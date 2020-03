Der Naunhofer Karussell-Frontmann Joe Raschke geht solo eigene Weg

Naunhof

Die schlechte Nachricht zuerst: Eine für den 2. April in der LVZ Kuppel Leipzig geplante Präsentation der ersten Solo-CD von Joe Raschke ist der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Und auch der vorerst anberaumte Ausweichtermin irgendwann im Juni steht aktuell noch auf mehr als wackeligen Beinen.

Solo-CD erscheint im Mai

Die gute Nachricht aber ist, dass ungeachtet aller Widrigkeiten im Zuge der Präsentation die Scheibe mit dem spirituellen Titel „Evita Baltica“ im Mai auf den Markt kommt. Mit der Veröffentlichung macht sich Raschke, Sohn von Wolf-Rüdiger Raschke, dem Chef der Naunhofer Ostrockband „Karussell“, dann auch selbst ein Geschenk zu seinem 40. Geburtstag am 23. Tag des Wonnemonats. LVZ indes durfte schonmal exklusiv den Klängen auf der CD lauschen. Erstes Fazit: Raschke hat „Die Leben spendende Ostsee“, so der Untertitel dieser CD, für seine Musik buchstäblich instrumentalisiert.

18 Monate von Vision bis zur Realität

„Die Idee dazu reifte dank der heutigen technischen Möglichkeiten, auch mit mobiler Aufnahmetechnik direkt vor Ort an und auf der Ostsee“, sagt Raschke. Gut anderthalb Jahre habe es dann gebraucht, „Impressionen unterschiedlicher Momente wiederzugeben“, spannt der Musiker einen weiten Bogen von der Vision bis zur Realität. Und das ist nicht nur mit aufbrausenden Wellen auf dem Cover grafisch dargestellt, auch die elektronische Musik wird so auf dem Silberling reflektiert. „Einfach authentisch, erholsam, euphorisierend, weit, mystisch, weltoffen und vor allem eigen“, listet Raschke all die ihm wichtigen und inspirierenden Attribute auf.

Hier fügt Joe Raschke die Klänge für seine erste Solo-CD zusammen. Quelle: Frank Schmidt

„Die zehn Songs sind reich an natürlichen aber auch an exotischen Klangfarben“, umschreibt Raschke seine musikalische Intension. Und: „Diese Musik lässt in den Köpfen der Hörer Bilder, Farben und Düfte der Baltic Sea auf eine musikalisch zeitgemäße Art erscheinen“, fügt der Musiker an. „Audio metaphorisch“ bringt Raschke seine Klangvariationen auf einen Nenner. „Gemacht für schöne und besondere Momente im Leben an wundervollen Orten“. Klänge und Töne, die er als einen „emotionalen Begleiter“ verstanden wissen möchte, „der Eindrücke, Gefühle, Bilder und Momente entstehen lässt.“

Musiker mit meditativen Gedanken

Zeigt sich Joe Raschke mit seiner ersten Solo-CD da von einer ganz anderen Seite? „Ich denke schon“, gesteht er ein, gleichwohl er von sich sagt, „auch mal aufbrausend“ sein zu können. So wie die Ostsee aufbrausend sein kann. In der Tat zieht Raschke unverkennbar auch an den meditativen Strippen seiner Seele. Und so dürfte es kaum oder nur schwer vorstellbar sein zu glauben, dass diese Musik von einem Musiker kommt, der als Frontmann mit der Ostrockband „ Karussell“ auf der Bühne steht und mehr noch mit alten Hits sowie neuen eigenen Songs auch deren Handschrift zu bedienen weiß.

Ein musikalisch in sich gehender Joe Raschke. Quelle: privat

Ob die erste Solo-CD „nur“ ein musikalischer Seitensprung ist, vermochte der Musiker noch nicht abzuschätzen. „Mal sehen wie meine Musik ankommt und aufgenommen wird“, zeigt sich Raschke bodenständig, versicherte aber, auf alle Fälle weiter mit Karussell als Frontmann auf der Bühne stehen zu wollen.

Von Frank Schmidt