„Der Steinbrecher“: Fischer-Art-Skulptur in Brandis eingeweiht

Der Platz zwischen Kirche, Rathaus und Feuerwehr in Brandis hat einen neuen Hingucker – den „Steinbrecher“. Am Montag wurde die von dem Bornaer Künstler Michael Fischer-Art gestaltete Skulptur von Thomas Schmidt, Staatsminister für Regionalentwicklung, gemeinsam mit Bürgermeister Arno Jesse, Landrat Henry Graichen und Peter Neunert, Geschäftsführer des Sächsischen Landeskuratoriums Ländlicher Raum, eingeweiht. Das Werk entstand im Projekt „Blickpunkte – Kunst im ländlichen Raum“. Das Projekt wurde im ersten simul+Wettbewerb „Ideen für den ländlichen Raum“ prämiert.

Schmidt: Innovation ist keine Frage des Alters

„Die entstandenen Kunstwerke haben enormes kreatives Potenzial“, sagte Schmidt. „Aus lokalen Eigenheiten wurden neue Ideen für die Region gefunden – durch die Menschen vor Ort im regen Austausch mit Künstlern, Unternehmen und Verwaltung. Das entspricht ganz der Intention unserer Zukunftsinitiative simul+.“ Das lateinische „simul“ bedeutet „zusammen“ und ist das Leitbild der Initiative: Menschen zusammenbringen, um gemeinsam einen Mehrwert – ein Plus – zu erreichen. Ziel der Initiative ist es, einen innovationsbasierten regionalen Wandel zu beschleunigen. Und Brandis, lobte Schmidt, sei zwar eine der ältesten Städte in Sachsen, aber zugleich Innovationskommune. „Immer wieder neue Ansätze zu suchen und sich zu hinterfragen, ist keine Frage des Alters. Sicher kann der Staat unterstützen, aber gemacht hat es die Stadt selbst.“

Zeichen der Hoffnung wichtig in der Krise

Bürgermeister Jesse verlieh seiner Freude darüber Ausdruck, dass die Stadt die Skulptur im Rahmen des 900-jährigen Stadtjubiläums übergeben bekommt. Sie steht nun inmitten frisch gepflanzter Rosen aus der Aktion „900 Jahre – 900 Rosen“. „Durch die Pandemie können wir unser Festjahr leider nicht so begehen, wie wir es geplant und uns gewünscht hatten“, erinnerte Jesse. Deshalb seien nach einem Jahr der Krise „Momente wie heute wichtig, die zeigen, dass wir ein Stück Alltag zurückholen wollen“.

Kunst und Kultur, hatte der Bürgermeister auch unterstrichen, „sollten nicht nur ein Privileg des urbanen Raumes sein“. Deshalb sei er froh, dass es solche Wettbewerbe gibt. Und Kunst und Kultur sollten auch „nicht irgendetwas sein, das stattfindet, wenn man mal Geld übrig oder engagierte Minister hat“, ergänzte der Landrat. „Sondern sie sind im Freistaat eine Pflichtaufgabe für Staat und Kommunen.“ Er hatte sich dafür eingesetzt, dass das Kunstwerk letztlich nach Brandis kam. „Denn hier werden viele Dinge innovativ nach vorn gedacht und sind dann auch beispielgebend für andere Kommunen.“ 

Lokale Eigenheit als Impuls für Kunst

Über den Ortsteil Beucha hinaus hatten vor über 100 Jahren auch schon die Steinbrecher gewirkt. Der Steinbrecher, der seinen Meißel auf das Völkerschlachtdenkmal zu seinen Füßen setzt, erinnert daran, dass in Beucha einst der Granitporphyr für das Monument abgebaut wurde. Da er hier Edelstahl in Form bringen musste, habe er nachvollziehen können, wie den Steinarbeitern damals der Rücken geschmerzt haben musste, sagte Fischer-Art. Der Künstler, der zuletzt wegen des Brandes in seiner Brikett-Fabrik und des Fundes einer Hanfplantage in dort vermieteten Räumen in die Schlagzeilen geraten war, zeigte sich sehr dankbar, dass er nach der Bushaltestelle in der Leipziger Straße nun das zweite Objekt in Brandis installieren durfte. Fischer-Art ist sich bewusst, dass sich an seinen Werken die Geister scheiden. „Aber Diskussion darüber finde ich gut, denn wenn die Leute sie nur toll fänden, wäre es langweilig.“

Über Skulptur wird auf Facebook diskutiert

Auf Facebook hat die Diskussion bereits begonnen. Bis jetzt findet „Der Steinbrecher“ hier allerdings wenig Zustimmung. „Ich hoffe, in unserer schönen Stadt werden nicht noch mehr von diesen Scheußlichkeiten verteilt“, steht dort und ein anderer empfiehlt: „Man sollte lieber mal einige Straßen in Brandis rundum erneuern! Das wäre deutlich besser investiert als dieser Schrott.“

Weitere Investition hat auch Jesse im Blick. Nachdem sich Schmidt und Fischer-Art – dieser natürlich mit einer Zeichnung – ins Goldene Buch der Stadt eingetragen hatten, nutzte der Bürgermeister die Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem Staatsminister. „Wir haben noch einige Projekte vor und brauchen noch Geld“, verriet er.

Neuer Wettbewerb startet im Herbst

Mit der Aufstellung der Skulptur in Brandis wurde das Projekt „Blickpunkte – Kunst im ländlichen Raum“ des Landeskuratoriums abgeschlossen. Mit der Prämie aus dem simul+Wettbewerb 2019 in Höhe von 300 000 Euro wurden sachsenweit zehn Kunstprojekte verschiedener Künstler und mit regionalem Bezug auf den Weg gebracht. Im Herbst 2021 soll ein neuer Wettbewerb starten. Der simul-Mitmachfonds wird die bisherigen sächsischen Mitmachfonds in den Braunkohlerevieren und den simul+Wettbewerb „Ideen für den ländlichen Raum“ fortsetzen. Schmidt: „Wir haben dafür 14 Millionen Euro im Entwurf des Doppelhaushaltes 2021/22 vorgesehen.“

