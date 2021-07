Brandis

Dokumente speichern und mit anderen teilen, Chats führen oder Videokonferenzen abhalten, das alles kennt der Internetnutzer seit geraumer Zeit. Und trotzdem hat sich für die Menschen in der Region Partheland jetzt eine ganz neue Welt eröffnet. Seit Montag verfügen sie offiziell über eine gemeinsame digitale Kommunikationsplattform, die sicherer sein soll als bestehende Anwendungen und darüber hinaus mehrere Funktionen in sich vereint.

Sie heißt PartheCloud und lässt die Entwickler auf Wolke sieben schweben. „Wir bündeln in ihr viele Dinge“, erklärt Michael Kubach von der Leipziger Firma Beratungsraum, die das Projekt inhaltlich begleitet. Zu den erwähnten Funktionen können Bürger, Vereine und Institutionen auch einen Kalender teilen oder sogar Umfragen auf interkommunaler Ebene starten. Spätere Erweiterungen der Angebotspalette werden ins Auge gefasst.

Kein Datenweg über Amerika

„Sämtliche Daten bleiben in der Region“, versichert Thomas Witt von der NU Informationssysteme GmbH Riesa, die für die technische Umsetzung des Vorhabens verantwortlich ist. „Sie werden nicht zwischendurch nach Amerika geschickt.“ Besprechungen würden nur temporär während des Gesprächs gespeichert und nach Abschluss der Konferenz gelöscht. Kubach schlussfolgert: „Das ist das beste, was derzeit in Sachen Datenschutz und Sicherheit existiert.“

Alle Nutzungsarten kostenlos

Um in die neue Welt einzusteigen, muss der Nutzer einfach parthe.cloud in die URL-Zeile seines Browsers eingeben. Unter dem Stichwort „Mitmachen“ kann sich jeder anmelden, der in Belgershain, Borsdorf, Brandis, Großpösna, Machern, Naunhof und Parthenstein wohnt. Die Angebote sind kostenlos, niemand muss eine Lizenz kaufen.

Brandiser Bibliothek richtet Raum in Cloud ein

Fünf erste Gruppen und Einrichtungen haben sich schon ihre eigenen Räume geschaffen. So zum Beispiel die Stadtbibliothek Brandis. „Wir stellen dort den Bürgern unsere Formulare wie zum Beispiel das für Anmeldungen zur Verfügung“, beginnt deren Leiterin Franziska Rolff eine Aufzählung. „Außerdem können wir uns mit unseren Nutzern unterhalten, unter anderem darüber, wer gerade welches Buch las. Die Buchhändlerin im Ort könnte Tipps geben. Ansonsten finden sich Termine in der Cloud, wie der Start des diesjährigen Sächsischen Buchsommers.“

Angebote lassen sich erweitern

Künftig seien darüber hinaus Buchempfehlungsvideos und Tutorials geplant, in denen unter anderem erklärt werden soll, wie mit E-Book-Readern umgegangen wird. Die Grenzen des Machbaren würden sich also stetig verrücken lassen. Sogar Lesungen könnten laut Rolff virtuell veranstaltet werden, falls nochmals das öffentliche Leben eingeschränkt werden sollte.

Neue Form der Bürgerbeteiligung

Beim Stichwort Öffentlichkeit setzt der Brandiser Bürgermeister Arno Jesse (SPD) an. „Wir wollen eine neue Kultur des Miteinanders schaffen und in diesem Zuge unsere Verwaltung öffnen, um alle Bevölkerungsgruppen an der Entwicklung unserer Gemeinde zu beteiligen“, sagt er. „Die Cloud passt gut in dieses Konzept hinein, indem sie neue Formen der Bürgerbeteiligung und des Bürgerengagements schafft.“ Finanziert wurde deren Entwicklung über das Bundesinnenministerium, das Geld für das regionale Open Government Labor zur Verfügung stellt, das Brandis im vergangenen Jahr geworden ist.

Schulungen angekündigt

„Während der Corona-Krise haben viele Menschen den Umgang mit Apps wie Teams und Zoom gelernt“, meint Jesse. Deshalb seien sie in der Lage, auch die PartheCloud zu nutzten. Für jene Bürger oder Vereine, die sich schwer damit tun, verspricht der Bürgermeister zentrale Schulungen. Seine Borsdorfer Amtskollegin Birgit Kaden (CDU) meint: „Das ist doch mal etwas, was die Bürger greifen können.“

