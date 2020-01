Brandis

Ein unbekannter Täter ist gewaltsam in das Gebäude der Kegelbahn in der Brandiser Bahnhofstraße eingestiegen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, muß der Einbruch in der Zeit vom 28. Dezember bis 2. Januar durchgeführt worden sein. Dabei habe der Täter ein Fenster aufgehebelt. Anschließend durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete aus einer Kassette einen zweistelligen mittleren Bargeldbetrag. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich den Angaben zufolge auf rund 100 Euro.

Von LVZ