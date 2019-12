Der Pfarrer, der sich selbst verbrannte – führt die Spur nach Colditz?

Colditz

Im Artikel „Vom Lastauer Dorfpfarrer zum Leipziger Weltverbesserer“ vom 7. Dezember erinnert Rentnerin Sieglinde Naumann (70) an Verdienste von Christian Führer (1943-2014). Besonders hoch rechnet sie ihm an, dass er damals im Dorf nahe Colditz die Courage hatte, öffentlich Stellung gegen die staatliche Verunglimpfung seines Amtsbruders Oskar Brüsewitz zu beziehen: „Eine verleumderische Verlautbarung in der Zeitung versah er mit kritischen Anmerkungen und hängte diese im Schaukasten der Kirche aus.“

Pfarrer Führer widersetzte sich

Zwar hätten ihn die Behörden aufgefordert, das Papier zu entfernen, doch Pfarrer Führer widersetzte sich, so Naumann. Letztlich blieb die Streitschrift dort, wo sie war, auch, weil der Schaukasten an einem privaten Gartenzaun befestigt war und der Staat keinen Zugriff hatte. Es sind Aktionen wie diese, die Sieglinde Naumann exemplarisch dafür nennt, dass Pfarrer Führer, der 1980 an die Leipziger Nikolaikirche wechselte, schon in seiner Lastauer Zeit viel Mut bewies.

Der damalige Pfarrer der Leipziger Nikolaikirche, Christian Führer, predigte zuvor in Lastau bei Colditz. Quelle: dpa

Historiker bezeichnen die weltweit beachtete Selbstverbrennung von Pfarrer Brüsewitz, der sich vor der Michaeliskirche in Zeitz aus Protest mit Benzin überschüttete und anzündete, als Anfang vom Ende der DDR, als wichtigen Schritt auf dem Weg zum heißen Herbst 1989. Schließlich waren es Persönlichkeiten wie Pfarrer Führer, die das Ende der DDR besiegelten. Brüsewitz und Führer – der eine säte, der andere erntete. Laut Internet-Lexikon Wikipedia hinterließ nicht nur Führer Spuren in Colditz. Auch Brüsewitz. Doch stimmt das?

Die Suche nach Zeitzeugen ist schwierig

Laut Wikipedia ging Brüsewitz (1929-1976) unmittelbar nach dem Krieg bei Schuhmachermeister Max (Maximilian) Ogertschnig in der Colditzer Töpfergasse 35 in die Lehre. Das Haus ist derzeit unbewohnt. Die Suche nach älteren Zeitzeugen gestaltet sich schwierig. Irmgard Commichau, Jahrgang 1937, heute im Wettiner Ring zu Hause, wohnte damals direkt im Nebenhaus, Töpfergasse 37: „Tut mir leid, an einen Schuhmacher in der Nummer 35 kann ich mich nicht erinnern.“

Das Haus Nummer 35 in der Colditzer Töpfergasse steht noch heute. Quelle: Haig Latchinian

Auch Karin Borchardt, Ur-Colditzerin in der Dresdener Straße, kann sich lediglich noch an Schuhmacher Walter Schlimpert erinnern: „Aber der hatte seinen Laden am ganz anderen Ende der Töpfergasse, in der Nummer 7.“ Adelheid Kirchner (85), geborene Valtin, inzwischen im Seelingstädter Altersheim, kann noch fast alle einstigen Läden in der Gasse aufzählen: Milchladen Schreckenbach, Uhrengeschäft Schmidt, Bäcker Knobloch, Fleischer Kindler ... ein Schuhmacher namens Ogertschnig aber ist ihr unbekannt.

Eine Spur führt in die Töpfergasse 35

Kein Wunder: Das Einwohnerverzeichnis der Stadt Colditz listet 1938 ein Dutzend Schuhmacher und fast genauso viele Schuhwarenhandlungen auf. Max Ogertschnig (geboren am 12. Mai 1886 in Ratzendorf) ist dabei schon nicht mehr mit aufgeführt. Letztmalig wird er in den Colditzer Verzeichnissen von 1926 und 1930 erwähnt: Töpfergasse 35. Gudrun Werner vom Stadtarchiv: „Die am 9. Oktober 1909 in Colditz mit Anna Martha geb. Gey geschlossene Ehe wurde 1932 rechtskräftig geschieden.“

Das Haus Nummer 35 in der Colditzer Töpfergasse. Hier betrieb Schuhmachermeister Max Ogertschnig einst auch seine Werkstatt. Quelle: Haig Latchinian

Bei der Eheschließung seiner Tochter 1939 gab Schuhmachermeister Ogertschnig als Wohnort bereits Burgstädt an, so die Aktenlage. Folglich ging Brüsewitz zwar bei Ogertschnig, aber anders als unter Wikipedia zu lesen nicht in Colditz, sondern in Burgstädt in die Lehre. So wird auch ein Schuh daraus, dass Brüsewitz seine Gesellenprüfung an der Berufsschule Mittweida ablegte, 15 Kilometer von Burgstädt entfernt, wo er mit seiner Mutter lebte. Bleibt festzuhalten, dass der Lehrmeister von Brüsewitz tatsächlich ein Ex-Colditzer war.

Vorliebe für ungewöhnliche Aktionen

Max Ogertschnig muss seinen Gesellen stark geprägt haben. In der Folge blieb Brüsewitz sprichwörtlich bei seinem Leisten. In einer Abhandlung für die Bundesstiftung Aufarbeitung beschreibt Kathrin Mileta dessen frühe Vorliebe für ungewöhnliche Aktionen: „ Oskar Brüsewitz machte in einem Zeitungsinserat auf sich aufmerksam. So versprach er, jedem eine Mark zu zahlen, der ihm ein Paar abgelaufene Schuhe brächte. Damit erregte er einerseits Aufmerksamkeit und erhielt andererseits gleichzeitig Ersatzteile für sein Handwerk.“

Von Haig Latchinian