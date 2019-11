Die Roitzscherin Brigitta Findler nimmt Abschied vom Ehrenamt

Wurzen

Als Brigitta Findler im Februar 2014 das Ehrenamt der städtischen Seniorenbeauftragten übernahm, endete eine fast viereinhalbjährige Vakanz. Seither kümmerte sich die Roitzscherin um die Belange älterer Bürger und führte jeden letzten Donnerstag im Monat in den Räumen der Volkssolidarität Wurzen eine Sprechstunde durch.

Bewerbungen schriftlich an die Stadtverwaltung

Wie die Kommunalverwaltung jetzt mitteilte, will Findler ihre Tätigkeit auf eigenen Wunsch hin zum 31. Dezember abgeben. „Daher sucht die Stadt Wurzen ab 2020 einen neuen engagierten Ansprechpartner, der die Interessen der Senioren vertritt“, sagte Sprecherin Cornelia Hanspach. Aufgabe des oder der Seniorenbeauftragten sei es, die Stadträte auf Konfliktpotenziale, Förder- oder Hilfsangebote aufmerksam zu machen, Sprechzeiten abzusichern sowie an den für seinen beziehungsweise ihren Bereich wichtigen Parlamentstagungen mit beratender Stimme teilzunehmen.

„Wer diese interessante und ehrenamtliche Arbeit gern übernehmen möchten“, so Hanspach, „kann sich bis Ende des Jahres schriftlich unter dem Stichwort Seniorenbeauftragter an das Büro von Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) wenden – Friedrich-Ebert-Straße 2 in 04808 Wurzen.“

Senioren bemängeln vor allem schlechte Fußwege

Für Findler zählte bislang stets der direkte Kontakt, weshalb sie von Beginn an für einen Sprechtag plädierte. Jedoch, erwähnte sie in ihrer letzten Bilanz vor den Volksvertretern, fiele die Resonanz darauf recht unterschiedlich aus. Im Schnitt nutzten drei bis vier Rentner den Service. Was dabei öfters angesprochen wurde, sei der teils schlechte Zustand von Fußwegen in der Innenstadt, der Mangel an Sitzplätzen, aber auch Falschparker, die insbesondere Senioren mit Rollator zu einem mühevollen Hindernislauf zwingen.

Wo es ging, half Findler und stand selbst über die beiden Sprechstunden hinaus für Fragen oder Lösung von Problemen zur Verfügung. Schließlich, betonte die demnächst scheidende Ehrenamtlerin, benötige eine Stadt wie Wurzen angesichts einer immer älter werdenden Bevölkerung in jedem Fall ein Bindeglied zu den Senioren.

Von Kai-Uwe Brandt