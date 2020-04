Die letzte Gemeinderatssitzung mit Borsdorfs Bürgermeister Ludwig Martin

Borsdorf

Seine letzte Gemeinderatssitzung hätte sich der Borsdorfer Bürgermeister Ludwig Martin ( CDU), der am 7. Mai das Zepter an Birgit Kaden ( CDU) übergibt, wahrscheinlich etwas anders vorgestellt: Wegen Corona fand die Beratung statt im Ratssaal im großzügigen Atrium der Grundschule in Panitzsch statt, das Publikum zusätzlich durch ein rot-weißes Absperrband von den Gemeinderäten getrennt. Und auch das Gruppenbild, das sich Martin zum Abschied gewünscht hatte, fiel mit den gebotenen Abständen zwischen den Gemeinderäten ungewöhnlich aus.

Andrea Zellin bringt 16 Jahre Erfahrung bei den Parthenflöhen mit

Die Räte hatten nur einen Beschluss zu fassen: zur Nachfolge von Birgit Kaden, die noch bis zu ihrem Wechsel ins Rathaus die Kindertagesstätte Parthenflöhe in Panitzsch leitet. Die Funktion übernimmt nach einstimmigem Votum des Rates Andrea Zellin. Die 47-jährige Tauchaerin hatte sich für die Stelle beworben. Sie ist bereits seit 16 Jahren in der Panitzscher Kita tätig und seit 2010 Kadens Stellvertreterin. 2017 schloss sie das für eine Leitertätigkeit erforderliche Studium der Sozialpädagogik ab. Im Gemeinderat zählte sie auf, was ihr wichtig ist, von der guten Zusammenarbeit mit Eltern und Förderverein bis zur Förderung der Integrationskinder. „Für grundsätzliche Veränderungen aber gibt es keinen Handlungsbedarf“, sagte sie. Trotzdem werden die nächsten, noch immer von Corona geprägten Wochen, schwierig, prognostizierte der Bürgermeister. „Wir werden wohl noch länger auf Sicht fahren müssen“, sagte er und wünschte allen dabei eine glückliche Hand.

Leitet ab 7. Mai die Panitzscher Kita „Parthenflöhe“: Andrea Zellin. Quelle: Ines Alekowa

Plädoyer für eine lebendige Demokratie

Natürlich nutzte der Bürgermeister die Gelegenheit für eine kurze Bilanz nach 21 Jahren im Amt, es wurde ein Plädoyer für eine lebendige Demokratie. „Ich möchte mich herzlich bedanken für viele Jahre guter Zusammenarbeit“, sagte er und fügte hinzu: „Auch wenn es manchmal im Gebälk geknirscht hat. Aber das gehört zur Demokratie dazu. Ich hoffe, Sie haben mir abgenommen, dass ich versucht habe, ihre Kritik gut zu verarbeiten.“ Denn demokratische Prozesse müssten auch immer so ausgehen, dass die Mehrheitsmeinung respektiert wird, betonte Martin „Und ich denke, das ist in meinen drei Amtszeiten auch immer so gewesen.“ Zurzeit aber sehe er die Demokratie gefährdet, sagte Martin, ohne konkreter zu werden, und bat deshalb „die gute Tradition in Borsdorf fortzusetzen – straff in der Sache zu streiten, aber danach auch wieder miteinander ein Bier zu trinken“.

Karsten Fuhrig (r.) überreichte Bürgermeister Ludwig Martin zum Abschied ein kleines Präsent. Quelle: Ines Alekowa

Langjährige Gemeinderäte würdigen Martins Wirken

Er gehe mit einem weinenden, aber auch mit einem lachenden Auge, bekannte der scheidende Gemeindechef, „weil wir gemeinsam viel erreicht haben“, sagte er und verwies zum Beispiel auf die Grundschule, in die die Gemeinde nach dem Schwelbrand 2012 eine Dreiviertel Million Euro investiert hatte. „Der Ort hat Ihnen viel zu verdanken“, knüpfte Parteifreund Arne Rodloff daran an. „Wir konnten als Gemeinderat vielleicht die Richtung variieren, aber vieles stammt von Ihrem Schreibtisch.“ Auch Karsten Fuhrig von den Freien Wählern, wie Rodloff langjähriger Gemeinderat, würdigte Martins Wirken und hob zugleich den fairen Umgang miteinander hervor. „Sie können stolz sein, Sie haben die neue Sporthalle hinterlassen und viele andere Projekte ins Leben gerufen und umgesetzt.“

Von Ines Alekowa