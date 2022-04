Trebsen

„Wir haben uns entschieden, es darf kein drittes Jahr Ausfall geben“, macht Uwe Bielefeld sich und einer riesigen Fangemeinde Hoffnung. Mit seinem Team vom Rittergut Trebsen steckt er voll in den Vorbereitungen der 21. internationalen Highland-Games, die am 17. und 18. September laufen sollen. Das Programm steht schon weitestgehend, nur in der Finanzierung klafft noch eine Lücke.

Vergangenes Jahr und im Jahr davor stand bereits im Frühjahr fest: Das wird wegen der Corona-Lage nichts. Jetzt sieht der Förderverein Rittergut Trebsen hingegen gute Chancen, die Tradition der größten Schottenspiele in Festland-Europa fortzusetzen. „Wir haben deshalb Uwe Schimmel als Veranstaltungsmanager eingestellt“, sagt Vereinschef Bielefeld. Jener Uwe Schimmel, der die Highland-Games zwölf Jahre lang in Machern und danach in Trebsen maßgeblich organisiert hatte. „Er ist unser bestes Pferd im Stall“, bekräftigt Bielefeld.

Somit ließ sich die durchaus diskutierte Idee, sich von der Veranstaltungsreihe grundsätzlich zu verabschieden und kleinere Brötchen zu backen, ad acta legen. „Wir können sie doch nicht aus der Hand geben, zumal wir jetzt eine schottische Partnerstadt haben!“, gibt sich Schimmel kämpferisch. Während der bislang letzten Highland-Games im September 2019 hatten Trebsens Bürgermeister Stefan Müller (CDU) und Irene McLoughlan vom Blackforder Gemeinderat auf der Bühne jene Urkunde unterschrieben, die beide Kommunen auf Dauer verbinden soll.

Partner ziehen mit

„In den vergangenen zwei Monaten führte ich viele Gespräche“, erklärt Schimmel. „Und wir freuen uns, dass fast alle unsere Partner noch existieren, was nach dieser langen Zeit der Pandemie nicht selbstverständlich ist. Sie wollen uns unterstützen, als Künstler, Techniker und Sponsoren.“ So könne sich das Programm an dem orientieren, was die Besucher gewöhnt sind. Einziges Manko: Der Freitag als Veranstaltungstag fällt zumindest bei dieser Ausgabe weg.

Programm steht weitgehend

Besonders freut sich Schimmel, wieder eine Pipe-Band-Competition präsentieren zu können. „Wenn wir sie jemals verlieren, würden wir sie nie wieder kriegen“, warnt er. Zu erleben seien außerdem Einzel- und Mannschaftswettbewerbe unter anderem in den Disziplinen Baumstammweitwurf, Gewichthochwurf und Fassrollen. „Es gibt wieder Hundeshow, Schauschafehüten und Falknervorführung“, zählt der Veranstaltungsmanager auf. „Die Kinder-Highland-Games verfrachten wir vom Rand in die Mitte des Platzes.“ Vielleicht kämen etwas weniger Händler.

Eintritt wird teurer

„Wir sind sehr positiv gestimmt und legen alle Kraft rein, ein tolles Fest auf die Beine zu stellen“, versichert Uwe Schimmel. Die Finanzierung konnte allerdings noch nicht hundertprozentig geklärt werden. Zwar wird der Preis für eine Tageskarte von 12 auf 15 Euro steigen, was maßgeblich zu einem kalkulierten Gesamtgewinn der Highland-Games in Höhe von 19 700 Euro beiträgt. Diese Summe deckt aber nicht den Bedarf, den der Verein für den Kulturbetrieb übers ganze Jahr hat. „Uns fehlen noch 14 700 Euro“, bedauert Uwe Bielefeld.

Bitte um Unterstützung der Stadt

Um über die Runden zu kommen, bittet er die Kommune um Hilfe. „Bisher unterstützten wir die Stadt, indem wir ihr kostenlos unsere Bühne abgaben. Diese wollen wir aber dauerhaft in unserer Scheune installieren. Deshalb wäre es gut, wenn sich die Stadt eine eigene Bühne anschafft, die sie zu den Highland-Games im Schlosspark aufbaut, aber auch für andere Veranstaltungen nutzen kann“, schlägt er vor. „Das würde uns eine Entlastung von rund 3000 Euro bringen.“

Weitere Einsparungen von zusammen 6500 Euro rechnet er vor, wenn Trebsen auch die Ton- und Lichttechnik der Bühne sowie die Miete für ein bis zwei Festzelte übernimmt und außerdem dem Verein die Betriebskosten für den Schlosspark erlässt. „Dann bleiben nur noch Mehrkosten von 5200 Euro, für die wir noch keine Lösung haben“, sagt Bielefeld.

Bürgermeister sagt Hilfe zu

„Ich denke, in dieser Größenordnung können wir den Verein unterstützen“, meint Bürgermeister Müller, der dazu das Gespräch mit der Kämmerin suchen will. „Immerhin handelt es sich um das größte Fest auf unserem Gebiet, und wir als Stadt organisieren gar keins.“ Den Stadtrat weiß er hinter sich. „Wenn wir kein klares Bekenntnis zu den Highland-Games abgeben, werden wir etwas verlieren, was weit über unsere Grenzen hinaus bekannt ist“, fasst Markus Praprotnick (CDU) die Meinung vieler Abgeordneter zusammen.

Er schlägt vor, die Einwohner mehr in die Vorbereitungen und Durchführung der Schottenspiele einzubinden. Bislang haben sich die Feuerwehren engagiert und auf Aufwandsentschädigungen verzichtet. Ein Aufruf soll nun auch an die Vereine und Bürger ergehen.

Von Frank Pfeifer