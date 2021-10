Thallwitz/Böhlitz

Meister Adebar bekommt ein neues Nest und eine sanierte Esse gleich dazu. Am Herrenhaus in Böhlitz trafen sich jetzt Handwerker mit dem Initiator Mario Richter, um die letzten Absprachen zu treffen. Über zwei Jahre kämpfte der ehrenamtliche Storchenvater für das Projekt – jetzt endlich geht es los.

Richter ist heilfroh. In den Händen hält er die Zusage des Naturschutzbundes (Nabu) über die nötigen Fördergelder. „Alles begann schon 2018“, erzählt der 55-Jährige. Damals verwies der Storchenberinger Steffen Müller aus Colditz auf den desolaten Zustand des Horstes und empfahl ein neues Heim auf dem Schornstein der früheren Schmiede am Steinhof 1. Bislang kümmert sich die Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehr um das Böhlitzer Brutpaar, und Kamerad Richter hat ein Auge drauf, sobald sich die gefiederten Gäste hier niederlassen.

Naturschutzbund unterstützt Projekt mit Fördergeld

Zugleich hält der engagierte Tierfreund sämtliche Details des Brutpaares in einer Chronik fest und schaut stets nach dem Rechten. „Dieses Jahr gab es übrigens zwei Besonderheiten. Unsere Störche blieben lange. Das letzte Mal sah ich sie am 28. August.“ Darüber hinaus zogen sie vier Junge auf. „Nach meinen Aufzeichnungen zufolge passierte das zum letzten Mal 1989.“ Adebar scheint sich also am Herrenhaus wohl zu fühlen. Und damit das so bleibt, ging Richter für eine neue Kinderstube in die Spur.

Das Storchennest am Herrenhaus in Böhlitz: Nach über zweijähriger Vorbereitungszeit kann nun endlich das Projekt beginnen. Meister Adebar erhält einen neuen Horst und die Esse der ehemaligen Schmidt wird rundum saniert. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Womit er aber nicht rechnete, waren die damit verbundenen Mühen. Zwar steuert der Nabu eine Fördersumme von 4700 Euro zu, allerdings musste der Storchenvater dafür extra einen Trägerverein finden. Das Prozedere zog sich hin. „Die Satzung des Feuerwehrfördervereins ließ es leider nicht zu.“ Dagegen fand Richter nach langem Hin und Her im Heimatverein Böhlitz endlich einen Antragseinreicher. Sogar um das Einholen der Angebote für die benötigten Handwerker kümmerte sich Richter selbst. Außerdem sprach er bei Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) vor, der ebenfalls seine Hilfe zusagte, falls die finanziellen Hürden höher als angedacht liegen. Insbesondere durch die Corona-Situation habe sich schließlich das gesamte Vorhaben hingezogen, fügt Richter an. Monatelang lag die Idee brach. Es ging einfach nicht voran.

Storchennest wird per Kran von der Esse gehoben

Leicht werden auch die anstehenden Arbeiten nicht. Denn zunächst muss ein Kran den schweren Horst vom Essenkopf heben. Immerhin besserten die Störche Jahr für Jahr ihr Nest aus, sodass es jetzt reichlich 90 Zentimeter hoch und über anderthalb Meter lang wie breit ist. „Hinzu kommen die Exkremente.“ Richter schätzt daher das Gewicht auf mehrere hundert Kilogramm.

Erfolgreiches Brutpaar: Die Böhlitzer Störche zogen dieses Jahr vier Jungen auf. Laut Aufzeichnungen von Mario Richter passierte das zum letzten Mal vor über 30 Jahren. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Sobald das Nest entfernt ist, bringt die Doberschützer Firma Gerüstbau- und Fassadensanierung Gerald Weimert den Schornstein auf Vordermann. Kunstschmied Steffen Petter aus Nischwitz sorgt dann für das Untergestell aus Metall. Und wenn alle Arbeiten erledigt sind, legt Uwe Seidel, Weißstorchbetreuer für den Regionalbezirk Leipzig, mit Zweigen und Stöcken noch einmal Hand an.

„Ich hoffe, dass wir bis zum Wintereinbruch das Projekt abschließen, damit wir uns im Frühjahr auf ein Wiedersehen mit den Böhlitzer Störchen freuen können“, wünscht sich Mario Richter, der trotz aller zeitraubenden Formalien sein Ziel nie aus den Augen verloren hat. „Hoffentlich belohnt uns Meister Adebar in seinem neuen Heim mit viel Nachwuchs.“

Von Kai-Uwe Brandt