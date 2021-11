Die Wildkatze soll in Nordsachsen angesiedelt werden

Lossatal/Hohburg

Gut möglich, dass sich Hohburg in nicht allzu ferner Zukunft mit dem Namenszusatz „Wildkatzen-Dorf“ schmücken kann. Ein Anfang jedenfalls ist gemacht: Die Lossataler Gemeindeverwaltung wird in den nächsten Tagen eine Plakette „Rettungsnetz Wildkatzen“ zieren.

Deren Erhalt wurde Bürgermeister Uwe Weigelt (SPD) am Sonnabendvormittag angekündigt. Dass der passionierte Waidmann und Naturfreund sie nicht direkt aus den Händen von Almut Gaisbauer, ihres Zeichens Projektleiterin Rettungsnetz Wildkatze innerhalb des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND), entgegennehmen konnte, hatte - natürlich - mit dem Virus zu tun.

Lossatal ist Pilotregion

Dieser nämlich verhinderte einen im Hohburger Kulturhaus geplanten Runden Tisch unter dem Motto „Gemeinsam grüne Wege gehen“, zu dem sich auch Sachsens grüner Staatsminister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, Wolfram Günther, angemeldet hatte.

Nicht ohne Grund ist das, was sich hinter dem Motto verbirgt, politisch ganz weit oben angesiedelt. Denn der Freistaat ist das erste Bundesland, in dem ein Wildkatzen-Monitoring in Kombination mit einer Gewässer-Renaturierung in Kraft gesetzt wird. Und das Lossatal gehört zu den Pilotregionen.

Der Wildkatze auf der Spur: Mittels mit Baldrian getränkten Stäben, an denen sich die Tiere reiben und Haare zurücklassen, verschaffen sich Naturschützer in verschiedenen Regionen der Republik einen Überblick über die Populationen. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Ziel ist es dabei, erläuterte Almut Gaisbauer im Rahmen einer kurzfristig einberufenen Runde im Digitalformat, mittels Wildkatzenkorridoren größere zusammenhängende Naturräume zu schaffen, die Voraussetzung für die Wiederansiedlung der Art sind. „Wir betrachten die Wildkatze dabei als Leitart, der, hat sie sich erst einmal angesiedelt, weitere Tierarten folgen werden“, so Gaisbauer.

Dieser zufolge bieten sich im nordsächsischen Raum im Bereich der Verknüpfung von vorhandenen Naturräumen zum einen Wermsdorfer Forst und Dahlener Heide und zum anderen letztere und die Dübener Heide. Bei der Verbindung der beiden Heide-Landschaften kommt der Lossa eine zentrale Bedeutung zu.

Renaturierung der Lossa

Mittels entsprechender Maßnahmen soll das für die Kommune im nördlichen Landkreis namensgebende Fließgewässer sukzessiv wieder in seinen gewässertypspezifischen Zustand versetzt werden, wofür auch Flächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung genommen werden sollen.

Eine Initialpflanzung aus Bäumen und Büschen soll ferner bei der Entstehung einer natürlichen Begleitstruktur helfen. Diese naturnahe Entwicklung der Lossa, so heißt es in der Projektbeschreibung, begünstige dabei nicht nur die Entstehung von vielfältigen Habitaten, sondern komme auch der Biotopverbundfunktion für die Leitart Wildkatze zu Gute.

Hohe Gesprächsbereitschaft

Dass das Pilotprojekt ausgerechnet im Lossatal angesiedelt ist, hat auch und vor allem mit der hier vorhandenen Unterstützung seitens der Kommune und der Landwirte namentlich der Familie von Carlowitz zu tun. „Die bisherige Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren hat mir großen Spaß bereitet, die Gesprächsbereitschaft war von Anbeginn an hoch“, berichtet Almut Gaisbauer.

Und der Lossataler Bürgermeister kündigte weitere Naturprojekte an. Nach der bereits ins Werk gesetzten Freilegung der Rietzschke habe man selbiges mit dem Tauchnitzgraben vor. „Wir sind durchaus stolz darauf, als kleine 6000 Einwohner-Gemeinde nicht nur die Daseinsfürsorge im Auge zu haben, sondern uns darüber hinaus für den Naturschutz zu engagieren“, so Weigelt.

Bürger sind mit im Boot

Auf ein solches Engagement seitens der Bürgerschaft setzt auch der BUND bei seinem Lossa-Projekt „Gemeinsam grüne Wege gehen“. „Wir wollen für die Umsetzung nach Möglichkeit keine Firmen einsetzen, sondern hoffen auf die Unterstützung der Menschen vor Ort“, betont Almut Gaisbauer. Und kündigt an, dass der erste Spatenstich für das Projekt mit einem großen Pflanzfest verbunden werden soll.

Geplant sei ferner ein Lehrpfad bei Heyda, auf dem an verschiedenen Stationen Themen wie der Biotopverbund und der Gewässerrenaturierung erklärt und Wissenswertes über die Leitart Wildkatze spielerisch vermittelt werden sollen. Des Weiteren ist in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern ein Imagefilm in der Planung.

Von Roger Dietze