald und tollt am Strand: „Unsere Kinder kennen es nicht anders“, sagt der Papa. Im Bulli mit Doppelkabine und sechs Sitzen findet jeder sein Schlafplätzchen.

Ob sie noch einen Traum haben? „Ja, dass der Krieg aufhören möge und alle in Frieden leben“, sagen sie. Die Regenbogenfahne mit dem Aufdruck „Pace“ (Italienisch: Frieden) weht über ihrem Hof. Machtgier und Geltungsdrang seien an all den Konflikten schuld: „Dabei wären doch so viele Sachen erstrebenswerter.“

Peace, Love und nuklearfrei. Quelle: Haig Latchinian

Entspannt im Bulli fahren zum Beispiel. Die Autobahn sei für den Bus ein No-Go, sagt Jan Niedergesäß: „Die Karreten sind zwischen 1979 und 1992 gebaut und eben kein Rennauto.“ In einer Welt, in der alle nur hetzen und hasten, sei der Bulli mit Heckmotor und 80 Sachen die echte Alternative: „Heute schon entschleunigt?“

Von Haig Latchinian