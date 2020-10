Diebe brechen Gaststätte in Trebsen auf

Trebsen

In eine Gaststätte in Trebsen ist in der Nacht zum Sonntag eingebrochen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Unbekannte die Hintertür einer Gaststätte aufgebrochen. Den Angaben zufolge durchwühlten sie die Räume und entwendeten Alkohol im Wert eines mittleren zweistelligen Geldbetrags. Allerdings richteten sie erheblichen Schaden an der Immobilie an. Die Höhe liegt laut Polizei im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Von LVZ