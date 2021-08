Die Kirchgemeinde Parthenaue-Borsdorf sucht einen neuen Kantor

Borsdorf

Nach seinem Sommerurlaub wartet auf Thomas Enge traditionell ein großer Berg an Arbeit. In diesem Jahr allerdings gibt es für den Pfarrer der Kirchgemeinde Parthenaue-Borsdorf besonderen Handlungsbedarf in einer Angelegenheit, die die Gemeindemitglieder unmittelbar berührt.

Nämlich die Suche nach einem neuen Kantor respektive einer neuen Kantorin. Der bisherige nämlich, Frieder Flesch, wird der Kirchgemeinde zum 30. September nach nur reichlich eineinhalb Jahren den Rücken kehren, um künftig im Kohrener Land tätig zu sein.

Kirchenchor digital zusammenzuhalten

„Sein Weggang tut mir auch vor dem Hintergrund sehr leid, dass seine Zeit bei uns von Anfang an bis zum Ende vom Virus geprägt gewesen ist“, so Enge, der seinen scheidenden Kantor in den höchsten Tönen lobt. „Er hat sich sehr viel Mühe gegeben, den Kirchenchor auf digitalem Weg zusammenzuhalten“, so der Borsdorfer Pfarrer.

Dieser allerdings hat kaum Zeit, Klage zu führen, sondern ist vielmehr zum zeitnahen Handeln angehalten. „Gottesdienste sind ohne Musik schlichtweg nicht möglich“, so Thomas Enge. Deshalb werde er das Problem schnellstmöglich mit seinem Kirchenvorstand besprechen, um gemeinsam mit diesem eine Entscheidung zu treffen, ob man die Stelle ausschreiben oder aber sich auf anderen Wegen um deren Neubesetzung bemühen wolle.

Hoffen auf Unterstützung

Letzteres Vorgehen ist der Kirchgemeinde deshalb möglich, weil die Kantorenstelle keine auf Vollzeitbasis ist. Zudem nimmt die Kirchgemeinde im Muldentaler Nordwesten gemeinsam mit jener in Kühren-Burkartshain insofern eine Sonderrolle innerhalb des Kirchenbezirkes Leipziger Land ein, als sie das Kantoren-Salär zu 100 Prozent aus den eigenen Einkünften erwirtschaftet.

„Wir hoffen, dass wir in der Übergangszeit von den Kantorinnen und Kantoren aus den umliegenden Kirchgemeinden unterstützt werden“, so Enge. Er sei sich aber bewusst, dass dies insbesondere in der Weihnachtszeit keine leichte Aufgabe werden wird.

Nähe zu Leipzig ist Vorteil

Grundsätzlich ist der Borsdorfer Pfarrer aber optimistisch, die Kirchenmusik in seiner Gemeinde zeitnah wieder zuverlässig abdecken zu können. „Sicherlich wird es schwer werden, wieder einen ausgebildeten C-Kantor zu finden. Unser großer Vorteil ist aber die Nähe zur Musikstadt Leipzig, in der immer wieder junge Kirchenmusiker nachrücken, die die Gelegenheit dankbar annehmen, sich als Kantor ein Zubrot zu verdienen“, so Thomas Enge. „Wäre ich Pfarrer im Erzgebirge, würden meine Sorgenfalten ungleich tiefer sein.“

Dessen ist sich auch der Kirchenmusikdirektor im Kirchenbezirkes Leipziger Land, Jens Staude, bewusst. „Die Kohrener Stelle neu zu besetzen, die die letzte vakante im Kirchenbezirk gewesen ist, war schwierig genug“, so der Kirchenmusiker, der parallel als Kantor und Organist an der Bornaer Marienkirche tätig ist. Dass dies um den Preis einer neu entstandenen Vakanz in einer anderen Kirchgemeinde des Kirchenbezirkes gelang, sei zwar einerseits bedauerlich. „Andererseits weiß ich aber um die Attraktivität der Borsdorfer Stelle und bin hinsichtlich ihrer Neubesetzung entsprechend zuversichtlich“, so Staude.

Von Roger Dietze