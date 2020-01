Wurzen

Die Polizei konnte am Donnerstag in Wurzen einen Ladendieb festnehmen. Wie am Freitag mitgeteilt wurde, hatte der Mann zur Mittagszeit mit zwei Komplizen einen Einkaufsmarkt in der Collmener Straße betreten. Das Trio hatte es den Angaben zufolge auf Zigaretten abgesehen. Während einer die von ihnen begehrten Waren aus dem Regal nahm und dem zweiten übergab, beobachtete und deckte der dritte die Tat.

Komplizen flüchten aus dem Markt

Diese Masche blieb dem Ladendetektiv jedoch nicht verborgen. Er konnte Dieb, der die Tabakwaren einsteckte, stellen und bis zum Eintreffen von Polizeibeamten festhalten. Jener hatte eine größere Menge an Zigaretten – im Wert von 433 Euro – bei sich. Allerdings gelang den beiden Komplizen die Flucht aus dem Markt.

Dem vorläufig Festgenommenen (Georgier, 24) wurde das Diebesgut wieder abgenommen und er zum Polizeistandort gebracht, wo er als Beschuldigter wegen Ladendiebstahls vernommen wurde. Er hat sich strafrechtlich zu verantworten.

Von LVZ