Borsdorf

In Borsdorf schlugen Autoeinbrecher in der Nacht zum vergangenen Sonnabend gleich zwei Mal zu. In der Bahnhofsstraße schlugen sie zuerst die hintere rechte Dreiecksscheibe eines BMW 318 D ein und gelangten so in das Fahrzeug. Aus dem Inneren entwendeten sie die Steuereinheit aus der Mittelkonsole und durchwühlten das Handschuhfach. Sie entwendeten preisintensive Kopfhörer und ein Sakko.

Navigationsgerät und Display ausgebaut

In der August-Bebel-Straße zerstörten die Täter dann die hintere Dreieckscheibe eines BMW und entwendeten das fest eingebaute Navigationsgerät sowie das zugehörige Fahrerdisplay. Ob die Taten von denselben Tätern begangen wurde, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Von lvz