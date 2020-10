Bennewitz/Altenbach

In seiner Freizeit spuckt der Altenbacher André Rotter innerhalb der Gruppe „Artistic for fun“ gelegentlich Feuer. Es scheint, als tue es ihm gut, in einem Leben voller Zündstoff hin und wieder spielend Dampf abzulassen. Kein Wunder: Der gelernte Elektronikfacharbeiter, der heute Kunden im Auftrag einer international agierenden Firma mit Sicherheitstechnik ausstattet, erlebte die dramatische Wendezeit in Leipzig hautnah mit. Im Bürgerkomitee half er aktiv bei der Auflösung der Staatssicherheit.

Der einstige Stasi-Bunker in Machern. Dank dem Einsatz von Freiwilligen wie André Rotter ist er heute Museum. Quelle: Bert Endruszeit

Für ihn ist der 3. Oktober ein Feiertag. Der Vater von fünf Jungs hat sein politisches Engagement nie bereut. Er genieße es jeden Tag, seine Meinung frei äußern zu können. Wer ihn in seinem Wohnort nahe Wurzen besucht, der sieht die Spruchbänder an der alten Scheune schon von der Straße aus: Stoppt den Waffenhandel! Atomkraft, nein danke! Energiewende nicht verkohlen! Bis heute ist der 50-Jährige ein politischer Mensch geblieben.

Als Bausoldat gemustert, als Zivi gearbeitet

Als er etwa so alt wie sein „Großer“ heute war, lehnte er den Dienst mit der Waffe ab. Er wurde als Bausoldat gemustert, gehörte dank der – wie er sagt – friedlichen Revolution zur ersten Generation der Zivildienstleistenden in der späten DDR. Im Mai 1990 trat er seinen Dienst – „eine spannende Zeit“ – in der Psychiatrie Altscherbitz an. „20-Mann-Schlafräume, mitunter fixierten Patienten und Tabletten ohne Ende.“

Der aus Mölkau stammende Rotter brachte sich schon frühzeitig in die evangelischen Jugendarbeit ein. Er bereitete Friedensgebete in der Nikolaikirche mit vor und vertrat seine Junge Gemeinde im Konvent. Ihm missfiel, seine Meinung nur im geschützten Raum offen sagen zu dürfen. „Naja, ein Gutes hatte die Zeit“, holt er augenzwinkernd aus: „Weil ich sowohl zu den Pionieren als auch in die Christenlehre ging, gab es gleich zweimal Geschenke, zur Jugendweihe und zur Konfirmation.“

Teenie unterstützt das Bürgerkomitee

Das in der Nähe von Börln geplante Atomkraftwerk, die Umweltverschmutzung in Espenhain, die Verhaftungen beim Leipziger Straßenmusikfestival – der atemberaubende Herbst 1989 mit den Montags-Demonstrationen habe sich angekündigt, sagt Rotter. Als 19-jähriger „Milchbart“ saß er am Telefon und unterstützte das Bürgerkomitee Leipzig. Er half mit, geheime Abhöranlagen, Militärobjekte und konspirative Wohnungen zu enttarnen.

André Rotter als damals 19-Jähriger bei seiner Arbeit im Leipziger Bürgerkomitee. Quelle: privat

An etlichen Wochenenden fuhr er nach Machern, um den dortigen Stasi-Bunker zu sichern. In der Folge tingelte er durch ganz Ostdeutschland, um Betten, Fernschreiber und Funkgeräte herbei zu schaffen: „60 Ehrenamtliche wollten den ausgeräumten Bunker wieder originalgetreu einrichten“, so Rotter. Der Wunsch, den Bunker als Museum zugänglich zu machen, erfüllte sich. 1996, am Tag des offenen Denkmals, strömten 3000 Leute herbei.

Einmal Jugendarbeit – immer Jugendarbeit

2001 zog Rotter, frisch verheiratet, nach Altenbach. Er erwarb die äußerst baufällige ehemalige Dorfschmiede. Stück für Stück sanierte er das Denkmal. Nach seiner sechsjährigen hauptamtlichen Tätigkeit in der Gauck-Behörde arbeitete er in verschiedenen Projekten noch bis 2004 beim Bürgerkomitee im Museum in der Runden Ecke. Der kirchlichen Jugendarbeit ist er treu geblieben. Jedes Jahr organisiert er regionale Workcamps.

Von Haig Latchinian