Der morbide Charme des Verfalls – Flachbau der Brikettfabrik Neukirchen

Wer den Begriff „Brikettfabrik Neukirchen“ hört, denkt zunächst sicherlich an das imposante Gebäude, das später zum Cult wurde, also zum Diskotheken-Tempel. Doch auf dem Areal finden sich noch weitere Gebäude, die auf den ersten Blick nicht zu sehen sind. Doch es lohnt, danach Ausschau zu halten. Schließlich halten auch sie einige Überraschungen bereit.

Zur Galerie Lost Places. Verlorene Orte. Damit sind jene Geisterstätten gemeint, die einst in voller Blüte standen und heute nur noch einen Schauer über den Rücken jagen. Eine dieser Geisterstätten ist der Flachbau auf dem Gelände der Brikettfabrik Neukirchen. Hier ist noch uralt-Technik zu sehen.

So zum Beispiel ein Flachbau, der an den noch bestehenden Schornstein angrenzt. Drei Etagen offenbaren sich hier den (sicherlich ungebetenen) Besuchern. Und die sind mittlerweile von einer Müllkippe kaum noch zu unterscheiden. Doch bei genauerem Hinsehen kommen Technikfans hier auf ihre Kosten.

1887 ging die Brikettfabrik in den Betrieb

1887 wurde die Brikettfabrik mit all ihren Nebengebäuden von der Firma „Kohlenwerke und Brikettfabrik Neukirchen-Wyhra“ in Betrieb genommen. Sie gehörte zu dem Zeitpunkt dem Leipziger Unternehmer Adolf Bleichert und produzierte mehr als 80 Jahre lang Kohlebriketts. Von daher rührte auch der Name Bleichert`sches Braunkohlenwerk in Neukirchen-Wyhra. Nach dem Tod Bleicherts – der vielen als Hersteller von Seilbahnen aller Art bekannt sein dürfte – wurde das Unternehmen nahe Borna im Jahr 1906 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, die Produktionsanlagen wurden bis 1911 modernisiert.

Wie sich in diversen Archiven und auch auf Internetseiten findet, wurde die Braunkohle in ihrem Rohzustand sechzig Jahre lang aus dem Tagebau Neukirchen-Petergrube in die Fabrik befördert, wo vier Tellertrockner und vier Brikettpressen ihren Dienst taten. Der Transport der Kohle erfolgte zunächst mithilfe einer etwa 2,4 Kilometer langen Drahtseilbahn, später durch Werksbahnen. Um den Nachschub mit Rohkohle für die Fabrik zu sichern, wurde das Werk 1893 mit dem im Jahr zuvor in Betrieb gegangenen Tiefbau der Grube Wyhra vereinigt und durch eine Luftseilbahn mit der Neukirchener Brikettfabrik verbunden.

Technikfans kommen durchaus ins Schwärmen, wenn sie die Gebäude der Brikettfabrik durchforsten. Quelle: Kathrin Haase, Sirko Konrath, JuliaTonne

Heute entdecken Technik-Fans viele Details früherer Technologien

Weitere Hinweise gibt es darauf, dass bis 1991 in der Brikettfabrik Wärme für die Tagebauanlage Bockwitz erzeugt und eine Töpferei des Braunkohlenkombinates Espenhain betrieben wurde. Der ursprünglich geplante Abriss der Fabrikhallen wurde noch in den 90-er Jahren gestoppt, stattdessen entstand das bei vielen Bornaern bekannte Cult. In weiteren Räumlichkeiten fanden Fitnessstudios und Büros Platz.

Der Flachbau der Brikettfabrik hat sich in eine Mülldeponie verwandelt. Quelle: Kathrin Haase, Sirko Konrath, JuliaTonne

Heute ist von all dem kaum noch etwas zu erkennen. Wer sich aber Zeit lässt und mit Taschenlampe das Areal erkundet, stößt zuweilen noch auf zahlreiche Zeugen der einstigen blühenden Fabrik. Zu entdecken gibt es unter anderem Transportschienen an den Decken und andere Vorrichtungen, mit denen früher schwere Gegenstände von A nach B transportiert worden sind.

Von Kathrin Haase, Julia Tonne