Die gute Stube zum Konzertsaal machen

Es gab Zeiten, da gehörte Hausmusik zum guten Ton in bürgerlichen Familien oder auch in anderen Gruppen. An diese Tradition will der Leipziger Verein Notenspur anknüpfen und lädt deshalb dazu seit sieben Jahren an private Veranstaltungsorte in Leipzig ein. Jetzt soll es auch in Häusern, Gärten und Wohnungen außerhalb der Großstadt klingen. Am 20. November findet die erste Hausmusiknacht im Landkreis Leipzig sowie in Nordsachsen statt, teilt Karoline Konrad, ihres Zeichens Projektkoordinatorin jüdische Musikprojekte beim Notenspur-Verein, mit. Dafür sind bis zum Montag Anmeldungen möglich.

Die Wohnung wird zum Konzertraum

Die Idee hinter der Hausmusik ist relativ schlicht. Privatpersonen stellen ihre Wohnungen etc. zur Verfügung und machen sie auf diese Weise zum Konzertraum, der auch von Fremden besucht werden kann. Konkreter Termin dafür ist der 20. November, wenn an möglichst vielen Orten zwischen Thallwitz und Regis-Breitingen musiziert wird – und zwar ab 19 Uhr. Es handelt sich nach Angaben von Koordinatorin Konrad nicht um ein Sammelkonzert, dafür aber um gleichzeitige Musikveranstaltungen an vielen verschiedenen Orten. In Leipzig liegen dafür schon 40 Anmeldungen vor, und auch jenseits der Großstadt gibt es bereits Interessenten, die mitmachen wollen. Dazu gehören etwa die Hofmusikschule in Großpötzschau und die Musikschule in Brandis.

Ungewöhnliche Orte

„Es geht um ungewöhnliche Orte, an denen sonst keine Konzerte stattfinden“, so Karoline Konrad. Die Gastgeber fungieren bei der „Nacht der Hausmusik“ als Veranstalter und haben deshalb auch auf die Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln zu achten. Bei den Musikern sollte es sich um Leute mit einer gewissen musikalischen Ausbildung handeln, die ein wenigstens halbstündiges Programm auf die Beine stellen können.

Interessenten können sich melden

Interessenten, ob als Gastgeber oder Musiker, können sich bis zum Montag anmelden – unter www.notenspur-leipzig/hausmusik. Ab Anfang November haben dann auch Besucher die Möglichkeit, sich für eine der Veranstaltungen anzumelden. Der Verein Notenspur hat es sich zum Ziel gesetzt, die außergewöhnlich große Musiktradition der Stadt Leipzig erlebbar und hörbar zu machen.

Von Nikos Natsidis