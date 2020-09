Der Thallwitzer Amtsinhaber Thomas Pöge tritt wieder an

Thallwitz

Mitbewerber muss Thomas Pöge nicht fürchten. Denn der Thallwitzer Amtsinhaber ist und bleibt der einzige Kandidat beim Urnengang zur Bürgermeisterwahl am 4. Oktober. Was den 51-Jährigen bewogen hat, seinen Hut für eine zweite Legislatur in den Ring zu werfen, begründet er mit einem Satz: „Ich bin noch nicht fertig und will jene Dinge zu Ende bringen, die ich begonnen habe.“

Dazu gehöre unter anderem der Erhalt der Selbstständigkeit von Thallwitz mit derzeit über 3700 Einwohnern. Schon aus diesem Grund möchte Pöge das seit dem 12. März 2015 bestehende Bündnis mit den Partnerkommunen Wurzen, Lossatal und Bennewitz intensivieren. Ebenfalls zu seinen Zielen der Zukunft zählen die moderne Weiterentwicklung der Wolfgang-Rosenthal-Grundschule sowie aller Kindertagesstätten und der Ausbau des Breitbandnetzes in den Ortsteilen. Zugleich legt Pöge seine Schwerpunkte im Wahlprogramm auf die Stärkung der Gemeindefeuerwehr, einen soliden Haushalt und die Digitalisierung der Verwaltung – „ohne Verlust der Bürgernähe“.

Pöge setzt auf Nahwärmenetze in den Ortsteilen

„Am Herzen liegt mir darüber hinaus die Erschließung von Eigenheim- und Gewerbeflächen.“ Bislang, betont Pöge, wurden in Thallwitz eher Lücken geschlossen. Doch trotz der über 60 neuen Häuser, die bereits entstanden, brauche es jetzt mehr Platz für interessierte Bauwillige und Firmenansiedlungen.

Bürgermeister Thomas Pöge: Der 51-Jährige stellt sich am 4. Oktober zur Wiederwahl in Thallwitz. Quelle: privat

Auf seinem Steckenpferd „ Erneuerbare Energien und Klimaschutz“ will der parteilose Bürgermeister gern auch nach der Wiederwahl reiten. So hofft Pöge, begonnene Projekte und Konzepte fortführen zu können, darunter die ökologische Entwicklung der sogenannten Gewässer zweiter Ordnung, also von Seen und Bächen in Gemeindehand. „Mein Wunsch ist es außerdem, Nahwärmenetze zu schaffen und das Coworking voranzubringen.“ Beim Coworking geht es um kreative Wohnorte zum gemeinsamen Arbeiten in bisher ungenutzten, kommunalen Gebäuden, wie dem Thallwitzer Kornhaus.

Drei Tiefschläge in der vergangenen Legislatur

Mit dem Ende der siebenjährigen Dienstzeit zieht Pöge gleichermaßen ein kurzes Resümee der vergangenen Amtsperiode, die nicht immer von „Friede, Freude, Eierkuchen geprägt war“. An drei Tiefschläge erinnert er sich nur allzu genau. Als der größte einheimische Gewerbesteuerzahler, die Polycasa Nischwitz GmbH, 2016 von einem Schweizer Unternehmen gekauft wurde, schlitterte Thallwitz plötzlich mit einer Million Euro ins Kassen-Minus. Von der unverschuldeten Finanzkrise hat sich die Gemeinde mittlerweile erholt. „Und dann sind da noch die zwei Großbrände.“

Zur Person Der Böhlitzer Thomas Pöge wurde 1969 in Wurzen geboren. Im Anschluss an die 10. Klasse absolvierte er eine Berufsausbildung mit Abitur zum Werkzeugmacher. Ab 1989 arbeitete er im Familienbetrieb seines Vaters Rudolf Pöge und bildete sich zum Meister (1999) weiter. Mit dem Tod seines Vaters 2003 übernahm er die Firma und wandelte diese in die Steel design-Metallbau Pöge GmbH um. Seit 1989 ist Thomas Pöge mit seiner Frau Steffi verheiratet. Sie haben zwei Kinder, einen Sohn (29) und eine Tochter (24), sowie eine Enkelin (3). Der 51-Jährige ist seit 2014 Abgeordneter des Kreistages und ebenfalls Vorstandsmitglied im Kreisverbandes des sächsischen Städte- und Gemeindetages.

Im August 2016 vernichteten die Flammen das denkmalgeschützte Herrenhaus im Rittergut Lossa und in der Nacht vom 22. auf den 23. April 2019 die Gaststätte „Reußischer Hof“ in Thallwitz. Während das Schloss Lossa weiterhin eine Brandruine ist, weil sich die Versicherung querstellt, geht der Wiederaufbau des Reußischen Hofes voran. Vom Stand der Sanierung konnten sich Einwohner zuletzt am Wochenende bei Führungen überzeugen.

2013 gewann der Böhlitzer die Wahl mit 97 Prozent

Über den Ausgang des Urnengangs am 4. Oktober muss sich Einzelkandidat Thomas Pöge wohl kaum Sorgen machen, wenn die aktuell 2899 wahlberechtigten Bürger seiner Gemeinde am Sonntag aufgerufen sind, ihr Votum abzugeben. Bereits am 22. September 2013 gab es keinen Konkurrenten. Der heute 51-Jährige erhielt seinerzeit 97,54 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 73,9 Prozent.

Von Kai-Uwe Brandt