Deutschlands größtes Wettkrähen gibt’s in Köllmichen

Köllmichen/Merschwitz

Grimma ähnelt einer Matroschka. Ein Dorf steckt im anderen. So ist das einverleibte Ex-Städtchen Mutzschen nur noch einer von 64(!) Ortsteilen. Zu Mutzschen wiederum gehört das Minidorf Köllmichen. Was kaum einer weiß: Einen haben wir noch! So geht selbst Köllmichen noch schwanger – mit dem Mini-Mini-Dorf Merschwitz.

Dieses ist so winzig, dass es oft unterschlagen wird. Selbst die Merschwitzer sind sich mit ihren elf Hanseln offensichtlich zu unbedeutend. Wie sonst ist es zu erklären, dass die Merschwitzer ihr kultiges Köllmichener Hähnewettkrähen generös der doppelt so großen Metropole, eben Köllmichen, zuschlagen?

Schon an den Zufahrtsstraßen wird auf des Hähnekrähen in Köllmichen aufmerksam gemacht. Quelle: MTL-Picture

Dabei haben doch die Kleinsten sonst immer die größte Gusche. Das ist bei den Menschen nicht anders als bei den Hähnen. So wundert es auch nicht, dass beim Wettkrähen ausgerechnet ein Urzwerg mit 223 Anschlägen in der Stunde den Rekord hält. Urzwerg? Das ist der Kleinste aller Gockel. Ah, ja.

Einzug ins Guinnessbuch der Rekorde?

Aber in Merschwitz tut sich was. Denn jetzt gehen die elf Hanseln in die Offensive, wollen als größtes Wettkrähen Deutschlands gar ins Guinnessbuch der Rekorde. Recht so, findet Christoph Günzel. Er habe recherchiert und sei landesweit auf nichts vergleichbares gestoßen, sagt der Präsident vom Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter.

Zum 20. Geburtstag des Köllmichener Hähnekrähens ist er persönlich vor Ort. Auf dem Bauernhof überreicht er dem gastgebenden Wilfried Große die Bundesmedaille. Der goldene Orden zeigt das Konterfei von Dr. Carlheinrich Engelmann. Der einstige Leiter des Instituts für Kleintierzucht an der Universität in Rostock galt als großer Geflügelgenetiker.

Fachsimpeln unter guten Bekannten: Cheforganisator Wilfried Große (r.) im Gespräch mit seinem einstigen Landwirtschaftsausbilder Klaus Fischer. Quelle: MTL-Picture

„Anders als die Wessis konnte der Herr Doktor nicht nur bis drei zählen“, sagt es Gerhard Beyer, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Der Lehrer aus Bennewitz bei Wurzen ist einer von 260 Bundesehrenmeistern. Insgesamt hat die Organisation 140 000 Mitglieder und gilt damit als größter Kleintierzuchtverband weltweit.

Rekordbeteiligung zum runden Geburtstag

Wilfried Große, Chef der veranstaltenden Geflügelzüchter von Mutzschen und Wermsdorf, ist den Tränen nahe. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause und etlichen Anträgen sei es gelungen, die Tradition des Wettkrähens wiederzubeleben. 150 Teilnehmer sind mit 224 Hähnen gekommen, dazu fast 1000 Besucher – so viele wie noch nie.

Blechlawine: Der ganze Ort Köllmichen ist zum Hähnewettkrähen mit Autos aus nah und fern zugeparkt. Quelle: MTL-Picture

„Werte Krähfreunde“, holt das mit Gockelmütze gekrönte Oberhaupt aus. „Horcht her! Wir sind das größte Wettkrähen Deutschlands!“ Die Menge jubelt. In der Morgenkühle braucht sie nicht viel, um glücklich zu sein: Volkmar Köditz aus Schkortitz beißt in die Bratwurst. Mirko Schumann aus Mahlis stößt mit Bier an. DJ Patrick Andrä spielt Florian Silbereisen.

Der etwas andere Osterspaß am Rand, eine Mini-Dampflok zum Mitfahren für kleine und große Besucher. Quelle: MTL-Picture

In Köllmichen ist die Welt noch in Ordnung. Der Eintritt ist hier frei. Jeder, der einen Hahn dabei hat, bekommt eine Goldmedaille. Eberhard Träger schreibt die Urkunden per Hand. Stefan Müller gestaltet die Käfigschilder. Wie die Hühner auf der Stange sitzen die Wertungsrichter vor dem Federvieh. Für jeden Schrei gibt es einen Strich.

Rahmenprogramm für die Kinder

Weil das Leben viel zu ernst sei, sind Lachhühner erstmals in der Wertung. Zur Freude der großen und kleinen Kinder dampft draußen die Eisenbahn im Kreise. Thoralf Strempel befeuert den Kessel noch mit der guten alten Kohle. „Mein Sohn Manuel hat fünf Jahre an der Lok gebaut“, sagt der Schausteller. Heiko Große bietet derweil Kutschfahrten mit seinen Eseln an.

Wie die Hühner auf der Stange sitzen die Wertungsrichter vor den Käfigen und zählen die Anschläge der Hähne. Quelle: MTL-Picture

„Eseln?! Ich glaub, mein Schwein pfeift! Das sind Ponys! Scarlet und Alisa“, stellt der Kutscher richtig. Im Stall können Kühe bewundert werden. In der Scheune tummeln sich niedliche Gössel unterm Heizstrahler. Maritta Scholz und Enkelin Lea aus Nitzschka beobachten am Schaufenster des Brutkastens, wie Küken aus ihren Eiern schlüpfen.

Der erste Kampf im Leben eines jeden Federviehs ist das Schlüpfen aus dem Ei, was man hier hautnah miterleben kann. Quelle: MTL-Picture

Hausherr Große, selbst dreifacher Europameister in der Putenzucht, erläutert, wie genau die kleinen Kerlchen aus dem Ei kommen: „Die Küken haben einen Eizahn auf dem Schnabel. Mit diesem pickern sie mehrere Löcher. Dann drehen sie sich wie die Erde um die Sonne. Dadurch klappt die Schale auf. Dann ist der Weg frei.“

Attraktionen jenseits der Käfige

Fleischer Dirk Neumeister schmückt sich nicht mit fremden Federn: „Die Erbsensuppe hat Mutti Elona gekocht. Schon in der Nacht stand sie an der Gulaschkanone.“ Maritta Peterson schlüpft ins Kostüm und mimt das Huhn vom Dienst. Thomas Wentzlaff, Christian Sonntag und Claus Hänsel hoffen, dass ihre Hähne die Schüchternheit ablegen. Sie seien doch sonst solch eitle Gockel.

Frank Wackwitz ist mit seinem Zwerghuhn aus Staucha bei Lommatzsch angereist. Quelle: MTL-Picture

Indes begrüßt Wilfried Große seinen alten Lehrausbilder vom Volksgut Mügeln: Klaus Fischer ist ein Star. Als 2006 Landesgartenschau in Oschatz war, stellte er mit 1200 Mann die bis dahin längste Polonaise der Welt auf die Beine. Der Mutzschener Spielmannszug musiziert. Im stillen Kämmerlein ermitteln Beate Große, Annelies uns Thomas Träger die Sieger.

„Werte Krähfreunde, horcht her, wir kommen zur Siegerehrung“. Wilfried Große gratuliert den Gewinnern: Gerald Gabriel setzt sich bei den Großen Hähnen durch. Sein Schützling krähte 145-mal in der Stunde. Wolfgang Kalusoks Zwerghahn schrie 113-mal. Der Urzwerg von Richard-Hagen Zschernig kam auf 80 Anschläge. Triumphator mit seinem Lachhuhn: Detlef Hildebrandt.

Kikeriki!!! Wer so oft wie möglich den Schnabel aufreißt, hat gewonnen. Quelle: MTL-Picture

Da lachen doch die Hühner. Denn die Ergebnisse stellen alle bisherigen „Feldforschungen“ der Köllmichener Krähfreunde auf den Kopf. Hatten zuletzt die Kleinsten immer die mit Abstand größte Gusche, war es im Mini-Mini-Ort Merschwitz diesmal genau andersherum. Frei nach Wilhelm Busch gilt: Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt.

Von Haig Latchinian