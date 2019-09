Wurzen

Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Hundert Euro. Der Dieb musste sich mit weniger als 100 Euro zufrieden geben. Bei einem Einbruch in einer Wurzener Gaststätte Mittwochfrüh kurz vor sieben Uhr muss der Täter ziemlich sauer von dannen sein. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte er die Glaseingangstür der Gaststätte aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht. Dabei muss er auf eine Geldkassette und einen Automaten gestoßen sein, aus denen er einen unteren zweistelligen Geldbetrag mitnahm. Bei dem Einbruch entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages. Die Polizei ermittelt wegen einem Fall des besonders schweren Diebstahls.

Von LVZ