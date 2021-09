Der morbide Charme des Verfalls – das Schloss Zedtlitz

Borna

Im Bornaer Ortsteil Zedtlitz ragt ein imposantes wie verfallenes Gemäuer in den Himmel. Das Schloss steht seit Jahren leer, verkommt mehr und mehr, lässt aber erahnen, was hier möglich wäre. Wer viel Arbeit, Geduld und vor allem Geld nicht scheut, kann aus dem beeindruckenden Gebäude ein echtes Schmuckstück machen.

Bis vor wenigen Wochen noch stand das Schloss Zedtlitz zum Verkauf. Das Immobilienunternehmen Dahler&Company hatte die schlafende Schönheit für 650 000 Euro inseriert. Doch mittlerweile ist das Inserat aus dem Netz verschwunden, scheint das Gemäuer einen neuen Besitzer gefunden zu haben. Welcher Privatinvestor sein Konto dafür geplündert hat, ist vom Unternehmen nicht zu erfahren. Eines aber ist klar: Der oder die bekommt neben dem Schloss einen Schlossgraben, ein riesiges angrenzendes Grundstück im Westen und das Wegerecht von der Straße südlich des Gehöfts. Alles in allem also ein 14 000 Quadratmeter großes Areal. Davon sind allein 1500 Quadratmeter Wohnfläche. Genug Platz, um viele Träume wahr werden zu lassen. Vorausgesetzt, der Kontostand hält mit den Sanierungskosten stand.

Schloss Zedtlitz wurde erstmals als Wasserburg erwähnt

Das Schloss hat schon zahlreiche Eigentümer erlebt – und überlebt. Erstmals wurde im Jahr 1190 eine Wasserburg in „Cedelice“ erwähnt. Besitzer waren Heinrich und Otto von Zedtlitz, die 1191 in einem Naumburger Schenkungsbrief genannt wurden. Der Familie Zedtlitz folgte ab Mitte des 15. Jahrhunderts die Familie von Wolkaw, dann die von Neustadt, 1590 übernahm erneut die Familie von Wolkaw das Anwesen und übergab es im 17. Jahrhundert an die Familie von Draschwitz. Während des Dreißigjährigen Krieges brannte das Schloss aus.

1692 wurde die Familie von Gladebeck Eigentümerin der Ruine. Es dauerte einige Jahre, bis das Schloss wieder aufgebaut wurde. 1706 ließ Christiane Elisabeth von Gladebeck, geborene von Münchhausen und zweite Frau und Witwe des preußischen Kriegsrates Bodo von Gladebeck, das Schloss in zeitgemäßem Barockstil neu aufbauen.

2015 erst kam die Ruine unter den Hammer – für eine geradezu lächerliche Summe

Bis Anfang des 20. Jahrhunderts wechselte das Anwesen stetig seinen Besitzer, bis es im Zuge der Bodenreform 1945/1946 enteignet und von der Gemeinde Zedtlitz übernommen wurde. Die wiederum nutzte es jahrelang als Kindergarten, nach der Wende ging der Eigentümerwechsel dann munter weiter. So kam beispielsweise das imposante Gemäuer 2015 unter den Hammer – für gerade einmal 146 000 Euro.

Zur Galerie Das Schloss Zedtlitz überdauert, dessen Besitzer nicht. Seit Jahrzehnten wechselt das imposante Gebäude seine Eigentümer wie andere ihre Socken. Doch bislang ist jeder Anlauf gescheitert, das Schloss aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken.

Heute ist der einstige imposante Glanz nur noch zu erahnen. Wer ein Schlupfloch in die Ruine findet – und das gibt es – findet sich nach kurzem Gang in einer beeindruckenden Empfangshalle wieder. Dass der eine oder andere Versuch erfolgt ist, hier stellenweise zu sanieren, ist durchaus zu erkennen. Doch die Versuche blieben marginal. So klaffen gerade in den oberen Stockwerken große Löcher in den Böden, ist das blanke Mauerwerk zu sehen, sind die Treppen morsch. Überraschenderweise finden sich hier auch noch Überreste von Tapeten und Mobiliar. Unter anderem ein Wandschrank. Samt Gardine.

Der benachbarte einstige Gutshof gehört nicht mehr zum Ensemble. Er wurde bereits überwiegend sanierte und wird bewohnt. Und die ehemalige Schlossmühle fungiert heute als Hotel.

Anmerkung der Redaktion

Wichtig an dieser Stelle: Lost Places bergen viele Gefahren und dürfen daher nicht auf eigene Faust betreten werden.

Von Kathrin Haase/Julia Tonne