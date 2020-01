Die drei Säulen des Gymnasiums in Wurzen

Wurzen

Die 703 Schülerinnen und Schüler sowie 65 Lehrkräfte und sieben Referendare im Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasiums Wurzen haben sich mit einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit präsentiert. „Mit all dem, was wir im Unterricht machen, methodisch und materiell“, versicherte Schulleiterin Marina Schwarzbach stellvertretend für ihre Lehrerschaft. Sie verschwieg nicht, dass der eine oder andere Wunsch noch offen ist. „Hier besonders die Digitalisierung. Dafür bauen wir auf den Digitalpakt und sind mit der Stadt als unserem Schulträger im Benehmen, dass es mit der Umsetzung vorwärts geht. Die Verkabelung als erster Bauabschnitt hat schon stattgefunden“, freute es die Schulleiterin.

Neuzugänge im Fokus

Besondere Zielgruppe des Aktionstages waren jetzige Viertklässler, die an diese Bildungseinrichtung wechseln würden. Wichtig aber sei, so die Schulleiterin, „dass sich die Eltern ein eigenes Bild machen sollten – was spricht für und was gegen unsere Schule.“ Ergo: „Wir freuen uns natürlich über jeden Neuzugang, wollen aber niemanden blenden. Die Eltern sollten mit ihrer Schulwahl für sich und ihr Kind ein gutes Gefühl haben“, betonte Schwarzbach.

Marek Ducherow spielt im Schulklub auf der Gitarre. Quelle: Frank Schmidt

Für Maria Ostwald, die mit ihrem Sprössling Thomas kam, ist das Gymnasium vertrautes Terrain. Sie war Absolventin dieser Schule. „Das Gebäude ist natürlich das alte, aber organisatorisch hat sich vieles verändert mit der Zeit. Dennoch freue ich mich, dass mein Junge hier mal lernen wird und großes Interesse für naturwissenschaftliche Fächer zeigt“, sagte die Mutter. Mia Viertel ist Fünftklässlerin und damit ein Neuzugang. „Am Anfang gab es noch einige Orientierungsprobleme in dem so großen Schulgebäude, aber inzwischen finde ich mich sehr gut zurecht“, erzählte das Mädchen.

Ehrenamtliche engagieren sich

Das Konstrukt des Gymnasiums wird von gleich mehreren Säulen getragen. Da engagieren sich zum einen der Förderverein, zum anderen der Elternrat und schlussendlich auch der Schülerrat. Mit aktuell 375 Mitgliedern präsentierte sich der Förderverein als stärkste Fraktion. „Wir unterstützen sehr viele Projekte“, erklärte Vereinschefin Maja Schröber und nannte beispielgebend so manchen Schüleraustausch, die Bereitstellung von Preisen für Schulsportveranstaltungen oder auch materiell-technische Ausstattungen für den Unterricht. „Damit möchten wir den Schulalltag für alle Klassenstufen bereichern“, fasste Schröber zusammen.

Mario Großkopf indes umschreibt die Ziele des Elternrates. „Wir helfen, Problem der Eltern zu lösen. Und zwar im Verbund mit der Schule und der Stadt, je nachdem. Und bei Bedarf können wir auf Hilfe vom Kreis- oder Landeselternrat bauen“, sagte er.

Schülerrat mahnt Mitarbeit an

„Uns ist es wichtig, die Schule, in der wir ja doch einige Jahre lernen, sozial mitzugestalten“, formulierte Schülersprecher Max Ritter das Ziel des Schülerrates. Gleichwohl er keine großen Probleme kenne, würde er sich dennoch eine „deutlich verbesserte Zusammenarbeit mit den Klassensprechern“ wünschen. „Die sind unser Bindeglied zu den Klassen, und da gibt es schon noch einige Defizite“, ließ der Youngster aufhorchen.

Am Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasiums Wurzen werden über 700 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Quelle: Frank Schmidt

Von Frank Schmidt